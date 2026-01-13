Postingan Nigeria Memperketat Pajak Kripto dengan Pelacakan Identitas pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Nigeria telah menerapkan reformasi pajak menyeluruh yang mengharuskan aktivitas kripto dikaitkan dengan Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identitas Nasional (NIN), memungkinkan otoritas untuk melacak transaksi aset digital untuk tujuan perpajakan dan penegakan hukum tanpa mengorbankan keamanan blockchain. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pajak Nigeria 2025, penyedia layanan aset virtual diwajibkan mengumpulkan informasi pelanggan secara detail, termasuk nama, alamat, TIN, dan NIN, serta menyerahkan laporan bulanan kepada otoritas pajak. Perusahaan juga harus menandai transaksi besar atau mencurigakan, membawa pasar kripto yang sebelumnya tidak transparan ke dalam pengawasan formal.