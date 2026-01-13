Tether Membekukan Lebih dari $180 Juta USDT di Dompet Tron di Tengah Meningkatnya Transaksi Ilegal

Tether membekukan $182 juta dalam USDT di berbagai dompet TRON, menargetkan penipuan. Lebih dari $3,3 miliar diblokir dalam transaksi ilegal dari 2023-2025.

Tether telah membekukan lebih dari $180 juta dalam USDT yang tersimpan di lima dompet TRON, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi transaksi ilegal.

Aset yang dibekukan, yang berkisar dari $12 juta hingga $50 juta per dompet, diduga terkait dengan penipuan yang diketahui.

Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas oleh Tether untuk memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan dalam jaringan stablecoin-nya.

Selama beberapa tahun terakhir, Tether semakin aktif dalam membekukan aset yang terkait dengan aktivitas ilegal, dengan laporan menunjukkan peningkatan signifikan dalam transaksi stablecoin yang terkait dengan penipuan.

Upaya Tether untuk Memerangi Transaksi Ilegal

Tether secara konsisten mengambil langkah untuk mengatasi penggunaan stablecoin-nya dalam transaksi ilegal.

Menurut laporan dari AMLBot, antara 2023 dan 2025, Tether membekukan sekitar $3,3 miliar dalam USDT.

Selain itu, mereka memasukkan lebih dari 7.000 alamat dompet yang terkait dengan penipuan dan aktivitas penipuan ke dalam daftar hitam.

Data Chainalysis menunjukkan bahwa stablecoin, terutama USDT, menyumbang sebagian besar transaksi ilegal.

Pada akhir 2025, stablecoin ini mencakup sekitar 84% dari volume transaksi ilegal.

Ini menggarisbawahi pentingnya tindakan Tether dalam memantau transaksi dan mencegah penyalahgunaan stablecoin-nya.

Meskipun Tether telah menghadapi beberapa kritik atas kontrolnya terhadap dana, perusahaan berpendapat bahwa langkah-langkah ini penting untuk memerangi penipuan.

Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka bekerja untuk memastikan bahwa semua transaksi tetap dalam kerangka hukum.

Fokus pada kepatuhan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas Tether untuk mempertahankan legitimasi di pasar cryptocurrency yang berkembang pesat.

Peran TRON dalam Pembayaran Peer-to-Peer

USDT berbasis TRON tetap menjadi salah satu stablecoin terkemuka di ruang cryptocurrency. Pada tahun 2025, jaringan TRON menyimpan lebih dari 82 miliar token USDT, terus memainkan peran penting dalam pembayaran peer-to-peer.

Jaringan ini dikenal dengan biaya transaksi yang rendah dan kecepatan pemrosesan yang cepat, menjadikannya pilihan populer bagi banyak pengguna.

Namun, popularitas TRON telah menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaannya dalam aktivitas ilegal. Kecepatan dan efisiensi jaringan membuatnya menarik bagi pelaku jahat yang ingin memindahkan jumlah besar dengan cepat.

Sementara Tether secara aktif bekerja untuk membekukan dana yang mencurigakan, jumlah transaksi yang terus bertambah di blockchain TRON menimbulkan tantangan untuk pemantauan berkelanjutan.

Meskipun menghadapi tantangan ini, Tether tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa stablecoin-nya digunakan untuk tujuan yang sah.

Dengan membekukan dana yang terkait dengan penipuan, perusahaan berharap dapat mengirimkan pesan yang jelas tentang sikapnya terhadap aktivitas ilegal.

Keseimbangan antara mempromosikan adopsi yang luas dan mencegah penyalahgunaan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dalam sistem USDT berbasis TRON.

Langkah Kepatuhan Berkelanjutan Tether

Tether telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan upaya kepatuhannya selama bertahun-tahun. Perusahaan sekarang menggunakan alat canggih untuk melacak dan membekukan transaksi ilegal secara real time.

Pendekatan proaktif ini membantu mencegah penyebaran penipuan dan mempertahankan integritas jaringan stablecoin-nya.

Dari 2023 hingga 2025, sistem pemantauan Tether menyebabkan pembekuan miliaran dolar dalam aset.

Tether terus memasukkan alamat dompet yang terlibat dalam transaksi ilegal ke dalam daftar hitam, memastikan bahwa dana ini tidak dapat dipindahkan atau digunakan.

Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna USDT.

Keterlibatan Tether yang meningkat dalam langkah-langkah regulasi mencerminkan tekanan yang terus meningkat bagi penerbit cryptocurrency untuk mematuhi standar hukum.

Dengan membekukan dana dan memblokir alamat, perusahaan merespons pengawasan yang sedang berlangsung yang dihadapi stablecoin dari regulator.

Tindakan ini menunjukkan bahwa Tether akan terus berupaya untuk tetap patuh terhadap peraturan keuangan global.

