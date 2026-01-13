Standard Chartered Melihat Ether Siap Mengungguli Bitcoin, Menargetkan US$40K pada 2030

Standard Chartered memperkirakan Ether akan mengungguli Bitcoin seiring waktu, dengan rasio ETH–BTC pulih mendekati level tertinggi 2021 meskipun terdapat kelemahan pasar jangka pendek.

Bank tersebut memangkas perkiraan jangka menengah untuk Ether tetapi meningkatkan proyeksi jangka panjangnya, memperkirakan ETH bisa mencapai US$40.000 (AU$60.400) pada tahun 2030.

Kemajuan regulasi, dominasi Ethereum dalam stablecoin dan DeFi, rencana penskalaan jaringan, dan akumulasi Bitmine disebutkan sebagai pendorong utama.

Standard Chartered mengatakan Ether diposisikan untuk mengungguli Bitcoin seiring waktu, meskipun pasar aset digital telah memberikan kinerja yang lebih lemah dari yang diharapkan selama siklus saat ini. Bank tersebut mengatakan aksi harga Bitcoin yang lebih lemah telah membebani pasar cryptocurrency yang lebih luas, tetapi fundamental relatif Ether telah menguat, meningkatkan prospek jangka panjangnya terhadap Bitcoin.

Standard Chartered memperkirakan rasio ETH–BTC akan pulih secara bertahap menuju level yang terakhir terlihat pada tahun 2021, mencerminkan pergeseran kinerja relatif antara kedua aset tersebut. Meskipun demikian, bank tersebut menurunkan perkiraan ETH–USD untuk periode 2026–2028, mengutip kelemahan berkelanjutan yang terkait dengan kinerja Bitcoin.

Pada saat yang sama, Standard Chartered meningkatkan proyeksi jangka panjangnya untuk Ether, memperkirakan cryptocurrency tersebut bisa mencapai US$40.000 (AU$60.400) pada akhir tahun 2030. Ether diperdagangkan sekitar US$3.100 (sekitar AU4.681) pada saat publikasi, mencerminkan momentum jangka pendek yang lemah.

Terkait: Coinbase Memperingatkan Anggota Parlemen: Batasan Hadiah Stablecoin Dapat Mengganggu RUU Kripto

Perkembangan Kebijakan Mungkin Menguntungkan Ethereum

Geoff Kendrick mengatakan prospek Ether untuk tahun 2026 telah meningkat secara signifikan dan memperkirakan aset tersebut akan secara bertahap kembali menuju level tertinggi siklus sebelumnya. Bank tersebut mengidentifikasi regulasi kripto AS sebagai katalis potensial, menunjuk pada kemajuan CLARITY Act yang diusulkan.

Kendrick mengatakan undang-undang tersebut dapat menetapkan kerangka kerja yang lebih jelas untuk aset digital dan membuka pengembangan keuangan terdesentralisasi (DeFi) lebih lanjut, dengan Ethereum diposisikan untuk mendapat manfaat. Standard Chartered juga menyoroti dominasi Ethereum dalam stablecoin dan DeFi sebagai keunggulan struktural utama.

Selain itu, bank tersebut menyebutkan akumulasi ETH berkelanjutan oleh Bitmine Immersion, yang digambarkan sebagai perbendaharaan korporat terbesar yang berfokus pada Ethereum, sebagai sumber permintaan yang berkelanjutan. Kemajuan menuju peningkatan throughput layer-satu Ethereum sekitar sepuluh kali lipat juga disebutkan sebagai pendukung prospek valuasi jangka panjangnya.

Terkait: Vitalik Buterin: Kripto Memerlukan Pemikiran Ulang tentang Stablecoin Terdesentralisasi

Postingan Standard Chartered Sees Ether Poised to Outperform Bitcoin, Targets US$40K by 2030 pertama kali muncul di Crypto News Australia.