Dompet OKX Mengintegrasikan Ondo Finance untuk Perdagangan RWA Tertoken

OKX Wallet, dompet kripto unggulan dari bursa kripto terkemuka, OKX, telah bermitra dengan Ondo Finance. Kemitraan ini bertujuan untuk memungkinkan perdagangan on-chain aset dunia nyata tertoken (RWA). Seperti yang diungkapkan OKX Wallet dalam pengumuman media sosial resminya, kolaborasi ini siap meningkatkan aksesibilitas RWA bagi pengguna OKX Wallet di seluruh dunia. Oleh karena itu, perkembangan ini menggarisbawahi langkah penting lainnya yang membawa produk keuangan tingkat institusional ke keuangan terdesentralisasi.

OKX Wallet dan Ondo Finance Berkolaborasi untuk Memajukan Perdagangan RWA Tertoken

Kemitraan antara OKX Wallet dan Ondo Finance berfokus pada pemberian izin kepada konsumen untuk memanfaatkan perdagangan RWA tertoken secara on-chain. Dalam hal ini, pengguna dapat menggunakan versi tertoken dari berbagai aset dunia nyata (RWA). Saat ini, sektor RWA mengalami pertumbuhan pesat di seluruh pasar kripto global. Khususnya, aset-aset ini mencakup instrumen seperti obligasi AS tertoken, Treasury, dan produk keuangan lainnya yang menghasilkan yield.

Dengan integrasi on-chain dari aset-aset ini, OKX Wallet berupaya meminimalkan hambatan yang ada antara DeFi dan TradFi sambil juga mempertahankan programmability dan transparansi teknologi blockchain yang kuat. Seperti yang ditunjukkan dalam pengumuman tersebut, klien kini dapat memperdagangkan RWA tertoken melalui OKX Wallet DEX dengan fitur perdagangan generasi berikutnya. Dengan demikian, para trader tidak lagi perlu bergantung pada perantara yang dikendalikan secara terpusat untuk mendapatkan eksposur pada aset off-chain konvensional.

Selain itu, self-custody lengkap menjamin bahwa konsumen mempertahankan kontrol penuh atas kunci privat, sejalan dengan prinsip utama kedaulatan dan desentralisasi. Selain itu, Ondo Finance telah menjadi platform terkemuka di sektor RWA, memberikan perhatian khusus pada mekanisme tokenisasi yang ramah institusi dan sesuai regulasi. Produk yang disediakan platform ini meningkatkan aksesibilitas yield keuangan konvensional kepada klien on-chain tanpa mengorbankan pertimbangan regulasi.

Memulai Babak Baru pada Konvergensi RWA Tertoken dan Blockchain

Menurut OKX Wallet, kemitraan dengan Ondo Finance merupakan langkah penting untuk membuat RWA dapat diakses secara luas di seluruh dunia dengan perdagangan on-chain tertoken mereka. Selain itu, perkembangan ini menyoroti tren pasar yang lebih luas yang ditandai dengan meningkatnya fokus entitas kripto pada tokenisasi RWA karena mereka menghubungkan efisiensi blockchain dengan produk keuangan yang sudah dikenal. Pada akhirnya, dengan menggabungkan infrastruktur on-chain, self-custodial dengan TradFi, keduanya berupaya mendefinisikan ulang narasi RWA.