Kripto Dan Saham Menjadi Lebih Pintar Saat X Meluncurkan Smart Cashtags

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/13 08:00
Menurut kepala produk X, Nikita Bier, platform sosial ini meluncurkan fitur bernama Smart Cashtags yang akan menampilkan data harga langsung, grafik, dan informasi aset yang lebih jelas saat pengguna mengetuk ticker.

Laporan mengungkapkan bahwa langkah ini diumumkan pada 11 Januari 2026, dan peluncuran lebih luas ditargetkan untuk Februari 2026. Pengungkapan ini muncul di tengah perdebatan baru di komunitas kripto, dengan beberapa pengguna memuji kejelasannya dan yang lain memperingatkan tentang potensi risiko.

Smart Cashtags Menyajikan Harga Langsung

Berdasarkan laporan, pembaruan ini mengubah penyebutan '$TICKER' lama menjadi kartu yang lebih kaya di dalam timeline. Pengguna akan dapat mengetuk Smart Cashtag dan melihat harga mendekati real-time serta grafik kinerja kecil tanpa meninggalkan aplikasi.

Untuk token on-chain, teknisi mengatakan backend akan hampir real-time, yang berarti token yang baru diluncurkan dapat muncul dengan cepat di feed. Menurut sumber, fitur ini akan mencakup cryptocurrency, saham, dan aset yang dapat diperdagangkan lainnya.

Penandaan Aset Presisi Mengurangi Kebingungan

Smart Cashtags memungkinkan poster memilih aset atau smart contract yang tepat yang mereka maksud. Ini membantu mengurangi kebingungan ketika simbol yang sama digunakan di berbagai pasar. Trader dan pengguna biasa sering mendapat sinyal yang membingungkan dari tag generik, misalnya ketika token dan saham berbagi label. Tag baru akan terhubung langsung ke aset tunggal, bukan pencarian luas, membuat lebih jelas aset mana yang dirujuk oleh postingan.

Reaksi Komunitas Dan Tes Peluncuran Cepat

Menurut komentar online, reaksi beragam. Beberapa pengamat pasar menyambut baik akses lebih cepat ke snapshot harga dan kemampuan untuk menghubungkan tag ke smart contract. Yang lain menyuarakan kekhawatiran tentang akurasi data, kemungkinan penundaan, dan bagaimana fitur ini dapat memengaruhi obrolan pasar.

X sedang menjalankan tes awal dan mengumpulkan masukan saat perusahaan mempersiapkan peluncuran yang lebih luas bulan depan. Laporan mengatakan peluncuran akan bersifat iteratif, dengan perubahan kemungkinan terjadi sebelum ketersediaan publik penuh.

Spekulasi Tentang Integrasi Trading

Berdasarkan diskusi komunitas, beberapa pengguna melihat Smart Cashtags sebagai langkah menuju fitur trading yang lebih dalam di dalam X. Ada pembicaraan bahwa kartu data nantinya dapat dihubungkan ke opsi beli atau trade, tetapi hal itu belum dikonfirmasi oleh X.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

