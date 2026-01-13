Setelah arus keluar 160 triliun won, 3.500 perusahaan tercatat memasuki pasar.

Selama delapan tahun terakhir, sikap Korea Selatan terhadap aset kripto berada dalam kondisi perpecahan yang halus.

Di satu sisi, negara ini memiliki salah satu pasar perdagangan kripto yang paling aktif dan penuh emosi di dunia. Dengan kepadatan tinggi investor ritel dan frekuensi perdagangan yang cepat, narasi baru hampir selalu diperkuat di pasar Korea Selatan terlebih dahulu. Di sisi lain, pada tingkat institusional, perusahaan publik dan institusi profesional telah lama secara eksplisit dikecualikan—mereka dilarang memiliki, mengalokasikan, atau bahkan memasukkan aset-aset ini ke dalam neraca mereka.

Dengan demikian, kontradiksi struktural yang sudah berlangsung lama namun jarang diakui secara bertahap terbentuk: pasar sudah matang, tetapi sistem tetap tidak ada.

Pada 12 Januari, kontradiksi ini akhirnya diselesaikan oleh otoritas. Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) secara resmi menyetujui bahwa perusahaan publik dan investor profesional dapat mengalokasikan hingga 5% dari modal ekuitas mereka setiap tahun untuk 20 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar.

Ini menandai berakhirnya larangan substansial terhadap partisipasi institusional di pasar kripto yang telah berlaku sejak 2017.

Pelonggaran regulasi

Jika Anda hanya melihat proporsinya, kebijakan ini tidak radikal; perubahan penting yang sebenarnya adalah "siapa yang diizinkan masuk".

Selama beberapa tahun terakhir, regulator Korea Selatan berulang kali hanya menekankan dua kata kunci: perlindungan investor dan risiko sistemik. Namun kali ini, regulator tidak memilih deregulasi total, melainkan memberikan batasan yang sangat jelas:

Terbatas pada perusahaan publik dan investor profesional (sekitar 3.500 entitas telah memperoleh akses pasar, termasuk perusahaan publik dan institusi investasi profesional terdaftar).

Terbatas pada 20 aset kripto utama teratas berdasarkan kapitalisasi pasar.

Rasio alokasi maksimum adalah 5% dari modal saham.

Ini bukan mendorong selera risiko, tetapi melakukan sesuatu yang lebih realistis: ketika aset kripto telah menjadi kelas aset penting di tingkat masyarakat, terus mengecualikan semua institusi justru menciptakan risiko baru.

"Pelonggaran" sistem bukanlah langkah menuju radikalisme, tetapi koreksi rasional yang terlambat.

Biaya arus keluar

Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, juga tidak berasal dari pergeseran ideologi; sebaliknya, itu didorong maju oleh dorongan berulang dari realitas.

Pada tahun 2025, investor Korea Selatan telah mentransfer lebih dari 160 triliun won (sekitar US$110 miliar) ke platform perdagangan cryptocurrency luar negeri.

Meskipun ada keterlambatan regulasi, aset kripto telah menjadi salah satu aset investasi paling penting di Korea Selatan, dengan hampir 10 juta investor, tetapi aktivitas perdagangan semakin berlangsung di luar jangkauan regulasi.

Konsekuensi dari hal ini tidak rumit, tetapi sangat nyata:

Platform perdagangan domestik mengalami pertumbuhan yang stagnan.

Investor terpaksa beralih ke platform luar negeri seperti Binance dan Bybit.

Risiko dan modal mengalir keluar secara bersamaan, namun regulasi kesulitan untuk mencakup mereka.

Dalam struktur seperti itu, terus mempertahankan "larangan institusional" tidak lagi bijaksana, tetapi justru memperbesar celah sistemik. Sekarang, dengan dibukanya kembali saluran kepatuhan domestik, dana-dana yang terpaksa mengalir keluar ini melihat kemungkinan untuk kembali untuk pertama kalinya.

Dari "memblokir" ke "menyalurkan"

Lebih penting lagi, ini bukan penyesuaian kebijakan yang terisolasi.

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan Korea Selatan telah dengan jelas menyatakan niatnya untuk mempromosikan peluncuran ETF spot aset digital. Dari diskusi tentang stablecoin hingga mengizinkan kepemilikan institusional, dan kemudian hingga pembentukan alat investasi yang terstandarisasi, pergeseran yang jelas terjadi dalam logika regulasi.

Ketika perusahaan publik diizinkan untuk secara langsung mengalokasikan aset kripto, dan pada saat yang sama, produk keuangan yang patuh, teregulasi, dan dapat dilikuidasi sedang disiapkan di pasar, sinyalnya sangat jelas: yang benar-benar menjadi perhatian regulator bukan lagi "apakah mengizinkan atau tidak institusi masuk ke pasar," tetapi "bagaimana menjaga institusi tetap dalam sistem."

Ini berarti bahwa Korea Selatan sedang membangun jalur partisipasi institusional yang lengkap: dari kepemilikan langsung hingga produk terstandarisasi, dan kemudian ke sistem perdagangan dan kliring yang patuh, daripada penanganan kasus per kasus yang terfragmentasi dan pasif.

Yang benar-benar berubah bukanlah sikap Korea Selatan terhadap aset kripto, tetapi regulator akhirnya mengakui bahwa pasar ini tidak bisa lagi dikecualikan dari sistem.

Ketika perusahaan publik, institusi profesional, dan saluran investasi yang patuh mulai selaras secara bersamaan, peran aset kripto di Korea Selatan juga berubah— ini bukan lagi hanya pasar abu-abu yang ditoleransi secara pasif, tetapi bentuk aset yang secara resmi dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan dapat dikelola, diatur, dan harus ditanggapi dengan serius.

Langkah ini tidak datang lebih awal, tetapi setidaknya akhirnya telah dimulai.

*Konten artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Investasi melibatkan risiko; harap berinvestasi dengan hati-hati.