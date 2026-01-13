QA flow Meluncurkan Platform Pengujian Bertenaga AI untuk Mengurangi Bug Perangkat Lunak hingga 60% bagi Startup Series B+

Bagikan

Agen pengujian otonom revolusioner menangkap 847 bug per bulan sambil mengurangi waktu siklus QA dari berminggu-minggu menjadi berhari-hari

TORONTO, ON – QA flow, produk venture studio oleh Islands (11207393 Canada Inc.), hari ini mengumumkan peluncuran resmi platform otomasi jaminan kualitas berbasis AI yang dirancang khusus untuk perusahaan SaaS Series B+. Platform ini menggunakan agen AI otonom untuk mendeteksi bug, mengusulkan perbaikan, dan menerapkan solusi tanpa intervensi manusia, mengatasi hambatan QA kritis yang mengganggu perusahaan teknologi yang berkembang pesat.

Pengujian QA tradisional memerlukan sumber daya teknik khusus dan memperpanjang siklus pengembangan produk hingga berminggu-minggu. Agen otonom QA flow menjalankan rangkaian pengujian komprehensif 24/7, mengurangi rata-rata siklus QA dari 14 hari menjadi 3 hari sambil menangkap 60% lebih banyak bug dibandingkan proses pengujian manual.

"Kami membangun QA flow karena kami melihat masalah yang sama di lebih dari 40 keterlibatan klien," kata CEO Islands. "Tim teknik menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengujian daripada membangun. Agen AI kami menangani pekerjaan berulang secara otonom, membebaskan developer untuk fokus pada inovasi."

Platform ini telah menunjukkan dampak signifikan di seluruh perusahaan pengguna awal. Satu klien fintech Series B mengurangi waktu siklus QA mereka sebesar 82% sambil menghilangkan 90% bug yang sebelumnya mencapai produksi.

Teknologi proprietary QA flow menggabungkan kemampuan penalaran GPT-4 dengan orkestrasi alur kerja khusus untuk menciptakan agen pengujian yang benar-benar otonom. Berbeda dengan alat otomasi tradisional yang memerlukan pengawasan manusia terus-menerus, agen QA flow membuat keputusan independen tentang pengujian mana yang akan dijalankan, menganalisis hasil, dan mengusulkan perbaikan berdasarkan perubahan kode.

"Perbedaan antara otomasi dan otonomi sangat besar," jelas CTO Islands. "Otomasi menjalankan skrip yang Anda tulis. Otonomi berarti AI memutuskan apa yang perlu diuji, menjalankannya, dan meningkat dari waktu ke waktu tanpa arahan manusia."

Platform ini mencakup dashboard pemantauan komprehensif, peringatan real-time, dan analitik terperinci yang melacak tingkat keberhasilan, biaya per pengujian, dan penghematan waktu. Perusahaan dapat memulai dengan satu alur kerja dan meningkatkan ke otomasi rangkaian pengujian penuh dalam beberapa minggu.

QA flow saat ini tersedia melalui model layanan terkelola seharga $1.999 per bulan, yang mencakup pengaturan khusus, optimasi berkelanjutan, dan dukungan kesuksesan pelanggan. Perusahaan juga mempersiapkan untuk meluncurkan QA flow University, program sertifikasi untuk profesional QA yang ingin menguasai metodologi pengujian berbasis AI.

Akses awal ke QA flow sekarang tersedia untuk perusahaan SaaS Series B+ dengan tim teknik 15 orang atau lebih. Perusahaan yang berminat dapat mendaftar di qaflow.com/ early-access.

QA flow adalah platform otomasi jaminan kualitas berbasis AI yang dibangun oleh Islands, venture studio berbasis di Toronto yang mengkhususkan diri dalam transformasi AI untuk perusahaan Series B+. Platform ini menggunakan agen AI otonom untuk mendeteksi bug, mengusulkan perbaikan, dan menerapkan solusi, mengurangi waktu siklus QA hingga 82% sambil meningkatkan kualitas perangkat lunak. QA flow dipercaya oleh perusahaan fintech, SaaS enterprise, dan teknologi di seluruh Amerika Utara. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi qaflow.com.

Perusahaan SaaS enterprise lain menugaskan kembali dua insinyur QA penuh waktu ke peran pengembangan produk, menghilangkan biaya pengujian yang berlebihan. Langkah ini menghemat $240.000 per tahun sambil mempercepat siklus rilis, memperkuat kepemilikan lintas fungsi, mengurangi cacat lebih awal dalam pengembangan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, keandalan, kepuasan pelanggan, dan produktivitas tim di seluruh organisasi.