Senat AS Meluncurkan Rancangan Undang-Undang Struktur Pasar Kripto

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 15:11
Rancangan Undang-Undang Struktur Pasar Kripto

Senator AS Cynthia Lummis telah mengungkap rancangan undang-undang yang bertujuan menetapkan aturan yang jelas untuk pasar kripto. Proposal ini merupakan amandemen terhadap H.R. 3633 dan berjudul Digital Asset Market Clarity Act. RUU ini diperkirakan akan dibahas pada 15 Januari 2026.

Jika disahkan, undang-undang ini dapat mengurangi kebingungan regulasi, meningkatkan transparansi, dan membawa lebih banyak kepercayaan ke pasar kripto. Bagi trader dan investor, ini bisa berarti aturan yang lebih jelas dan lebih sedikit tindakan penegakan mendadak, yang mungkin membantu mendukung partisipasi institusional jangka panjang dalam aset seperti Bitcoin dan Ethereum.

Apa Isi dari Rancangan Undang-Undang Struktur Pasar Kripto

RUU ini menjelaskan bagaimana aset digital harus diawasi oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Tujuannya adalah mengurangi tumpang tindih antar lembaga dan menyediakan kerangka kerja standar untuk bagaimana aset kripto diterbitkan, diperdagangkan, dan diungkapkan.

Para pendukung mengatakan kejelasan ini dapat membatasi manipulasi pasar dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi investor ritel maupun institusional.

Penjelasan Aturan Stablecoin

Salah satu ketentuan utama berfokus pada stablecoin pembayaran. RUU ini melarang perusahaan menawarkan bunga atau imbal hasil hanya untuk memegang stablecoin. Ini berarti pengguna tidak akan mendapatkan keuntungan hanya dengan menyimpan stablecoin di dompet mereka.

Namun, rancangan ini memperbolehkan hadiah berbasis aktivitas, termasuk insentif yang terkait dengan pembayaran, transfer, penggunaan dompet, program loyalitas, atau partisipasi platform.

Perlindungan DeFi dan Developer

RUU ini mencakup Blockchain Regulatory Certainty Act, yang memberikan perlindungan bagi pengembang blockchain yang tidak mengendalikan dana pengguna. Pengembang yang hanya membuat atau memelihara perangkat lunak tidak akan diperlakukan sama dengan perantara keuangan.

Bagian ini bertujuan melindungi pengembang yang tidak mengendalikan sambil tetap memungkinkan pengawasan di mana perusahaan secara aktif mengelola atau memindahkan aset pengguna.

Bagaimana RUU Ini Memperlakukan Aset Kripto

Rancangan ini memperkenalkan istilah "token jaringan," yang juga disebut sebagai aset pendukung. Ini adalah token yang nilainya bergantung pada pekerjaan tim proyek. Berdasarkan RUU ini, token tersebut dapat diperlakukan sebagai non-sekuritas, termasuk ketika mereka menjadi bagian dari produk yang diperdagangkan di bursa.

Klasifikasi ini dapat mempengaruhi token terkenal seperti XRP dan Solana, tergantung pada bagaimana aturan final diterapkan.

Reaksi Komunitas

Para pendukung RUU ini mengatakan dapat membantu menjadikan Amerika Serikat sebagai pusat global untuk inovasi kripto sambil meningkatkan perlindungan investor. Para sponsor Senat berpendapat proposal ini menyeimbangkan pertumbuhan dengan akuntabilitas.

Namun, para kritikus, termasuk Senator Elizabeth Warren, telah menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU ini dapat melemahkan otoritas SEC. Dia telah memperingatkan tentang kemungkinan risiko terhadap dana pensiun dan menunjuk pada apa yang dia sebut sebagai "celah tokenisasi."

Beberapa masalah masih belum terselesaikan, termasuk kekhawatiran terkait etika dan detail seputar pengawasan stablecoin. RUU ini masih belum selesai dan dapat berubah sebelum pemungutan suara final.

FAQ

Apa itu Digital Asset Market Clarity Act?

Ini adalah rancangan RUU AS yang mendefinisikan bagaimana aset kripto diatur, mengklarifikasi peran SEC dan CFTC untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Bagaimana RUU ini dapat mengubah cara proyek kripto diluncurkan di AS?

Jika diberlakukan, proyek mungkin memiliki jalur pengungkapan dan ekspektasi kepatuhan yang lebih jelas saat peluncuran. Ini dapat mengurangi risiko hukum untuk startup dan mendorong lebih banyak pengembangan kripto untuk tetap di AS daripada pindah ke luar negeri.

Siapa yang mungkin merasakan dampak pertama jika RUU ini maju?

Bursa kripto, penerbit stablecoin, dan investor institusional kemungkinan akan menyesuaikan strategi kepatuhan dan produk lebih awal. Pengguna ritel mungkin melihat perubahan kemudian melalui pengungkapan yang lebih jelas, daftar token, atau struktur hadiah.

