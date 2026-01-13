Siapa yang sebenarnya memimpin Venezuela?

NEW YORK – Sekelompok kecil namun kuat dari pejabat politik dan militer telah lama menguasai kekuasaan di Venezuela, didukung oleh jaringan luas loyalis dan badan keamanan. Sistem tersebut tetap utuh meskipun AS menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang ditahan di New York atas tuduhan narkoterrorisme saat penggantinya dilantik sebagai pemimpin sementara.

Siapa orang-orang paling berkuasa di Venezuela? Dan siapa pejabat AS yang menentukan masa depan negara tersebut?

Berikut rinciannnya:

Venezuela

Delcy Rodriguez

Siapa dia: Presiden sementara Venezuela

Portofolio: Mantan wakil presiden Maduro, dia menjalankan negara di bawah pengawasan Amerika Serikat.

Mengapa dia penting: Pengacara berpengalaman dan pejabat partai lama, dia dikenal sebagai "tsarina" karena kekuatan ekonomi yang dia kumpulkan sebagai wakil presiden, menteri minyak, dan menteri keuangan. Dia secara teknis berada di bawah sanksi karena bertugas dalam pemerintahan Maduro, tetapi dia telah memenangkan kepercayaan pemerintah AS (untuk saat ini) dan dipandang oleh para eksekutif perusahaan minyak AS sebagai yang paling mampu bekerja sama dengan mereka untuk membangun kembali infrastruktur energi negara yang rusak.

Jorge Rodriguez

Siapa dia: Saudara laki-laki dari Presiden sementara Delcy Rodriguez, dia adalah kepala Majelis Nasional Venezuela, posisi yang telah dia pegang sejak 2021.

Portofolio: Dia memimpin badan legislatif, di mana partai sosialis yang berkuasa memiliki supermayoritas.

Mengapa dia penting: Rodriguez telah lama memimpin upaya penjangkauan pemerintah Maduro ke AS dan oposisi politik, memimpin negosiasi masa lalu untuk menyusun kondisi pemilihan dan pembebasan tahanan. Menurut sumber di Washington dan Caracas, dia dipandang, bersama saudara perempuannya, sebagai mitra dialog yang wajar bagi pemerintah asing dan diharapkan mempelopori langkah-langkah untuk memodifikasi undang-undang minyak guna memungkinkan kehadiran perusahaan asing tambahan.

Diosdado Cabello

Siapa dia: Menteri dalam negeri Venezuela

Portofolio: Cabello ditakuti karena kendali yang dia lakukan atas badan kontra-intelijen militer Venezuela, DGCIM, dan apa yang disebut "colectivos," geng sepeda motor yang bersekutu dengan partai yang berkuasa dan dikenal karena mengintimidasi pendukung oposisi.

Mengapa dia penting: Cabello dipandang sebagai pelaksana utama penindasan dan pembawa obor utama "Chavismo" di Venezuela. Dia telah didakwa oleh AS atas tuduhan narkoterrorisme, yang dia tolak, dan ada hadiah $25 juta untuk penangkapannya. Washington telah memperingatkan dia bisa menjadi sasaran utama untuk penangkapan jika dia tidak bekerja sama dengan Rodriguez.

Vladimir Padrino

Siapa dia: Menteri pertahanan Venezuela

Portofolio: Memimpin angkatan bersenjata, dipandang penting oleh pejabat AS untuk menghindari kekosongan kekuasaan selama transisi.

Mengapa dia penting: Kurang dogmatis dibanding Cabello, dia telah berjanji setia kepada Delcy Rodriguez dan dianggap lebih mungkin mengikuti garis AS sambil akhirnya mencari jalan keluar yang aman bagi dirinya sendiri. Padrino telah memegang posisinya selama lebih dari 11 tahun meskipun ada dakwaan penyelundupan narkoba AS dan hadiah $15 juta untuk penangkapannya.

Maria Corina Machado

Siapa dia: Pemimpin oposisi utama Venezuela dan pemenang Hadiah Nobel

Portofolio: Machado telah menghabiskan karirnya berusaha menggulingkan partai yang berkuasa dan mengecam penyalahgunaan oleh pemerintah Maduro, yang menuduhnya pengkhianatan.

Mengapa dia penting: Machado memenangkan pemilihan pendahuluan oposisi menjelang pemilihan presiden 2024 sebelum pemerintah Maduro melarangnya mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Meskipun koordinasi erat Machado dengan beberapa anggota pemerintahan, Presiden AS Donald Trump telah meremehkan kemungkinan bahwa dia bisa memimpin negara, mengatakan dia "tidak memiliki dukungan untuk memerintah."

Amerika Serikat

Marco Rubio

Siapa dia: Menteri luar negeri AS dan penasihat keamanan nasional pelaksana tugas

Portofolio: Selain Trump, mantan senator AS ini adalah wajah publik paling terkenal dari operasi Venezuela pemerintahan, dan sangat terlibat dalam upaya AS untuk menekan para pemimpin Venezuela agar mengikuti arahan AS.

Mengapa dia penting: Orang Kuba-Amerika dan penutur bahasa Spanyol ini telah lama tertarik pada urusan Amerika Latin. Menggulingkan Maduro adalah pemenuhan ambisi lama yang dia cari, dan dia telah mengatakan sejak itu bahwa dia ingin pemerintah Kuba menjadi selanjutnya. Dia berhubungan langsung dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez untuk memastikan Venezuela bertindak demi kepentingan AS.

John Ratcliffe

Siapa dia: Direktur Badan Intelijen Pusat AS

Portofolio: Ratcliffe memimpin organisasi pengumpulan intelijen utama AS dan merupakan bagian dari tim inti yang telah bekerja pada Venezuela selama berbulan-bulan.

Mengapa dia penting: Sekutu Trump, Ratcliffe, menghadiri pertemuan dan panggilan kepemimpinan yang kadang-kadang harian dengan tim Venezuela yang mencakup Rubio, asisten Gedung Putih Stephen Miller, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. CIA memainkan peran penting dalam operasi yang membawa Maduro keluar dari Venezuela, kata sumber kepada Reuters. Mereka memiliki tim kecil di lapangan mulai Agustus yang mampu memantau pergerakannya dan menentukan lokasi pastinya saat operasi berlangsung, kata mereka.

Stephen Miller

Siapa dia: Wakil kepala staf Gedung Putih untuk kebijakan

Portofolio: Arsitek penindakan imigrasi presiden, yang berfokus pada Amerika Latin, termasuk Venezuela.

Mengapa dia penting: Miller memiliki kekuasaan besar atas berbagai area di Sayap Barat. Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan secara dramatis meningkatkan penangkapan imigrasi dan mendorong batas hukum deportasi. Sekarang dia mengartikulasikan pandangan bahwa dunia "diatur oleh kekuatan," baik itu menghapus pemerintah asing atau mengambil Greenland dengan cara apa pun yang diperlukan.

Pete Hegseth

Siapa dia: Menteri pertahanan AS

Portofolio: Bertanggung jawab atas operasi militer AS di seluruh dunia, termasuk operasi yang mengeluarkan Maduro dari Venezuela.

Mengapa dia penting: Hegseth mengatur pembangunan militer AS besar-besaran di Karibia dalam beberapa bulan terakhir, melancarkan serangan mematikan pada kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba, dan menggunakan pasukan tersebut untuk melakukan serangan kilat yang menyebabkan penangkapan Maduro. Hegseth membawa tongkat potensi serangan tambahan ke Venezuela jika pemerintah saat ini tidak bekerja sama dengan Washington.

Chris Wright

Siapa dia: Menteri energi AS

Portofolio: Bertanggung jawab atas kebijakan energi AS di seluruh dunia, termasuk industri minyak dan perdagangan masa depan Venezuela.

Mengapa dia penting: Skeptis perubahan iklim dan mantan donor Trump ini ditugaskan untuk melaksanakan rencana Trump untuk membangun kembali sektor minyak Venezuela. Dia mengatakan dia berharap melihat perusahaan AS Chevron mengembangkan kegiatannya di sana, bersama dengan ConocoPhillips dan Exxon Mobil, yang tidak aktif di Venezuela selama beberapa dekade. Wright juga mengatakan Washington tidak akan membiarkan Venezuela menjadi negara klien China, meskipun telah mengizinkan penjualan minyak ke China untuk terus berlanjut. – Rappler.com