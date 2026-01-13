Penipuan dan Peretasan Kripto Mencapai $4 Miliar di 2025

PeckShield melaporkan kerugian $4,04 miliar akibat penipuan dan peretasan kripto pada 2025, dengan Bybit mengalami kerugian terbesar di Dubai, menyoroti kerentanan dalam infrastruktur terpusat.
Kerugian yang meningkat menggarisbawahi tantangan keamanan mendesak saat industri bergulat dengan kerentanan sistemik yang meningkat dan taktik rekayasa sosial yang canggih, memengaruhi kepercayaan investor global dan stabilitas pasar.
Laporan terbaru PeckShield menunjukkan penipuan dan peretasan cryptocurrency mengakibatkan kerugian $4,04 miliar untuk 2025, dengan kerentanan infrastruktur terpusat mendorong pencurian berskala besar ini.
Tahun rekor untuk pencurian kripto ini menggarisbawahi kerentanan sistemik dan kebutuhan krusial akan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan dalam industri cryptocurrency.
Analisis PeckShield menunjukkan 2025 sebagai tahun rekor untuk pencurian kripto, dengan total lebih dari $4,04 miliar. Peretasan menyumbang $2,67 miliar, peningkatan 24%, sementara penipuan naik 64% dibanding 2024.
Insiden terbesar melibatkan Bybit, yang kehilangan $1,4 miliar dari insiden hot wallet pada Februari. Pelanggaran signifikan lainnya terjadi di Cetus dan Balancer, mengungkap kelemahan keamanan dalam protokol kripto.
Puncaknya terjadi pada Februari dengan kerugian $1,77 miliar, sebagian besar dari pelanggaran Bybit. Kerugian ini berdampak signifikan pada nilai token dan kepercayaan pasar sepanjang 2025.
Upaya pemulihan keuangan hanya menghasilkan $334,9 juta, menyoroti tantangan dalam melacak dan mengambil kembali aset yang hilang. Laporan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem keamanan di seluruh industri.
2025 menandai pertama kalinya kerugian kripto tahunan melampaui $4 miliar, peningkatan 34% dibandingkan 2024. Pergeseran menuju insiden yang lebih sedikit namun lebih besar ini mencerminkan taktik yang berkembang dalam pencurian siber.
Dengan pelaku Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran senilai $2,02 miliar, para ahli memperingatkan ancaman berkelanjutan di 2026. Memperkuat keamanan digital akan menjadi vital untuk mengurangi risiko masa depan di ruang kripto.
|Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.