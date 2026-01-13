Lummis dan Wyden Dorong RUU untuk Melindungi Pembuat Blockchain Non-Kustodial

TLDR

RUU menciptakan pengecualian federal untuk pengembang blockchain non-kustodian

Proposal memperjelas bahwa menulis kode tidak sama dengan transmisi uang

Langkah ini membatasi risiko regulasi bagi pengembang tanpa kontrol aset

Kerangka kerja memblokir aturan negara bagian yang bertentangan yang menargetkan aktivitas teknis

Undang-undang bertujuan menjaga inovasi blockchain dan talenta di dalam AS

Para anggota parlemen Senat memajukan upaya legislatif karena proposal Blockchain Regulatory Certainty Act mendapatkan momentum di seluruh Kongres minggu ini. Blockchain Regulatory Certainty Act menargetkan ambiguitas hukum yang mempengaruhi pengembang perangkat lunak dan penyedia infrastruktur. Selain itu, sponsor membingkai langkah ini sebagai pembaruan langsung terhadap interpretasi transmisi uang yang ketinggalan zaman.

Lummis dan Wyden Memajukan Kejelasan Federal

Cynthia Lummis dan Ron Wyden memperkenalkan Blockchain Regulatory Certainty Act untuk memperjelas perlakuan federal terhadap pembangun blockchain. RUU ini menangani kekhawatiran bahwa undang-undang yang ada salah mengklasifikasikan aktivitas teknis sebagai perilaku keuangan yang diatur. Para anggota parlemen memposisikan upaya ini sebagai hal yang diperlukan untuk infrastruktur digital modern.

Proposal ini berfokus pada pengembang yang membangun, memelihara, atau mendukung sistem buku besar terdistribusi tanpa mengendalikan aset pengguna. Di bawah Blockchain Regulatory Certainty Act, aktivitas semacam itu tidak akan memicu kewajiban transmiter uang. Pengembang dapat beroperasi tanpa risiko lisensi federal yang terkait dengan kustodi aset.

Para anggota parlemen menekankan keselarasan bipartisan dan urgensi legislatif karena penggunaan aset digital berkembang. Mereka berpendapat bahwa aturan yang tidak jelas menghambat inovasi domestik dan memperlambat pertumbuhan infrastruktur. Akibatnya, Blockchain Regulatory Certainty Act berusaha menetapkan batasan yang dapat diprediksi untuk partisipasi teknis.

Ruang Lingkup Perlindungan untuk Pembangun Non-Kustodian

RUU ini mendefinisikan pengembang non-pengendali sebagai aktor yang tidak memiliki otoritas sepihak atas transaksi atau aset pengguna. Definisi ini menjangkar Blockchain Regulatory Certainty Act dalam kerangka kepatuhan keuangan yang ada. , Ini memisahkan pembuatan perangkat lunak dari layanan keuangan kustodian.

Aktivitas yang dilindungi mencakup menulis kode, menerbitkan peningkatan, menjalankan node, dan memberikan dukungan debugging. Penyedia infrastruktur yang menawarkan alat untuk kustodi mandiri juga termasuk dalam pengecualian. Dengan demikian, Blockchain Regulatory Certainty Act mempersempit eksposur penegakan yang terkait dengan pekerjaan pengembangan rutin.

Legislasi ini juga mempertahankan otoritas penegakan negara bagian sambil menyelaraskan standar dengan panduan federal. Negara bagian dapat menegakkan undang-undang yang konsisten tetapi tidak memaksakan persyaratan transmiter yang bertentangan. Oleh karena itu, Blockchain Regulatory Certainty Act mempromosikan keseragaman nasional tanpa menghilangkan pengawasan negara bagian.

Konteks Hukum dan Latar Belakang Penegakan

Penuntutan baru-baru ini meningkatkan kekhawatiran seputar kewajiban pengembang di bawah undang-undang yang ada. Pengadilan menerima argumen bahwa memelihara kode yang berfokus pada privasi merupakan aktivitas keuangan yang diatur. Blockchain Regulatory Certainty Act merespons langsung interpretasi yudisial ini.

Kasus yang melibatkan Tornado Cash dan Samourai Wallet membentuk urgensi kongres seputar kejelasan undang-undang. Jaksa mengklasifikasikan peran tata kelola dan pemeliharaan sebagai transmisi uang. Pengembang menghadapi eksposur kriminal meskipun tidak memiliki kontrol kustodi.

Pendukung berpendapat hasil ini berisiko mengkriminalisasi praktik pengembangan sumber terbuka. Mereka mengklaim Blockchain Regulatory Certainty Act memulihkan keselarasan dengan panduan Departemen Keuangan sebelumnya. Para anggota parlemen membingkai RUU ini sebagai koreksi hukum dan perlindungan inovasi.

Jalur Kongres dan Implikasi Kebijakan

Senat harus merujuk RUU tersebut ke komite untuk dengar pendapat dan markup. Para anggota parlemen dapat mengintegrasikan Blockchain Regulatory Certainty Act ke dalam legislasi teknologi atau keuangan yang lebih luas. DPR perlu menyetujui bahasa yang identik.

RUU DPR serupa diajukan pada tahun 2025 setelah tinjauan komite dan masukan pemangku kepentingan. Kelompok industri mendukung ketentuan safe harbor untuk pengembang perusahaan dan sumber terbuka. Keakraban kongres dapat mempercepat tinjauan Blockchain Regulatory Certainty Act.

Advokat mengharapkan langkah ini mempengaruhi perlakuan regulasi terhadap teknologi terdesentralisasi. Bahasa undang-undang yang jelas dapat memandu keputusan penegakan di masa depan. Blockchain Regulatory Certainty Act bertujuan untuk mendefinisikan ulang bagaimana hukum AS memperlakukan pembangun infrastruktur blockchain.

