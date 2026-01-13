Bisakah ETH akhirnya mencapai $3700? – Analisis ETH

Ethereum saat ini berada di titik yang sangat menarik secara teknis dalam struktur pasar. Setelah penolakan sebelumnya di level tertinggi, harga telah kembali ke area demand penting pada timeframe harian. Di sini terlihat jelas bahwa pasar sedang mengalami konsolidasi setelah volatilitas kuat dalam beberapa minggu terakhir. Zona semacam ini sering menentukan arah untuk periode mendatang. Pertanyaan besar yang kini menjadi fokus adalah: bisakah ETH mempertahankan support? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kita akan mendapatkan relief rally, atau tren penurunan akan berlanjut. Periksa Discord Kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang berkembang bersama. Ke Discord Sekarang Rekap minggu lalu Minggu lalu dibahas skenario di mana ETH akan menembus resistance dengan momentum. Ini tampak logis secara teknis pada saat itu mengingat penumpukan dan kekuatan harga. Sayangnya, Ethereum gagal menembus resistance ini dan level tersebut jelas dihormati. Dari titik ini terjadi rejection yang kuat, yang menunjukkan bahwa penjual masih aktif di sana. Penolakan ini menyebabkan pergerakan cepat menuju harga yang lebih rendah. Dengan demikian dikonfirmasi bahwa pasar belum siap untuk pembalikan tren struktural. [TradingView] Support FVG Harian Saat ini ETH berada dalam Fair Value Gap (FVG) bullish harian, zona di mana inefisiensi harga sebelumnya telah tertinggal. Zona semacam ini sering berfungsi sebagai support kuat ketika pasar kembali ke sini. Price action saat ini menunjukkan bahwa ETH kesulitan untuk turun lebih jauh, yang bisa menjadi tanda pertama minat pembeli. Selama FVG harian ini tetap utuh, bounce tentu tidak dikesampingkan. Level ini dengan demikian sangat penting untuk skenario bullish jangka pendek. Pada titik ini muncul kembali pertanyaan: bisakah ETH mempertahankan support? Reaksi yang jelas dari zona ini akan mengkonfirmasi hal tersebut. [TradingView] Target Target di atas tetap FVG harian bearish yang lebih tinggi di chart. Zona ini masih mengandung banyak inefisiensi dan oleh karena itu sering menarik harga seperti magnet. Saya mengharapkan FVG ini dapat terisi selama relief rally. Pergerakan seperti itu cocok dengan gambaran pasar bearish yang lebih besar di mana pasar bergerak naik sementara sebelum kelemahan lebih lanjut terjadi. Selain itu, ada likuiditas di atas yang dapat diambil. Ini membuat target secara teknis logis dalam konteks saat ini. Kesimpulan Ethereum berada di level yang menentukan dalam struktur pasar yang lebih besar. Penolakan di resistance telah membawa harga kembali ke zona support harian yang penting. Selama FVG bullish ini bertahan, bounce dan relief rally menuju level yang lebih tinggi tetap menjadi skenario yang realistis. Pada saat yang sama, kehati-hatian tetap diperlukan, karena gambaran yang lebih besar masih terlihat lemah. Mempertahankan support ini sangat penting untuk kenaikan lebih lanjut. Break di bawah level ini akan semakin mengkonfirmasi skenario bearish. Membeli Ethereum (ETH) di Bitvavo Bitvavo - exchange crypto terbesar di Belanda Lebih dari 340 cryptocurrency tersedia Biaya transaksi rendah Mudah menyetor uang melalui iDeal Dashboard trader profesional Review Bitvavo Beli ETH di Bitvavo Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Bisakah ETH akhirnya mencapai $3700? – Analisis ETH ditulis oleh Youri Oosterveen dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.