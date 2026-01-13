Kontes Trading Peluncuran Meme Tiongkok Gate Fun semakin populer, dengan lebih dari 1.000 token dibuat dalam 24 jam.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut sumber resmi, "Kontes Peluncuran Meme Tiongkok" Gate Fun yang diluncurkan kemarin, telah mengalami lonjakan popularitas sejak awal. Dalam 24 jam setelah acara diluncurkan, lebih dari 1.000 token meme Tiongkok telah dibuat, menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas. Di antaranya, token meme Tiongkok Malego Coin sangat aktif, dengan lebih dari 1.000 postingan terkait di komunitas, menjadikannya salah satu proyek yang paling banyak dibicarakan saat ini.

Dilaporkan bahwa pengguna yang berpartisipasi dalam acara ini dapat berbagi hadiah senilai $50.000 dengan menerbitkan dan memperdagangkan token Meme berbahasa Tiongkok. Di antara hadiah tersebut, token Meme Tiongkok berkualitas tinggi yang memenuhi syarat akan didaftarkan di platform perdagangan spot dan futures Gate.com.