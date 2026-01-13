BursaDEX+
KRAKacquisition Terkait Kraken Mencari $250 Juta dalam IPO Nasdaq

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/13 16:37
  • KRAKacquisition yang didukung afiliasi Kraken mengajukan S-1 untuk IPO, menargetkan penggalangan dana $250 juta.
  • Langkah ini sejalan dengan IPO Kraken yang diumumkan pada November 2025, menunjukkan strategi ekspansi ekosistemnya.

Saat perusahaan kripto mengeksplorasi berbagai cara untuk mengakses pasar publik, sebuah special purpose acquisition company (SPAC) yang terkait dengan afiliasi Kraken, KRAKacquisition Corp, telah mengambil langkah pertama menuju go public dengan mengajukan pernyataan pendaftaran Formulir S-1 kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Senin.

Sesuai dengan siaran pers resmi, perusahaan KRAKacquisition merencanakan Penawaran Umum Perdana yang terdiri dari 25.000.000 unit. Setiap unit dijadwalkan memiliki harga penawaran $10 dan mencakup satu saham biasa Kelas A dan seperempat waran yang dapat ditebus. Selain itu, perusahaan berencana menggalang dana $250 juta; dengan itu, perusahaan bermaksud meluncur di Nasdaq Global Market dengan ticker KRAQU.  

Kemudian, laporan dari perusahaan riset IPO Renaissance Capital menyebutkan bahwa Tribe Capital, dan Natural Capital juga mendukung KRAKacquisition, selain Kraken. Dengan itu, Ravi Tanaku, co-founder dan general partner Natural Capital, akan menjadi CEO dan direktur SPAC, dengan Sahil Gupta, eksekutif Kraken, menjabat sebagai chief financial officer.

Selain itu, SPAC belum menyebutkan target spesifik tetapi berfokus pada perusahaan yang membangun infrastruktur kripto esensial, seperti sistem pembayaran dan platform tokenisasi, dicatat dalam laporan tersebut.

Langkah Sejalan dengan Dorongan Pasar Publik Kraken

Rencana IPO untuk KRAKacquisition berlangsung bersamaan dengan IPO Kraken. Di mana Kraken, sebuah bursa kripto, secara diam-diam mengajukan draf pernyataan pendaftaran S-1 kepada SEC pada November tahun lalu, dengan valuasi $20 miliar.

Sejak pengajuan tersebut, Kraken juga telah melanjutkan akuisisi, karena mengakuisisi Small Exchange dalam kesepakatan senilai $100 juta, akuisisi derivatif besar keduanya tahun lalu setelah mengakuisisi NinjaTrader seharga $1,5 miliar. Dengan itu, IPO KRAKacquisition dapat mendukung strategi lebih luas Kraken dalam memperluas ekosistemnya.

Berita Kripto Unggulan:

Goldman Sachs Memperkirakan Imbal Hasil 11% di 2026, Akankah Kripto Mereplikasi Sentimen Tersebut?

