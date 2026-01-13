BursaDEX+
Dalam terobosan besar di dunia mata uang kripto, Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran Nasdaq-CME Crypto Index, langkah besar menuju arus utamaDalam terobosan besar di dunia mata uang kripto, Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran Nasdaq-CME Crypto Index, langkah besar menuju arus utama

Peluncuran Indeks Kripto Nasdaq-CME Termasuk Cardano saat ADA Menargetkan Kenaikan 182% ke $1,10

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/13 09:00
Dalam terobosan besar di dunia cryptocurrency, Nasdaq dan CME Group mengumumkan peluncuran Nasdaq-CME Crypto Index, sebuah langkah besar menuju adopsi mainstream cryptocurrency. Sebagai dorongan besar, Cardano (ADA) juga telah dimasukkan dalam indeks besar ini bersama dengan cryptocurrency terkemuka lainnya di pasar.

https://twitter.com/MinswapIntern/status/2010452272694841420

Kemitraan ini menandai meningkatnya kesadaran Wall Street tentang peran sah aset digital sebagai bagian dari portofolio investor. Nasdaq dan CME pada dasarnya menciptakan struktur yang akan meminimalkan ketidakpastian dan memungkinkan komparabilitas yang lebih baik dari investasi kripto mereka. Analis industri berpendapat bahwa perkembangan ini dapat meletakkan dasar untuk produk-produk terdefinisi lainnya di dunia cryptocurrency.

Baca Juga: Cardano Finalizes Ouroboros Linear Leios CIP: Could It Push ADA to $10?

Cardano (ADA) Membidik Kenaikan Kuat Saat Support Kunci Bertahan

Cardano (ADA), di sisi lain, menampilkan tanda-tanda bullish yang diperbarui saat berkonsolidasi di sekitar level yang sangat penting. Dua level yang telah ditunjuk sebagai titik masuk potensial untuk mulai mengakumulasi posisi long adalah $0,388 dan $0,380. Support saat ini ditunjukkan pada $0,30.

Sumber: X

Jika momentum ini dipertahankan, ADA dapat mengalami pertumbuhan substansial selama sesi trading mendatang. Level telah ditetapkan pada $0,50, $0,70, dan akhirnya pada $1,00, meskipun level krusial yang muncul selama waktu ini ditemukan pada $1,10. Level khusus ini telah diakui sebagai target berikutnya, terutama mengingat periode breakout yang akan segera terjadi.

Teknikal Menunjukkan Konsolidasi Sebelum Pembalikan Tren

ADA Cardano telah berada dalam downtrend yang berkelanjutan sejak akhir September 2025, membuat lower highs dan lower lows. Setelah menyentuh terendah $0,38 pada Desember, ADA berupaya untuk membalik dan saat ini bertahan di $0,393. Resistance untuk jangka pendek berada di $0,416 (20-EMA), dan 50, 100, dan 200-EMA masing-masing berada di $0,492 dan $0,581.

Sumber: TradingView

Nilai RSI(14) sekitar 50 adalah netral untuk momentum, mengingat level oversold sebelumnya. Breakout di atas 55-60 dapat mengarah pada aksi beli yang jauh lebih kuat, sementara breakdown di bawah 45 dapat mengindikasikan aksi jual yang lebih kuat. Level konsolidasi ADA saat ini di sekitar 20 EMA-nya adalah tes penting untuk level resistance sekitar $0,416-$0,492 dan support di $0,38.

Baca Juga: Cardano (ADA) Finds Strong Support Near $0.42 As Selling Pressure Fades

