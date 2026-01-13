Zero Knowledge Proof Masuk ke Diskusi 1000x Menyusul Prakiraan Penggalangan Dana $1,7 Miliar Sementara Solana & ADA Mendingin

Awal 2026 membentuk fase penuh tekanan untuk ruang kripto. Jaringan utama sedang diuji, sementara pesaing baru mengalihkan perhatian di seluruh pasar. Banyak trader memantau dengan cermat harga Cardano untuk tanda-tanda pergerakan arah yang kuat, sementara perkembangan yang lebih luas membantu harga Solana tetap kuat selama fase peningkatan partisipasi institusional.

Di samping nama-nama yang sudah mapan ini berdiri Zero Knowledge Proof (ZKP), proyek yang berkembang pesat yang kini dibahas sebagai salah satu peluang kripto paling diperbincangkan dekade ini. Analis memperkirakan lelang presale akan menghasilkan lebih dari $1,7 miliar, dan tingkat minat dibandingkan dengan fase pertumbuhan paling awal Bitcoin.

Spesialis pasar sudah menunjuk kemungkinan ROI 1000x bagi mereka yang masuk sebelum fase lelang presale selesai, mendorong Zero Knowledge Proof (ZKP) ke dalam percakapan seputar kripto teratas untuk dibeli siklus ini.

Cardano (ADA): Tanda-Tanda Lepas Landas Dengan Batasan Jelas

Saat 2026 dimulai, Cardano menunjukkan kekuatan yang diperbarui, namun momentum terhenti di dekat zona resistensi yang familiar. Harga Cardano diperdagangkan mendekati $0,41, area yang telah membatasi pergerakan ke atas selama beberapa minggu. Pergeseran berkelanjutan dalam harga Cardano menyoroti titik keputusan di mana tren berikutnya kemungkinan akan ditentukan.

Pengaturan Breakout: Grafik teknis mengungkapkan struktur falling wedge, pola yang sering mendahului pergerakan ke atas yang kuat. Dorongan berkelanjutan di atas $0,43 dapat memungkinkan ADA naik menuju wilayah $0,45 dan $0,50.

Bullish Divergence: Selama penurunan akhir Desember, indikator momentum seperti RSI membentuk posisi terendah yang lebih tinggi. Ini menunjukkan tekanan jual melemah, menjaga ADA dalam pertimbangan sebagai kripto teratas untuk dibeli bagi peserta jangka panjang.

Risiko: Kegagalan mempertahankan level $0,38 dapat mengirim ADA kembali menuju kisaran rendah $0,30, memperpanjang periode menunggu untuk pergeseran tren yang dikonfirmasi.

Solana (SOL): Pertumbuhan ETF dan Peningkatan Jaringan

Solana terus menarik perhatian skala besar dalam ruang kripto. Data terbaru mengonfirmasi bahwa ETF spot yang terkait dengan Solana telah melampaui $1 miliar dalam aset, menempatkannya di antara kelompok kecil aset digital terkemuka. Saat ini, harga Solana bekerja untuk melampaui saluran menurun yang telah memandu ayunan harga sejak akhir 2025.

Permintaan Institusional: Manajer aset seperti Bitwise dan Fidelity tetap aktif, mendukung permintaan stabil yang telah membantu harga Solana stabil mendekati $138.

Peningkatan Alpenglow: Jaringan sedang mempersiapkan pembaruan Alpenglow kuartal ini, perubahan yang diharapkan meningkatkan kecepatan hingga 100 kali dan mengurangi keterlambatan transaksi menjadi sekitar 150 milidetik.

Metrik Pertumbuhan Tinggi: Selama 30 hari terakhir, Solana memproses lebih dari 2 miliar transaksi, melebihi total gabungan Ethereum dan BNB Chain.

Zero Knowledge Proof (ZKP): Menargetkan Pencapaian Lelang Presale $1,7 Miliar

Sementara jaringan lain menghadapi resistensi, Zero Knowledge Proof (ZKP) berkembang dengan kecepatan yang sangat berbeda. Didukung oleh basis infrastruktur yang didanai sendiri sebesar $100 juta, proyek ini berfokus pada pengiriman daripada janji jangka panjang. Dibandingkan dengan pergerakan yang lebih lambat terlihat pada harga Cardano, Zero Knowledge Proof (ZKP) menarik perhatian kuat dari peserta yang mencari peluang tahap awal.

Mengapa Zero Knowledge Proof (ZKP) Dipandang sebagai Peluang 1000x di 2026

Model lelang presale Zero Knowledge Proof (ZKP) dibangun berdasarkan keadilan dan penemuan harga terbuka. Alih-alih harga tetap, sistem memungkinkan pasar menetapkan nilai setiap hari, memastikan akses yang sama bagi semua peserta. Analis menyarankan pendekatan ini dapat mendukung total penggalangan melebihi $1,7 miliar melalui fase lelang presale.

Rilis Koin 200 Juta Harian: Setiap hari, jaringan mendistribusikan 200 juta koin melalui lelang presale-nya. Harga ditentukan oleh aktivitas gabungan komunitas, membatasi pengaruh pemain besar dan memperkuat Zero Knowledge Proof (ZKP) sebagai kripto teratas untuk dibeli bagi mereka yang mencari kondisi masuk yang seimbang.

Desain Jaringan Empat Lapis: Zero Knowledge Proof (ZKP) beroperasi pada sistem terstruktur yang terdiri dari lapisan Konsensus, Keamanan, Penyimpanan, dan Eksekusi. Pengaturan ini memungkinkan pemrosesan lanjutan untuk tugas-tugas yang berfokus pada AI sambil mempertahankan privasi data penuh melalui verifikasi matematis.

Potensi ROI Skala Besar: Dengan proyeksi mengarah ke total lelang presale $1,7 miliar+, Zero Knowledge Proof (ZKP) dapat memiliki salah satu posisi likuiditas terkuat di sektor ini. Analis percaya dukungan ini dapat mendukung pertumbuhan 500x hingga 1000x setelah perdagangan dimulai di bursa seperti MEXC dan KuCoin.

Infrastruktur Kerja dan Proof Pods: Jaringan telah menerapkan lebih dari $20 juta ke dalam infrastruktur fisik, dengan proof pods kini mengirim dan mengangkut. Ini mengonfirmasi bahwa Zero Knowledge Proof (ZKP) beroperasi dengan sistem langsung daripada rencana masa depan.

Mana Kripto Teratas untuk Dibeli Sekarang?

Pasar 2026 menawarkan jalur yang bervariasi. Solana terus memperkuat perannya melalui pertumbuhan ETF dan harga Solana yang stabil. Pada saat yang sama, harga Cardano tetap diposisikan untuk breakout potensial yang dapat menentukan siklus berikutnya. Namun, jendela pertumbuhan yang paling dibahas terbentuk di sekitar lelang presale Zero Knowledge Proof (ZKP).

Ketika perkiraan penggalangan $1,7 miliar+ mendapatkan daya tarik, minat semakin cepat, dan ketersediaan menyempit. Bagi mereka yang mencari kripto teratas untuk dibeli sekarang, lelang presale koin 200 juta harian memberikan jendela terbatas sebelum paparan bursa yang lebih luas membentuk ulang harga.

