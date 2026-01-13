Sekutu AS berkumpul bahas masalah kelangkaan tanah jarang saat China menguasai 87% pasokan, apa artinya bagi crypto?

Scott Bessent mengumpulkan 11 menteri keuangan dan pejabat UE saat dominasi 87% pemurnian tanah jarang China dan harga perak rekor mengungkap risiko rantai pasokan AS yang baru.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengadakan pertemuan dengan menteri keuangan global pada hari Senin untuk mengatasi kekhawatiran tentang kendala pasokan mineral, menurut laporan.

Pertemuan tersebut mempertemukan menteri keuangan dari 11 negara, komisioner Uni Eropa, dan pejabat perdagangan AS untuk membahas masalah tersebut, demikian laporan tersebut.

Tanah jarang di China dan apa artinya bagi pasar kripto

Pertemuan ini berlangsung saat China memurnikan hingga 87% mineral tanah jarang dunia, menurut data industri. Harga perak telah mencapai level rekor dalam sesi perdagangan terakhir, data pasar menunjukkan.

Pertemuan tersebut berfokus pada koordinasi antara negara-negara sekutu terkait rantai pasokan mineral dan posisi dominan China dalam pemrosesan tanah jarang, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Tidak ada pengumuman kebijakan langsung yang muncul dari sesi hari Senin. Perwakilan dari Departemen Keuangan tidak memberikan komentar tambahan tentang hasil pertemuan.

Diskusi tentang mineral tanah jarang mewakili upaya terbaru pemerintahan Trump untuk mengatasi kerentanan rantai pasokan dalam bahan-bahan kritis yang digunakan dalam sektor teknologi, pertahanan, dan manufaktur.

Dari sudut pandang kripto, tekanan rantai pasokan secara historis berkorelasi dengan: