Filipina, UEA menandatangani perjanjian perdagangan bebas

MANILA, Filipina – Filipina telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Emirat Arab, yang merupakan pertama kalinya bagi Filipina dengan negara Timur Tengah.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyaksikan penandatanganan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) di sela-sela KTT Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) 2026 di Abu Dhabi National Exhibition Center pada hari Selasa, 13 Januari. Menteri Perdagangan Ma. Cristina Roque mewakili Filipina dalam upacara penandatanganan tersebut.

Marcos melakukan kunjungan kerja selama satu hari ke UEA atas undangan Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Dia tiba di Abu Dhabi lewat pukul 23.00 (waktu setempat) Senin malam untuk bergabung dengan para pemimpin lainnya di ADSW.

Presidential Communications Office (PCO) mengatakan dalam pernyataan pers bahwa CEPA "bertujuan untuk mengurangi tarif, meningkatkan akses pasar untuk barang dan jasa, meningkatkan arus investasi, dan menciptakan peluang baru bagi para profesional dan penyedia layanan Filipina di UEA."

UEA menjadi tuan rumah bagi sekitar 900.000 warga Filipina.

Sektor, ekspor

Malacañang mengatakan bahwa berdasarkan studi awal, CEPA dapat "meningkatkan ekspor Filipina ke UEA sebesar 9,13%, menghasilkan penghematan konsumen, dan memperkuat hubungan perdagangan secara keseluruhan dengan kawasan Teluk."

Perdagangan bilateral kedua negara mencapai $1,83 miliar pada tahun 2024. UEA berada di peringkat ke-18 di antara mitra dagang Filipina.

Sektor-sektor yang tercakup dalam CEPA adalah perdagangan digital, UMKM, pembangunan berkelanjutan, kekayaan intelektual, persaingan dan perlindungan konsumen, pengadaan pemerintah, dan kerja sama teknis.

Malacañang mengatakan ekspor Filipina yang diharapkan mendapat manfaat dari CEPA adalah pisang, nanas, tuna kalengan, elektronik, mesin, dan produk-produk berpermintaan tinggi lainnya.

"Mengenai layanan, perjanjian ini memastikan lingkungan yang stabil dan non-diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan Filipina, termasuk UMKM, di berbagai sektor seperti IT-BPM, pariwisata, layanan kesehatan, pendidikan, konstruksi, dan layanan profesional," kata PCO. – Rappler.com