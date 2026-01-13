BursaDEX+
Mantan Wali Kota New York Meluncurkan 'NYC Token' – Anjlok 80% dalam Hitungan Menit

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/13 13:44
Mantan "Walikota Bitcoin" New York Eric Adams telah meluncurkan NYC Token untuk memerangi penyebaran "antisemitisme dan anti-Amerikanisme" di seluruh negara ini.

Memecoin dengan tagline – "detak jantung digital Kota New York" dipromosikan oleh mantan walikota sendiri dari belakang taksi.

"Kami akan mengubah permainan. Jika Anda tidak bisa datang ke New York, kami akan membawa New York kepada Anda," kata Eric dalam video pengumuman.

"Ini akan meledak dengan gila-gilaan."

Memecoin untuk Mengatasi 'Anti-Amerikanisme, Antisemitisme'

Saat berbicara kepada wartawan di Times Square, NYC, pada hari Senin, Adams mengatakan bahwa peluncuran ini berasal dari masa jabatannya sebagai Walikota kota selama empat tahun. Dia mencatat bahwa NYC Token menggunakan "teknologi terkini" untuk mengatasi apa yang dia sebut "antisemitisme dan anti-Amerikanisme" yang berkembang pesat.

Dalam video yang diposting oleh wartawan New York Daily News, Josie Stratman, Adams mengatakan bahwa proyek ini akan mengajarkan anak-anak bagaimana merangkul teknologi blockchain yang masih baru.

"Saya tidak mengambil gaji saat ini," katanya kepada wartawan. Namun, keputusan untuk membayarnya gaji akan dipertimbangkan kemudian, tambahnya.

Walikota pro-kripto Adams, 65, mundur dari pencalonan pemilihan ulang, dengan alasan kesulitan keuangan. Zohran Mamdani mengambil alih kursi walikota NYC pada 1 Januari, dengan upacara pelantikan resmi di City Hall.

Sebelum keluar, Adams mendirikan kantor kota untuk kripto dan blockchain "pertama di negara ini" untuk mempromosikan "inovasi yang bertanggung jawab."

Situs web resmi NYC Token mengatakan bahwa akan ada satu miliar dalam sirkulasi. "NYC Token adalah cryptocurrency generasi berikutnya yang terinspirasi oleh energi dan inovasi tanpa henti dari Kota New York," demikian deskripsi tersebut.

NYC Token Mencapai Kapitalisasi Pasar $580 Juta, Anjlok 80% dalam Hitungan Menit Karena Rug Pull

Memecoin tersebut melonjak dengan kapitalisasi pasar mencengangkan $580 juta setelah peluncuran, hanya untuk jatuh 80% dalam hitungan menit. NYC Token menghapus hampir $500 juta, setelah laporan muncul bahwa memecoin tersebut telah di-rug pull.

Rune Crypto memposting di X bahwa setidaknya $3,4 juta telah terkuras, setelah penarikan sebagian besar likuiditas token.

"Eric Adams, mantan walikota NYC, baru saja menghapus likuiditas memecoin barunya, $NYC, menipu investor lebih dari $2.536.301," klaim Rune.

Pengguna kripto lain, StarPlatinum, juga menandai bahwa token tersebut "sangat tersentralisasi dan berisiko tinggi."

"10 pemegang teratas mengendalikan 98,73% dari semua token," tulis pengguna tersebut, menambahkan bahwa 70% pasokan memecoin dikendalikan oleh satu dompet.

Eric Adams menghadapi lima tuduhan federal yang terkait dengan kasus korupsi bersejarah. Namun tahun lalu, kasus tersebut dibatalkan dengan prasangka menyusul permintaan Departemen Kehakiman AS.

