Senat Ungkap RUU Pasar Kripto Bipartisan

Setelah berbulan-bulan negosiasi, Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott merilis teks Digital Asset Market Clarity Act of 2025 yang hampir 280 halaman, sebuah proposal bipartisan untuk memberikan kejelasan pada regulasi kripto AS. RUU tersebut menarik garis yang lebih jelas antara pengawasan SEC untuk token tahap awal dan kendali CFTC untuk 'komoditas digital', bertujuan untuk menyelesaikan ketidakpastian regulasi yang sudah berlangsung lama. RUU ini juga mencakup pengecualian DeFi dan perlindungan self-custody untuk mendukung inovasi. Para pendukung seperti Senator Cynthia Lummis dan mantan Ketua CFTC Atkins mendukung pendekatan tersebut, sementara Demokrat, termasuk Senator Jack Reed dan Elizabeth Warren, menyatakan kekhawatiran tentang timeline dan kemungkinan celah menjelang markup yang akan datang.