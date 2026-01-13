Laba TSMC Menjadi Fokus saat Permintaan AI Mempertahankan Ekspektasi Tetap Tinggi

Abu Dhabi, 13 Januari 2026 – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TPE: 2330) akan melaporkan pendapatan terbarunya minggu ini, dengan ekspektasi investor yang tinggi karena pembuat chip kontrak terbesar di dunia ini tetap berada di pusat ledakan AI global.

Saham TSMC sudah naik sekitar 8% sejauh ini di tahun 2026, melanjutkan reli yang telah melihat saham tersebut meningkat lebih dari tiga kali lipat selama tiga tahun terakhir. Lonjakan tersebut didorong oleh permintaan yang tak henti-hentinya untuk chip canggih yang digunakan di pusat data AI, memperkuat peran kritis perusahaan dalam menggerakkan teknologi generasi berikutnya.

"Perkiraan menunjukkan pendapatan kuartal Desember meningkat sekitar 18% secara tahunan, dengan margin operasi diperkirakan melampaui 50%, tingkat tertinggi dalam sekitar tiga tahun," kata Sam North, Analis Pasar di eToro. "Meskipun pertumbuhan pendapatan mulai melambat, ekspansi margin adalah cerita utamanya. Ini menunjukkan TSMC tidak hanya tumbuh, tetapi melakukannya dengan menguntungkan, meskipun investasi besar dalam kapasitas baru."

TSMC saat ini berada di tengah salah satu siklus investasi terbesar dalam sejarahnya, dengan pengeluaran modal diperkirakan melebihi USD 150 miliar selama tiga tahun ke depan. Meskipun skala pengeluaran tersebut signifikan, pasar sebagian besar menyambut baik langkah tersebut.

"Permintaan untuk chip terdepan menekan kapasitas, dan ini terlihat struktural daripada siklis," tambah North. "Itulah mengapa skala penting. TSMC sedang meningkatkan teknologi 2nm generasi berikutnya, dan ekspektasinya adalah bahwa node ini bisa berkembang dengan cepat dan menjadi kontributor pendapatan yang berarti pada tahun depan."

Di luar angka pendapatan utama, perhatian investor kemungkinan akan fokus pada panduan manajemen, terutama komentar seputar pertumbuhan pendapatan 2026, margin, dan pengeluaran modal.

"Jika TSMC dapat menunjukkan bahwa mereka melaksanakan dengan stabil sambil meningkatkan node canggih, investor kemungkinan akan terkesan," kata North. "Intinya adalah bahwa TSMC tetap menjadi salah satu cara paling jelas yang dipilih investor untuk mengekspresikan kepercayaan jangka panjang pada kecerdasan buatan."

