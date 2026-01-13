BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Ini adalah perjanjian perdagangan bebas pertama Filipina dengan negara Timur TengahIni adalah perjanjian perdagangan bebas pertama Filipina dengan negara Timur Tengah

Filipina, UEA menandatangani perjanjian perdagangan bebas

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/13 16:47
Sign
SIGN$0.04029-4.11%
FreeRossDAO
FREE$0.00011631-5.75%
Polytrade
TRADE$0.05908-1.90%

MANILA, Filipina – Filipina telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Emirat Arab, yang merupakan pertama kalinya bagi Filipina dengan negara Timur Tengah.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyaksikan penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di sela-sela KTT Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center pada hari Selasa, 13 Januari. Menteri Perdagangan Ma. Cristina Roque mewakili Filipina dalam upacara penandatanganan tersebut.

Marcos melakukan kunjungan kerja selama satu hari ke UEA atas undangan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dia tiba di Abu Dhabi lewat pukul 23.00 (waktu setempat) Senin malam untuk bergabung dengan para pemimpin lainnya di ADSW.

Presidential Communications Office (PCO) mengatakan dalam pernyataan pers bahwa CEPA "bertujuan untuk mengurangi tarif, meningkatkan akses pasar untuk barang dan jasa, meningkatkan arus investasi, dan menciptakan peluang baru bagi para profesional dan penyedia layanan Filipina di UEA."

UEA menjadi tuan rumah bagi sekitar 900.000 warga Filipina.

Sektor, ekspor

Malacañang mengatakan bahwa berdasarkan studi awal, CEPA dapat "meningkatkan ekspor Filipina ke UEA sebesar 9,13%, menghasilkan penghematan konsumen, dan memperkuat hubungan perdagangan secara keseluruhan dengan kawasan Teluk."

Perdagangan bilateral kedua negara mencapai $1,83 miliar pada tahun 2024. UEA berada di peringkat ke-18 di antara mitra dagang Filipina.

Sektor-sektor yang tercakup dalam CEPA adalah perdagangan digital, UMKM, pembangunan berkelanjutan, kekayaan intelektual, persaingan dan perlindungan konsumen, pengadaan pemerintah, dan kerja sama teknis.

Malacañang mengatakan ekspor Filipina yang diharapkan mendapat manfaat dari CEPA adalah pisang, nanas, tuna kalengan, elektronik, mesin, dan produk-produk berpermintaan tinggi lainnya.

"Mengenai layanan, perjanjian ini memastikan lingkungan yang stabil dan non-diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan Filipina, termasuk UMKM, di berbagai sektor seperti IT-BPM, pariwisata, layanan kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan layanan profesional," kata PCO. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo Sign
Harga Sign(SIGN)
$0.04029
$0.04029$0.04029
-3.91%
USD
Grafik Harga Live Sign (SIGN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel. Postingan tersebut
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 16:42
Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Harga Internet Computer membentuk flag bullish raksasa saat pasokan exchange turun, bisakah menembus?

Internet Computer adalah salah satu yang berkinerja terbaik di pasar mata uang kripto pada hari Kamis, didukung oleh proposal yang baru dirilis untuk memerangi inflasi. Pada saat yang sama
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 16:45
Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang: Para Ahli Memberikan Pandangan Mereka tentang Altcoin Paling Dinanti di 2026

Dengan pasar kripto yang tidak lagi fokus pada volatilitas jangka pendek, analis dan investor jangka panjang menyatu pada satu tema: utilitas akan lebih penting
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 16:42