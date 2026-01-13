BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Nigeria Perketat Pajak Kripto Dengan Pelacakan Identitas pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Nigeria telah menerapkan reformasi pajak menyeluruh yang mengharuskanPostingan Nigeria Perketat Pajak Kripto Dengan Pelacakan Identitas pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Nigeria telah menerapkan reformasi pajak menyeluruh yang mengharuskan

Nigeria Memperketat Pajak Kripto dengan Pelacakan Identitas

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 13:42
The AI Prophecy
ACT$0.02712+6.06%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.0314-3.80%
Collect on Fanable
COLLECT$0.10839+10.36%
Nigeria Memperketat Pajak Kripto dengan Pelacakan Identitas

Postingan Nigeria Memperketat Pajak Kripto dengan Pelacakan Identitas pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Nigeria telah menerapkan reformasi pajak menyeluruh yang mengharuskan aktivitas kripto dikaitkan dengan Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identitas Nasional (NIN), memungkinkan otoritas untuk melacak transaksi aset digital untuk tujuan perpajakan dan penegakan hukum tanpa mengorbankan keamanan blockchain. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria 2025, penyedia layanan aset virtual diwajibkan mengumpulkan informasi pelanggan secara detail, termasuk nama, alamat, TIN, dan NIN, serta menyerahkan laporan bulanan kepada otoritas pajak. Perusahaan juga harus menandai transaksi besar atau mencurigakan, membawa pasar kripto yang sebelumnya tidak transparan ke dalam pengawasan formal.

Peluang Pasar
Logo The AI Prophecy
Harga The AI Prophecy(ACT)
$0.02712
$0.02712$0.02712
+8.30%
USD
Grafik Harga Live The AI Prophecy (ACT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42