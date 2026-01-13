Tekanan Jual Mereda saat Harga Bitcoin Konsolidasi di Atas $91.000—Apakah $100K Berikutnya?

Postingan Tekanan Jual Memudar saat Harga Bitcoin Berkonsolidasi di Atas $91.000—Apakah $100K Selanjutnya? muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Harga Bitcoin bertahan stabil setelah rebound singkat, tetapi pasar masih kekurangan pemicu yang menentukan. BTC berkonsolidasi di atas $91.000, sementara trader memantau dengan cermat apakah kisaran ini berubah menjadi breakout atau penolakan lainnya. Volatilitas tetap terkompresi, menunjukkan pergerakan yang lebih besar mungkin sedang terbentuk karena likuiditas berkumpul di sekitar level kunci. Dengan sentimen risiko yang menjadi sangat reaktif dan positioning yang mengencang, pertanyaan besarnya adalah apakah Bitcoin dapat membangun momentum yang cukup untuk menguji ulang zona $100.000 dalam waktu dekat.

Sell-side Risk Ratio Mendingin saat Holder Memperlambat Pengambilan Keuntungan

Petunjuk berikutnya datang dari Sell-side Risk Ratio Glassnode, yang melacak seberapa banyak keuntungan atau kerugian yang direalisasikan investor relatif terhadap kapitalisasi pasar Bitcoin. Secara sederhana, ini menunjukkan apakah pasar melihat distribusi berat (penjualan agresif saat kuat) atau penjualan yang lebih ringan (holder memilih untuk bertahan).

Pada grafik, Sell-side Risk Ratio telah turun menuju pita bawah setelah menghabiskan sebagian besar waktu 2024–2025 berosilasi di level yang lebih tinggi. Secara historis, lonjakan yang lebih besar dalam metrik ini sejalan dengan periode realisasi keuntungan yang kuat dan pergerakan yang terlalu panas, sementara penurunan menuju zona bawah muncul selama fase pendinginan di mana tekanan jual mereda dan pasar membangun basis.

Ini mendukung tesis konsolidasi yang konstruktif: jika holder tidak terburu-buru untuk merealisasikan keuntungan, BTC sering membutuhkan katalis permintaan segar untuk mendorong lebih tinggi—tetapi ini juga mengurangi kemungkinan keruntuhan langsung yang didorong oleh penjual. Risikonya adalah bahwa tekanan jual yang rendah masih bisa berarti urgensi yang rendah dari pembeli, yang membuat BTC bergejolak sampai harga menembus resistance kunci dengan volume.

Apakah Harga Bitcoin Akan Mencapai $100K Bulan Ini?

Harga Bitcoin telah berkonsolidasi erat dalam kisaran yang ketat selama beberapa minggu terakhir setelah pemulihan dari posisi terendah sementara sekitar $80.000. Harga berjuang untuk menembus zona resistance antara $91.600 dan $93.500 karena menghadapi tekanan bearish yang konstan. Meskipun demikian, volume tetap dalam rata-rata, menunjukkan partisipasi trader yang cukup besar, terlepas dari perilaku harga BTC yang lamban.

Aksi harga mingguan BTC mencerminkan momentum bull yang tumbuh karena rally terus diperdagangkan sepanjang garis tren naik. Garis ini telah bertindak sebagai support kuat sejak 2024, dan rebound dari zona ini menunjukkan rally mendatang bisa lebih eksplosif dari sebelumnya. MACD mingguan sedang mempersiapkan crossover bullish, dan RSI mingguan baru saja mulai naik. Ini menunjukkan ada lebih banyak ruang bagi bull untuk berkembang, dan karenanya target atas untuk rally harga Bitcoin (BTC) jauh lebih tinggi dari $100.000.

Apakah Harga Bitcoin (BTC) Menuju ATH Baru?

Seperti terlihat pada grafik di atas, harga berkonsolidasi dalam saluran ekspansi naik dan telah rebound dari support. Pada rebound sebelumnya, harga telah melonjak menuju resistance. Oleh karena itu, harga Bitcoin diyakini akan naik, tetapi untuk mencatatkan ATH baru, token ini diharuskan menembus 2 zona resistance penting. Setelah yang saat ini, harga perlu melonjak di atas kisaran harga antara $106.800 dan $109.600. Kenaikan di atas kisaran ini dapat mendorong level di atas $110.000 dan kemudian level harga ATH.