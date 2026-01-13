Trader koin meme mengubah $370 menjadi $1,2 juta pada WHITEWHALE

Seorang trader dengan dompet yang telah dikaitkan dengan pengguna bernama "Remusofmars" di X telah mendapatkan popularitas di kalangan memecoin karena melakukan perdagangan yang membantunya mengubah pembelian awal sekitar $370 token $WHITEWHALE menjadi keuntungan unrealized yang sangat besar, yang mencapai puncaknya lebih dari $1,2 juta dalam nilai sambil menahan sebagian besar posisi.

Token $WHITEWHALE adalah proyek memecoin yang terkait dengan trader high roller yang terlibat konflik dengan MEXC karena apa yang dia tuduh sebagai praktik predator.

Remus mampu melihat potensi token yang terkait dengan trader tersebut dan bertaruh padanya, menahan jumlah yang dia investasikan bahkan saat token tersebut mengalami kenaikan parabola.

Bagaimana trader tersebut mengubah $370 menjadi $1,2 juta?

Menurut Arkham, sejak token mencapai kapitalisasi pasar $150 juta, dia telah mencairkan total $220.000, dan masih memegang $987.000 darinya.

Namun, dia bukan satu-satunya yang menghasilkan uang yang mengubah hidup dari token tersebut, menurut data dari BubbleMaps. Token tersebut telah mempertahankan kapitalisasi pasar tingginya dan saat ini diperdagangkan pada kapitalisasi pasar $149 juta, pada saat penulisan ini.

Meskipun karakter Whitewhale yang menjadi model token tersebut telah mengungkapkan bahwa trader tersebut bukan anggota tim, orang-orang masih mencurigai dia bisa jadi orang dalam.

Dompet yang dimaksud dilaporkan menginvestasikan total $60.000, menjadikannya pemegang terbesar kedua sebelum token diambil alih oleh Whitewhale KOL/trader. Investasi tersebut kini telah berkembang menjadi $2.500.000, dan dompet tersebut menjadi aktif setelah berminggu-minggu tidak aktif, menjual $1.000.000 $WhiteWhale dalam 15 menit sambil masih memegang 2,5% sisanya.

Whitewhale telah merespons secara publik terhadap spekulasi tentang dompet tersebut, mengakui bahwa dia dan timnya telah melacaknya dan telah mencoba menghubungi, menyatakan minat dalam kesepakatan OTC untuk memfasilitasi penjualan yang bertanggung jawab untuk mencegah dump.

"Tidak mungkin itu orang dalam karena pada 4 Desember saya bahkan tidak tahu saya akan melakukan CTO," tulis Whitewhale di X. Dia juga mengklaim bahwa anggota tim token tidak bergabung sampai setelah dia mengambil alih dan bahwa tim saat ini sebagian besar terdiri dari relawan yang tidak memegang token.

Semua upaya untuk melibatkan whale di balik dompet tersebut tidak membuahkan hasil, dan sekarang, semua orang ingin tahu apa yang mereka rencanakan selanjutnya dan siapa mereka.

Tetapi Whitewhale telah menyatakan keyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk menyerap tekanan jual yang mungkin dipicu dompet tersebut jika mereka berencana menjual lebih banyak.

Bagaimana token meme $WHITEWHALE dimulai?

Token $WHITEWHALE dibuat pada Oktober 2025 oleh dev acak yang diduga terus mengeluarkan konten rasis yang mengganggu KOL yang menginspirasinya. Cerita di sekitar token tersebut terkait dengan konflik antara MEXC dan KOL, yang dimulai setelah exchange membekukan sekitar $3 hingga $5 juta dana dari akunnya pada Juli 2025.

Exchange tersebut mengutip alasan yang samar seperti pelanggaran "kontrol risiko", mengklaim dia telah menggunakan bot/API setelah mencatat dia telah menempatkan dua pesanan dalam detik yang sama, tuduhan yang dia sangkal, mengatakan dia melakukannya secara manual.

Dia mencoba menghubungi dukungan CEX tetapi tidak menerima respons. Sebaliknya, dia menuduh dia dipaksa untuk mengakui kesalahan untuk mendapatkan dananya dilepaskan, dan ini akhirnya meningkat menjadi pertarungan publik yang berlangsung berbulan-bulan.

Cerita tersebut menjadi viral di X saat dia memberikan bukti dan meluncurkan kampanye besar-besaran dengan bantuan komunitasnya, termasuk lebih dari $2 juta bounty/NFT POAP support drive yang menarik banyak perhatian.

Detektif kripto terkenal, ZachXBT memperkuat kampanye tersebut, memicu FUD terhadap MEXC, dan pada Oktober/November 2025, CSO MEXC Cecil's Hsueh meminta maaf secara publik, melepaskan dana dan berjanji untuk reformasi.

Whitewhale mendistribusikan banyak dana yang dilepaskan kepada mereka yang mendukung kampanye serta amal, yang memperkuat reputasinya sebagai pahlawan vs CEX yang teduh di parit meme dan menyebabkan penciptaan token $WHITEWHALE sebagai simbol ketahanan melawan predator kripto dan penghormatan atas kemenangannya yang langka atas CEX.

Token tersebut tetap rendah selama berminggu-minggu, tetapi pada 7 Desember 2025, setelah menarik hype, KOL melakukan pengambilalihan komunitas, sebagian besar untuk menghentikan apa yang dilakukan dev dan untuk memastikan itu tidak akan berjalan dan merusak reputasinya. Langkah tersebut membuat token melonjak 90x menjadi kapitalisasi pasar $90 juta, dan terus menunjukkan angka yang bagus sejak saat itu.

