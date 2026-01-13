Toncoin Menguji Support Jangka Panjang saat TON Membidik Kenaikan 102% ke $3,50

Toncoin (TON) sedang menguji area support jangka panjang yang penting setelah koreksi berkepanjangan dari tertinggi sebelumnya. Analisis pasar mengungkapkan bahwa harga terkompresi pada titik ini di pasar, mengindikasikan kemungkinan perubahan tren. Dengan syarat level support penting dipertahankan, pasar secara keseluruhan optimis dengan target yang beragam.

Pada saat penulisan, Toncoin (TON) diperdagangkan pada $1,73 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $129,81 juta dan kapitalisasi pasar $4,16 miliar. Harga turun 0,83% selama 24 jam terakhir, tetapi berada di atas level krusial.

Toncoin (TON) Memasuki Support Jangka Panjang Utama

Analis kripto terkemuka Crypto Patel menunjukkan bahwa TON baru saja memasuki zona support yang kuat setelah koreksi dari tertinggi 2024. Crypto Patel lebih lanjut menunjukkan bahwa aksi harga saat ini mengindikasikan fase di mana pergerakan mengencang, dan ini adalah indikasi khas yang mendahului pergerakan harga yang lebih kuat.

Crypto Patel menunjukkan bahwa Toncoin masih mengikuti Ascending Channel makro, yang telah utuh sejak 2022. Toncoin turun dari area $8, dan TON telah diperdagangkan dalam channel korektif menurun, yang tampaknya melambat di dekat area support jangka panjang.

Ada juga beberapa indikator teknikal yang mendukung pandangan ini. Harga telah menguji level permintaan timeframe tinggi dan sesuai dengan garis tren naik. Selain itu, telah terjadi liquidity sweep ke support, yang biasanya menghilangkan posisi long yang lemah dalam antisipasi pembalikan. Yang paling penting, TON tetap berada jauh di atas $1,40.

Target Harga dan Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Atas dasar ini, Crypto Patel telah memproyeksikan sejumlah target upside potensial jika pemulihan memang mulai terjadi. Target-target ini termasuk $3,50, kemudian $8, kemudian $15, dan akhirnya $30 atau lebih.

Namun, analis juga memperingatkan perlunya berhati-hati. Ini lebih tepat untuk proses akumulasi timeframe yang lebih tinggi. Risikonya teridentifikasi dengan baik, dan penutupan mingguan di bawah $1,40 membatalkan pandangan positif.

Toncoin tampaknya berada pada titik krusial saat ini. Jika berhasil bertahan di atas level support, ini bisa menjadi titik awal proses pemulihan. Menembus ke bawahnya bisa menjadi tanda lebih banyak tantangan yang akan datang.

Momentum Mingguan Toncoin (TON) Masih Lemah

RSI berada di 37,21, mengindikasikan bahwa dukungan pembelian lemah karena berada di bawah 50. Harga berada di $1,74, mengindikasikan bahwa secara signifikan berada di bawah Moving Average Ribbon. Moving average utama adalah $2,12, $2,80, $3,05, dan $4,27, mengindikasikan bahwa pasar bearish karena level-level ini sedang bertindak.

Sumber: TradingView

MACD masih berada di area negatif dengan garis MACD di -0,41 dan garis sinyal sedikit lebih rendah di -0,43, sedangkan histogram masih sedikit positif di 0,02. Sinyal untuk perlambatan dan momentum non-reversing untuk sisi bawah masih berlaku.

