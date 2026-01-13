Prediksi Harga XRP Q1 2026: Bisakah Momentum Membawa XRP Melampaui $2,50?

Seiring investor institusional semakin tertarik memanfaatkan jaringan Ripple, likuiditas dan aksi harga seputar XRP menjadi semakin menarik bagi investor dan trader yang mengikuti tren makro maupun teknikal. Pada saat penulisan, koin ini diperdagangkan di $2,07 dengan penurunan 0,77% selama 24 jam terakhir.

Grafik Menandakan Stabilisasi di Dekat Support Kunci

XRP telah berkonsolidasi dalam area support $2,00 hingga $2,05 selama beberapa minggu terakhir. Sebelumnya ditolak di sekitar $2,16. Namun harga telah turun dengan cara yang lebih teratur, yang menunjukkan bahwa penjual hanya mengambil keuntungan secara tertib dan pasar belum runtuh.

Indikator momentum mengkonfirmasi bahwa tren bullish masih utuh. MACD telah menghasilkan persilangan bullish dan mempertahankan histogram positif pada grafik harian, sementara OBV pada grafik harian tampak stabil setelah mengalami penurunan signifikan. Ini tampaknya menunjukkan bahwa tekanan jual intens pada koin mungkin telah mereda, tetapi masih terlalu dini untuk menentukan apakah akan bertahan di atas area $2,00.

Grafik harian menunjukkan bahwa jika XRP dapat bertahan di atas level $2,00, integritas struktural masa depan memungkinkan pergerakan ke area resistance $2,50 selama kuartal berikutnya.

Sentimen Meningkat Berkat Adopsi Ripple Institusional

Pembaruan terbaru di X oleh pengguna bernama Amonynx telah memicu diskusi di pasar yang berpusat pada penggunaan stablecoin RLUSD Ripple yang dilaporkan oleh BlackRock dalam transaksi kolateral sebagai cara membangun kepercayaan institusional terhadap jejak Ripple yang terus berkembang di pasar.

Meskipun RLUSD tidak terkait langsung dengan XRP, peningkatan keterlibatan institusional dengan ekosistem Ripple diharapkan berkontribusi positif terhadap sentimen pasar jangka panjang terhadap XRP juga.

Data Q1 Menunjukkan Kecenderungan Kekuatan di Awal Tahun

Analisis kinerja kuartalan XRP di masa lalu dari Cryptorank menunjukkan bahwa mayoritas kuartal ditandai dengan kenaikan harga positif untuk koin tersebut.

Analisis juga menunjukkan bahwa sejumlah tahun mengalami kenaikan kuartalan signifikan, terutama yang mengalami periode konsolidasi atau peningkatan volatilitas harga menjelang Q1.

Penting untuk diingat bahwa meskipun kinerja historis bukan jaminan kinerja masa depan, data menunjukkan bahwa berkali-kali di masa lalu, kuartal pertama menguntungkan pembeli ketika kondisi teknikal yang tepat ada.

Analisis kecenderungan historis Q1 bersamaan dengan perkembangan positif terbaru yang terkait dengan momentum meningkatnya menunjukkan bahwa ia mungkin berada dalam posisi untuk mencoba pulih dari kerugian terbaru selama periode ini.

Level support berkelanjutan untuk XRP pada level saat ini akan memberikan level support baru untuk pergerakan naik lebih lanjut ke $2,50. Kondisi pasar yang lebih luas akan terus memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana XRP mampu melanjutkan pergerakan naik selama Q1 2026.

