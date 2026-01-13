BursaDEX+
Total kerugian kripto mencapai $4,04 miliar di 2025, dipimpin oleh peretasan dan penipuan besar, lapor PeckShield.Total kerugian kripto mencapai $4,04 miliar di 2025, dipimpin oleh peretasan dan penipuan besar, lapor PeckShield.

Penipuan dan Peretasan Kripto Mencapai $4 Miliar di 2025

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/13 17:52
Yang Perlu Diketahui:
  • Pencurian kripto mencapai rekor $4,04 miliar pada 2025.
  • Kerugian utama dari peretasan dan rekayasa sosial.
  • Pelaku Korea Utara berkontribusi 76% terhadap pelanggaran layanan.

PeckShield melaporkan kerugian $4,04 miliar akibat penipuan dan peretasan kripto pada 2025, dengan Bybit mengalami kerugian terbesar di Dubai, menyoroti kerentanan dalam infrastruktur terpusat.

Kerugian yang meningkat menggarisbawahi tantangan keamanan mendesak saat industri bergulat dengan kerentanan sistemik yang meningkat dan taktik rekayasa sosial yang canggih, memengaruhi kepercayaan investor global dan stabilitas pasar.

Laporan terbaru PeckShield menunjukkan penipuan dan peretasan cryptocurrency mengakibatkan kerugian $4,04 miliar untuk 2025, dengan kerentanan infrastruktur terpusat mendorong pencurian berskala besar ini.

Tahun rekor untuk pencurian kripto ini menggarisbawahi kerentanan sistemik dan kebutuhan krusial akan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan dalam industri cryptocurrency.

Pencurian Kripto 2025 Melampaui $4 Miliar, Kata PeckShield

Analisis PeckShield menunjukkan 2025 sebagai tahun rekor untuk pencurian kripto, dengan total lebih dari $4,04 miliar. Peretasan menyumbang $2,67 miliar, peningkatan 24%, sementara penipuan naik 64% dibanding 2024.

Insiden terbesar melibatkan Bybit, yang kehilangan $1,4 miliar dari insiden hot wallet pada Februari. Pelanggaran signifikan lainnya terjadi di Cetus dan Balancer, mengungkap kelemahan keamanan dalam protokol kripto.

Kerugian $1,4 Miliar Bybit di Februari

Puncaknya terjadi pada Februari dengan kerugian $1,77 miliar, sebagian besar dari pelanggaran Bybit. Kerugian ini berdampak signifikan pada nilai token dan kepercayaan pasar sepanjang 2025.

Upaya pemulihan keuangan hanya menghasilkan $334,9 juta, menyoroti tantangan dalam melacak dan mengambil kembali aset yang hilang. Laporan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sistem keamanan di seluruh industri.

Pelaku Korea Utara di Balik Pelanggaran $2,02 Miliar

2025 menandai pertama kalinya kerugian kripto tahunan melampaui $4 miliar, peningkatan 34% dibandingkan 2024. Pergeseran menuju insiden yang lebih sedikit namun lebih besar ini mencerminkan taktik yang berkembang dalam pencurian siber.

Dengan pelaku Korea Utara bertanggung jawab atas pelanggaran senilai $2,02 miliar, para ahli memperingatkan ancaman berkelanjutan di 2026. Memperkuat keamanan digital akan menjadi vital untuk mengurangi risiko masa depan di ruang kripto.

Penafian: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

