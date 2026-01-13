Analisis Mendalam IOSG (Bagian 1): Panduan Strategis untuk Pasar Kripto Korea Selatan – Dari Peluang Makro hingga Prinsip Kesuksesan

Penulis｜Shirley@IOSG

Baru-baru ini, a16z crypto membuka kantor di Seoul untuk memberikan dukungan go-to-market bagi perusahaan portofolionya, mencakup wilayah Asia-Pasifik, dan merekrut manajer regional untuk memberikan dukungan komprehensif kepada proyek-proyek.

Menyusul penelitian kami sebelumnya tentang "Fokus pada Pasar Kripto China: Tinjauan Cepat tentang Web3KOL dan Ekosistem Pemasaran Agensi," artikel ini berfokus pada pasar Korea Selatan. Mengingat lingkungan ekonomi unik Korea Selatan, adopsi aset digital yang cepat, dan kerangka regulasi yang berkembang, laporan ini tentang bursa lokal, media, institusi, firma riset, dan aktivitas blockchain bertujuan untuk memberikan sumber daya berharga bagi investor, startup, pembangun komunitas, dan pemangku kepentingan.

1. Mengapa pasar Korea Selatan menjadi semakin penting dalam ruang kripto?

Korea Selatan secara luas dianggap sebagai pusat cryptocurrency global, dengan perdagangan kripto yang tertanam kuat dalam budaya keuangannya. Negara ini telah menjadi salah satu pasar cryptocurrency paling dinamis di dunia. Tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun yang menentukan bagi industri ini. Dengan lebih dari 16 juta pengguna kripto, adopsi mobile yang kuat, dan populasi yang melek teknologi, lanskap kripto Korea Selatan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Analisis end-to-end

Analisis Trader Saham dan Cryptocurrency Korea Selatan (2018-2025)

Dari 2018 hingga 2025, Korea Selatan telah menyaksikan pergeseran signifikan dalam pola investasinya. Jumlah trader saham meningkat sebesar 152%, dari 5,6 juta (10,8% dari populasi) menjadi 14,1 juta (27,3%). Lebih mencolok lagi, trader cryptocurrency melonjak dari 2 juta (3,9%) menjadi 16,3 juta (31,6%), menandai pertumbuhan sebesar 715%. Pada tahun 2025, trader cryptocurrency akan melampaui trader saham untuk pertama kalinya, mencerminkan pergeseran besar dalam preferensi investor ritel.

▲ Tren pertumbuhan trader (Jutaan)

▲Tingkat penetrasi populasi (%)

Temuan utama

Trader saham: Jumlahnya diproyeksikan tumbuh dari 5,6 juta (10,8% dari populasi) pada 2018 menjadi 14,1 juta (27,3%) pada 2025, mengalami pertumbuhan eksplosif (136,7%) selama pandemi COVID-19 di tahun 2020, dan tetap relatif stabil sekitar 14,2 juta sejak 2021.

Trader cryptocurrency: Jumlahnya diproyeksikan melonjak dari 2 juta pada 2018 (3,9% dari populasi) menjadi 16,3 juta (31,6%) pada 2025, mewakili peningkatan mencengangkan sebesar 715% selama periode keseluruhan, dengan akselerasi signifikan pada 2024-2025, menambahkan hampir 7 juta trader baru.

Untuk pertama kalinya pada 2025, trader cryptocurrency akan melampaui trader saham: Dari 2024 hingga 2025, kinerja kuat Bitcoin, persetujuan ETF AS, dan sikap pro-kripto Trump akan mendorong pertumbuhan eksplosif. Trader cryptocurrency akan melonjak dari 9,7 juta menjadi 16,3 juta, melampaui trader saham untuk pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan, mencerminkan pergeseran fundamental dalam preferensi investor ritel.

Melampaui Saham: Lonjakan Adopsi Cryptocurrency di Korea Selatan dan Dampak Pasarnya

Menurut FinTechWeekly, pada Maret 2025, Korea Selatan akan memiliki lebih dari 16 juta orang yang memiliki akun cryptocurrency, melampaui investor saham, dengan adopsi aset digital mencapai puncak baru yang didorong oleh momentum pasca-pemilihan. Ini mewakili lebih dari 30% dari total populasi. Di antaranya, Upbit memiliki sekitar 5,4 juta pengguna (53% dari pasar domestik), Bithumb sekitar 3,8 juta pengguna (37% dari pasar domestik), Coinone sekitar 300.000 hingga 500.000 pengguna (<5%), dan Korbit sekitar 100.000 hingga 200.000 pengguna (<2%).

Dalam hal jumlah pengguna, 16 juta+ pengguna kripto yang dilayani oleh bursa terpusat Korea Selatan (mewakili lebih dari 30% dari populasi negara) menyumbang sekitar 3% dari perkiraan 560 juta pemilik/pengguna cryptocurrency secara global pada 2025. Perlu dicatat bahwa data global mencakup semua pemegang cryptocurrency, mayoritas di antaranya menggunakan bursa terpusat, sementara pengguna Korea Selatan terutama menggunakan platform lokal yang diatur.

Meskipun kepemilikan Bitcoin mendominasi, Korea Selatan muncul sebagai pemain utama dalam ruang fiat-to-crypto global. Menurut laporan "Global Crypto Adoption Index 2025" Chainalysis, sementara AS tetap menjadi saluran masuk mata uang fiat terbesar di dunia dengan lebih dari $2,4 triliun dalam total transaksi—hampir empat kali lipat dari negara tertinggi kedua—Korea Selatan mengikuti dengan ketat dengan $722 miliar yang mengesankan. Kinerja kuat ini menggarisbawahi pentingnya negara yang semakin tumbuh dalam ekosistem kripto global. Sebaliknya, volume transaksi fiat-to-crypto UE hanya di bawah $250 miliar, menyoroti skala pasar Korea Selatan. Korea Selatan berada di peringkat ke-15 di antara 20 negara teratas dalam indeks. Dengan adopsi cepatnya dan posisi strategis sebagai salah satu hub kripto terbesar, Korea Selatan terus memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam ekonomi kripto global.

▲Sumber: Chainalysis

Analisis Bursa: Pengaruh bursa cryptocurrency Korea Selatan tumbuh tidak hanya secara regional tetapi juga secara global. Bursa seperti Upbit, Bithumb, dan Coinone mendominasi volume perdagangan dan berkembang dalam kerangka regulasi Korea Selatan yang kuat. Pada Oktober 2025, bursa terpusat lokal menyumbang sekitar 1,9% dari volume perdagangan harian global dan sekitar 3% dari jumlah total pengguna di bursa terpusat global. Namun, ketika secara khusus mengukur perdagangan spot, pangsa Korea Selatan mencapai sekitar 16% dari volume perdagangan spot bursa terpusat global, menyoroti pengaruh luar biasa signifikan negara dalam perdagangan fiat-to-crypto yang didominasi ritel, meskipun persentase total penggunanya relatif kecil.

▲Perbandingan Volume Transaksi Global (Q4 2025) (asksurf.ai)

Dibandingkan dengan pasar global utama, Korea Selatan mempertahankan posisi terdepannya sebagai gerbang fiat-to-crypto global dan memimpin dalam nilai transaksi di wilayah Asia-Pasifik, berkat tingkat adopsi per kapita yang sangat tinggi (30% vs. 6,8% secara global) dan budaya perdagangan ritel yang sangat aktif.

▲Perbandingan Korea Selatan vs. Pasar Utama (Q4 2025) (asksurf.ai)

Dampak regulasi

Korea Selatan adalah salah satu negara pertama yang menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk perdagangan dan kepatuhan. Sikap pemerintah telah berkembang melalui berbagai fase dalam proses regulasinya, masing-masing merespons perkembangan pasar:

2017-2018: Penekanan dan Stabilitas: Memandang kripto sebagai ancaman spekulatif, otoritas menerapkan larangan ICO, larangan perdagangan margin, dan larangan akun anonim untuk menjaga stabilitas keuangan.

2019-2021: Regulasi Pragmatis: Pergeseran menuju penerimaan terkontrol muncul. Kerangka AML/KYC yang ketat diterapkan, mencapai puncaknya dengan diberlakukannya Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan 2020, yang menetapkan standar pelaporan utama untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs).

2022-2023: Prioritas Perlindungan Investor: Dipicu oleh peristiwa besar seperti kehancuran Terra-Luna, perlindungan konsumen akan menjadi prioritas utama selama periode ini. Pemerintah akan memperkenalkan panduan keamanan token dan aturan pialang over-the-counter, meletakkan dasar untuk produk institusional masa depan.

2024-Sekarang: Konsolidasi Institusional: Cryptocurrency telah menjadi isu politik dan keuangan arus utama. Digital Asset Basic Act (DABA) yang bersejarah, disahkan pada Juni 2025, menetapkan kerangka regulasi komprehensif yang mencakup klasifikasi aset, aturan penerbitan, stablecoin, dan perpajakan. Periode ini ditandai dengan pengejaran pertumbuhan seimbang, dengan undang-undang seperti Virtual Asset Users Protection Act yang memberlakukan hukuman berat untuk pelanggaran.

Evolusi ini mencerminkan proses pembelajaran berkelanjutan pemerintah saat merespons krisis, kematangan teknologi, dan mengakui bahwa cryptocurrency telah menjadi bagian permanen dari lanskap keuangan. Hingga saat ini, tokoh publik, perusahaan, dan bursa tunduk pada pengungkapan dan pemantauan ketat. Korea Selatan tidak mungkin melakukan deregulasi dengan cepat tetapi akan terus menyempurnakan standar kebijakan secara bertahap, mencapai keseimbangan antara perlindungan investor dan pertumbuhan pasar. Seiring waktu, ini dapat mengarah pada peningkatan partisipasi institusional, termasuk bank yang menawarkan layanan aset digital dan perusahaan sekuritas yang berpartisipasi dalam produk keuangan yang ditokenisasi.

Dengan 16 juta pengguna yang memegang sekitar $70,3 miliar (102,6 triliun won) dalam aset kripto, kedalaman pasar Korea Selatan tidak dapat disangkal. Untuk proyek kripto mana pun, memasuki pasar Korea Selatan bergeser dari opsi menjadi kebutuhan strategis, terutama menjelang Token Generation Event (TGE). Hambatan bahasa dan budaya adalah tantangan signifikan dalam promosi pasar. Oleh karena itu, berkolaborasi dengan pemain kripto lokal sangat penting, khususnya dengan media, agensi GTM, firma riset, dan bahkan key opinion leader (KOL).

2. Faktor Pemasaran Kunci untuk Kesuksesan Jangka Panjang di Pasar Korea Selatan

Ekspektasi Realistis untuk Kesuksesan: Kesuksesan jangka panjang Korea Selatan bergantung pada pemasaran terkoordinasi dengan pencapaian yang jelas. Agensi menekankan bahwa setidaknya 2-3 bulan diperlukan untuk membangun kesadaran merek dan keterlibatan komunitas sebelum listing; mengharapkan peningkatan cepat dalam volume transaksi dalam dua bulan pertama tidak realistis.

Durasi acara dan keterlibatan pengguna: Acara yang berlangsung lebih dari tiga bulan dapat kehilangan perhatian pengguna karena kemacetan pasar dan trader ritel yang bergerak cepat. Institusi bertujuan untuk mempertahankan momentum tanpa membiarkan acara berlangsung terlalu lama.

Fokus kesadaran merek dan pembangunan komunitas: Membangun kesadaran merek, menarik key opinion leader (KOL), menerbitkan siaran pers, dan pembangunan komunitas, daripada hanya berfokus pada peningkatan volume perdagangan, dapat membawa lebih banyak pengikut jangka panjang dan pemegang token proyek.

Keterlibatan KOL: Membangun hubungan yang kuat dan bermakna dengan KOL memerlukan aktivitas, terjemahan, dan insentif, seperti whitelisting, untuk mendorong pemahaman dan advokasi proyek yang lebih baik.

Pemasaran yang disesuaikan ditawarkan untuk berbagai jenis klien, dengan layanan yang disesuaikan untuk klien pre-TGE, post-TGE, dan institusional B2B: Klien pre-TGE memerlukan dukungan pemasaran intensif dan terfokus selama 2-3 bulan untuk menetapkan kesiapan pasar di Korea. Proyek post-TGE melanjutkan pemasaran untuk mempertahankan momentum dan menilai kemampuan tim. Klien B2B berfokus pada penjangkauan institusional, mendapatkan eksposur dan acara profesional di luar saluran ritel.

Menurut institusi, proyek seperti 0G dan SaharaAI telah mendapat manfaat dari dukungan institusional, dengan institusi berkontribusi hingga 40% dari penjualan node mereka. Pertumbuhan SUI dari $0,4 menjadi $4 dalam dua tahun menyoroti pentingnya koordinasi erat antara pemasaran internal, dukungan institusional, dan strategi market-making. Pasar kripto Korea Selatan memiliki lanskap institusional dan riset yang terfragmentasi, dengan beberapa pemain dominan dan reputasi yang bervariasi. Di bagian berikut, saya akan memperkenalkan secara singkat media lokal utama, institusi, dan firma riset.

Silakan baca bagian kedua dari artikel ini: "IOSG In-Depth Observation (Bagian 2): Panduan Praktis untuk Pasar Kripto Korea Selatan - Penjelasan Rinci tentang Pemain Kunci dan Peta Ekosistem"