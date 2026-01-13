Intip: RUU Kripto Senat Larang Imbal Hasil Stablecoin, Lindungi DeFi

TLDR

Senat AS merilis draf baru RUU struktur pasar kripto tepat setelah tengah malam.

RUU tersebut melarang penyedia layanan aset digital menawarkan imbal hasil hanya untuk menyimpan stablecoin pembayaran.

Imbalan berbasis transaksi dan insentif aktivitas masih diizinkan berdasarkan undang-undang yang diusulkan.

RUU tersebut menggunakan definisi penyedia layanan aset digital dari GENIUS Act yang mencakup bursa dan kustodian.

Ketentuan yang mengatur keuangan terdesentralisasi tetap ada dalam RUU meskipun perlindungan tampak lebih lemah dari sebelumnya.

Versi baru dari RUU struktur pasar kripto muncul tepat setelah tengah malam, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prioritas Senat, saat para anggota parlemen bersiap untuk memperdebatkan undang-undang tersebut pada hari Kamis, dengan tenggat waktu utama untuk amandemen ditetapkan pada Selasa malam, meninggalkan pemangku kepentingan industri dengan waktu terbatas untuk peninjauan.

Pembatasan Imbal Hasil Stablecoin Diperjelas

RUU tersebut melarang penyedia layanan aset digital menawarkan bunga atau imbal hasil hanya untuk menyimpan stablecoin pembayaran. RUU tersebut menyatakan, "Penyedia layanan aset digital tidak boleh membayar bentuk bunga atau imbal hasil apa pun...semata-mata terkait dengan kepemilikan stablecoin pembayaran." Namun, teks tersebut mengizinkan imbalan berbasis transaksi dan insentif aktivitas, sebagaimana diuraikan dalam kompromi yang dipimpin oleh Senator Angela Alsobrooks.

Klausul ini bertujuan untuk melindungi model bisnis bank komunitas sambil membatasi pendapatan pasif kripto. Suara industri, termasuk Coinbase, dilaporkan memandang kompromi tersebut sebagai konstruktif dan diperlukan untuk mengakhiri perdebatan selama berminggu-minggu. RUU tersebut menggunakan definisi "penyedia layanan aset digital" dari GENIUS Act, termasuk kustodian, bursa, dan penerbit token.

Bagian ini menyelesaikan salah satu poin yang paling diperdebatkan dalam negosiasi terbaru antara sektor kripto dan pelobi perbankan. Kompromi tersebut dapat membatasi platform tertentu dari menawarkan pendapatan pasif, yang telah menarik pengawasan dari regulator. Namun demikian, RUU tersebut tidak membatasi aktivitas transaksi stablecoin atau staking di bawah mekanisme lain.

Ketentuan DeFi dan Pengembang Tetap Bertahan

RUU tersebut menguraikan kerangka kerja baru untuk keuangan terdesentralisasi (DeFi), meskipun perlindungan tampak lebih lemah dibandingkan draf sebelumnya. Draf yang diperbarui mencakup mekanisme pengawasan untuk protokol DeFi, meskipun tidak menghilangkan perlindungan pengembang. Peninjau awal mengatakan bahasa yang digunakan tampak lebih lunak tetapi mempertahankan ketentuan inti meskipun ada tekanan dari kelompok keuangan tradisional.

Bagian tentang DeFi muncul untuk pertama kalinya secara lengkap dalam rilis terbaru. Sementara versi sebelumnya tidak memiliki detail ini, teks baru mencakup ketentuan khusus pengembang. Blockchain Regulatory Certainty Act, yang baru-baru ini diperkenalkan, juga dimasukkan dalam dokumen final.

Meskipun teks tersebut bertujuan untuk mengatur aktivitas DeFi, teks tersebut tidak sampai melabeli pengembang protokol sebagai pihak yang bertanggung jawab. Masih ada kekhawatiran tentang kejelasan penegakan, tetapi RUU tersebut meninggalkan beberapa ruang untuk inovasi. Namun, orang dalam mencatat bahwa draf baru cenderung sedikit lebih ke arah bahasa yang ramah regulator.

Ketentuan Sekuritas dan Jadwal Komite

Undang-undang tersebut memperluas pengenalan Senat sebelumnya tentang kategori "aset tambahan", yang tetap tidak ada dalam versi DPR. RUU tersebut mengecualikan "token jaringan," termasuk aset yang saat ini merupakan bagian dari ETF, dari dikategorikan sebagai sekuritas. Ini dapat berlaku untuk aset digital seperti XRP, Solana, dan LINK milik Chainlink.

RUU tersebut menugaskan Securities and Exchange Commission untuk mengawasi sekuritas aset digital. RUU tersebut juga mencakup bahasa tentang keuangan ilegal dan inovasi yang bertanggung jawab. Ketentuan tampaknya membedakan antara token pembayaran dan kontrak investasi.

Para Senator memiliki waktu hingga Selasa malam untuk mengajukan amandemen yang diusulkan. Komite Perbankan Senat akan menandai undang-undang tersebut pada hari Kamis. Sidang terpisah di Komite Pertanian Senat telah ditunda hingga akhir bulan ini.

