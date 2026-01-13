Harga Lighter turun 20% saat penembusan di bawah $2,30 mengonfirmasi pembalikan tren

Harga Lighter turun tajam setelah menembus level support kunci di bawah, memperpanjang aksi jual pasca-peluncuran dan mempertahankan tekanan jangka pendek dengan kuat.

Ringkasan Lighter memperpanjang aksi jual setelah kerusakan teknis yang jelas

Partisipasi pasar condong ke trader jangka pendek daripada holder jangka panjang.

Indikator momentum lemah, dengan RSI berada di wilayah oversold.

Pada saat penulisan, LIT diperdagangkan di $2,07, turun 20% dalam 24 jam terakhir. Token ini telah turun 31% selama seminggu terakhir dan sekarang sekitar 73% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa $7,86 yang ditetapkan tak lama setelah peluncuran pada 30 Desember. Selama tujuh hari terakhir, harga berkisar antara $2,07 dan $3,21.

Aktivitas pasar spot melambat seiring dengan penurunan. Volume perdagangan menurun 64% menjadi $15 juta, menunjukkan berkurangnya permintaan saat harga turun di bawah support sebelumnya.

Derivatif menunjukkan cerita yang lebih aktif. Menurut data CoinGlass, volume perdagangan perpetual melonjak hampir 118% menjadi $21 juta, sementara open interest naik 47% menjadi $1,69 juta.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar posisi berfokus pada momentum jangka pendek daripada mengambil eksposur jangka panjang.

Buyback gagal mendongkrak harga

Lighter adalah DEX perpetual berbasis Ethereum yang menawarkan eksekusi on-chain dan perdagangan tanpa biaya. Setelah mengumpulkan $68 juta dalam putaran yang dipimpin oleh Founders Fund dan Ribbit Capital, yang menilai bisnis tersebut sebesar $1,5 miliar, proyek ini meluncurkan token LIT pada akhir 2025.

Pada awal Januari, LIT mengalami dorongan singkat yang lebih tinggi, naik mendekati $2,89 setelah Lighter meluncurkan program buyback treasury yang mengarahkan 50% biaya protokol untuk membeli kembali token.

Rebound singkat setelah pengumuman tersebut sebagian besar didorong oleh aktivitas wallet whale. Momentum dengan cepat memudar saat holder awal menjual dan rotasi di seluruh sektor mulai mempengaruhi harga.

Lighter telah memperluas lini produknya untuk mencakup penawaran saham tokenized seperti MSTR dan CRCL, serta dukungan wallet multi-signature. Pembaruan ini memperkuat fondasi jangka panjang platform, tetapi sejauh ini belum diterjemahkan menjadi perubahan sentimen jangka pendek.

Analisis teknis harga Lighter

Grafik 1 jam Lighter mencerminkan struktur bearish yang jelas. Harga telah mencatat higher low dan lower low sejak gagal di dekat zona $3,10–$3,20. Setiap upaya rebound terhenti lebih cepat dari sebelumnya, menjaga penjual tetap mengendalikan.

LIT diperdagangkan di bawah moving average 50-periode di dekat $2,23, yang telah berubah menjadi resistance dinamis dan terus menurun. Minat untuk membeli di level rendah sangat sedikit karena upaya untuk merebut kembali level ini telah gagal.

Alih-alih mengencang, Bollinger Bands melebar. Harga semakin mendekati band bawah, menunjukkan bahwa momentum turun masih kuat daripada habis.

Indikator momentum menggemakan kelemahan ini. Relative strength index 14-periode berada di dekat 28, jauh di wilayah oversold. Meskipun ini meningkatkan peluang pantulan jangka pendek, RSI kesulitan merebut kembali zona 40–45, menunjukkan bahwa tekanan bearish masih mendominasi.

Area $2,30–$2,35, yang sebelumnya bertindak sebagai basis, telah ditembus dengan bersih. Harga sekarang bertumpu pada support di sekitar $2,00–$2,05, di mana Bollinger Band bawah dan demand horizontal sejajar. Penembusan di bawah $2,00 akan membuat token menghadapi penurunan lebih lanjut.