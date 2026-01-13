Ripple Menantang 'Desentralisasi' SEC sebagai Metrik Regulasi

Yang Perlu Diketahui: Ripple meminta SEC merevisi aturan kripto tanpa mengandalkan desentralisasi.

Ripple mencari regulasi berdasarkan durasi hak hukum.

Kejelasan hukum XRP sangat penting untuk strategi pasar Ripple.

Eksekutif Ripple mengajukan surat pada 9 Januari 2026, kepada Satuan Tugas Kripto SEC, menantang penggunaan "desentralisasi" sebagai metrik regulasi dan menyerukan aturan yang jelas berbasis hak.

Seruan untuk kejelasan regulasi dapat mempengaruhi kerangka regulasi aset digital, berdampak pada klasifikasi XRP dan perdagangan sekunder, dengan efek potensial pada pasar cryptocurrency yang lebih luas.

Ripple mengajukan surat kepada SEC pada 9 Januari 2026, menantang penggunaan "desentralisasi" sebagai kerangka regulasi untuk cryptocurrency.

Implikasi surat tersebut dapat mendefinisikan ulang regulasi kripto, yang berpotensi mempengaruhi bagaimana token seperti XRP diklasifikasikan dan diperdagangkan.

Ripple Mempertanyakan Fokus SEC pada Desentralisasi

Surat Ripple, yang ditandatangani bersama oleh eksekutif puncak, berpendapat bahwa "desentralisasi" terlalu kabur untuk regulasi. Surat tersebut mengusulkan aturan yang berfokus pada durasi kewajiban yang dapat dilaksanakan, bertujuan untuk menyempurnakan yurisdiksi SEC. Seperti yang diungkapkan Stuart Alderoty, Chief Legal Officer di Ripple, "Desentralisasi bukan keadaan biner; itu menciptakan ketidakpastian yang tidak dapat ditoleransi."

Surat tersebut menandai langkah strategis oleh Ripple, menyusul penyelesaian 2025 dengan SEC, yang mengurangi penalti dan menegaskan status non-sekuritas XRP dalam penjualan tertentu. Ini sejalan dengan upaya hukum berkelanjutan Ripple untuk menyempurnakan regulasi kripto.

Potensi Perubahan dalam Regulasi Pasar Kripto

Usulan Ripple dapat secara signifikan mempengaruhi regulasi pasar kripto. Jika diadopsi, perubahan ini mungkin mengubah cara token diatur dan dijual, berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas pasar.

Langkah ini dapat membentuk ulang lanskap hukum untuk kripto, yang berpotensi mempengaruhi yurisdiksi SEC dan langkah-langkah kepatuhan di masa depan. Ini menekankan kompleksitas hukum dari klasifikasi dan perdagangan token.

Perjalanan Regulasi XRP: Preseden Hukum Utama

Sikap Ripple dibangun di atas tantangan hukum sebelumnya, termasuk putusan penting 2023 yang menegaskan status XRP di bursa publik. Upaya ini sejalan dengan gerakan sebelumnya menuju regulasi kripto yang lebih jelas.

Surat tersebut menunjukkan pergeseran menuju kejelasan hukum dalam kripto, mencerminkan tren industri yang lebih luas. Data historis menunjukkan bahwa regulasi yang lebih jelas dapat meningkatkan aktivitas pasar dan adopsi institusional.