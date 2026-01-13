ClearBank memperluas layanan stablecoin dengan kesepakatan infrastruktur ClearBank Taurus yang baru

Dalam langkah strategis ke aset digital, ClearBank memperdalam ambisi pembayarannya melalui kolaborasi baru yang diberi merek di bawah kemitraan clearbank taurus untuk layanan stablecoin yang terukur dan teregulasi.

ClearBank memilih Taurus untuk infrastruktur aset digital

ClearBank telah menunjuk spesialis aset digital Taurus sebagai penyedia infrastruktur dompet intinya saat meningkatkan produk terkait stablecoin, menurut siaran pers yang dikeluarkan pada hari Selasa. Bank kliring berbasis Inggris tersebut mengatakan perjanjian ini akan mendukung dorongan yang lebih luas ke aset digital dan pembayaran berbasis blockchain untuk kliennya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, ClearBank akan menerapkan Taurus-PROTECT sebagai infrastruktur dompet utamanya. Platform ini dirancang untuk mendukung layanan aset digital yang aman, terukur, dan patuh, memberikan bank alat tingkat institusi untuk menyimpan dan mengelola nilai yang ditokenisasi. Selain itu, bank bertujuan untuk memanfaatkan pengaturan ini untuk mempercepat peluncuran produk untuk pelanggan yang teregulasi.

Kemitraan ini berada di pusat strategi aset digital ClearBank yang lebih luas, dengan penekanan awal pada kasus penggunaan stablecoin. Namun, para pihak juga menandakan bahwa infrastruktur tersebut nantinya dapat diperluas ke aset tokenisasi tambahan dan aliran pembayaran baru seiring berkembangnya regulasi.

Stablecoin sebagai tulang punggung rel pembayaran baru

Stablecoin, yang merupakan mata uang kripto yang dipatok pada aset dasar seperti mata uang fiat atau emas, kini menjadi jangkar bagian besar dari ekonomi kripto global. Mereka berfungsi sebagai rel pembayaran dan menyediakan unit akun yang relatif stabil untuk memindahkan uang lintas batas dan antar bursa.

Pemimpin pasar seperti USDT Tether dan USDC Circle mendominasi segmen ini. Total kapitalisasi pasar stablecoin melampaui ambang batas $300 miliar pada 2025, mewakili pertumbuhan sekitar 50% secara tahun-ke-tahun. Ekspansi tersebut didorong oleh meningkatnya adopsi institusional terhadap token utama dan aturan yang lebih jelas, termasuk GENIUS Act AS, yang mendorong entitas teregulasi untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, bank dan lembaga pembayaran semakin melihat stablecoin sebagai cara untuk menggabungkan pengamanan keuangan tradisional dengan penyelesaian yang lebih cepat dan dapat diprogram. Langkah terbaru ClearBank menggambarkan bagaimana entitas teregulasi memposisikan diri mereka di persimpangan kedua sistem ini.

Integrasi dengan Circle Mint dan stablecoin yang patuh MiCAR

Sebagai bagian dari integrasi, ClearBank akan mendapatkan akses ke konektivitas Taurus-PROTECT dengan Circle Mint, platform Circle untuk mencetak dan menebus stablecoin yang teregulasi. Melalui koneksi ini, bank akan dapat mendukung USDC yang patuh MiCAR dan EURC, menyelaraskan penawarannya dengan kerangka kerja aset digital baru Uni Eropa.

Selain itu, tautan teknis ini memungkinkan ClearBank untuk terhubung langsung ke infrastruktur Circle sambil mempertahankan kontrol penuh atas operasi kustodi dan dompet. Kemampuan untuk menerbitkan dan menebus token sesuai permintaan diperkirakan akan menjadi kritis untuk melayani pelanggan institusi yang memerlukan likuiditas yang dapat diprediksi dan penyelesaian on-chain yang transparan.

Integrasi ini juga melengkapi rencana ClearBank yang diumumkan sebelumnya untuk bergabung dengan Circle Payment Network. Jaringan tersebut dirancang untuk memungkinkan transfer nilai yang hampir instan menggunakan rel berbasis blockchain, menghubungkan bank, fintech, dan lembaga keuangan lainnya di seluruh dunia.

Kasus penggunaan: dari pembayaran korporat hingga remitansi internasional

ClearBank mengatakan menggabungkan infrastruktur pembayaran tradisionalnya dengan teknologi stablecoin yang teregulasi dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan dan mengurangi biaya transaksi. Secara khusus, bank menargetkan kasus penggunaan seperti pembayaran korporat dan remitansi internasional, di mana kecepatan penyelesaian dan gesekan valuta asing tetap menjadi masalah bagi banyak klien.

Namun, bank juga melihat potensi dalam aplikasi yang lebih canggih, termasuk pembayaran yang dapat diprogram, manajemen perbendaharaan on-chain, dan penyelesaian aset tokenisasi. Dalam konteks ini, kolaborasi clearbank taurus dibingkai sebagai fondasi untuk produk masa depan daripada peningkatan teknologi satu kali.

Dengan memanfaatkan kemampuan kliring yang ada bersama dengan rel berbasis stablecoin, ClearBank bertujuan untuk menawarkan penyelesaian hampir real-time kepada pengguna akhir sambil mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Pendekatan itu mungkin menarik bagi platform fintech dan lembaga yang ingin menjembatani akun konvensional dengan likuiditas asli blockchain.

Taurus-PROTECT dan Strategi untuk lembaga keuangan

Taurus-PROTECT merupakan bagian dari platform aset digital Taurus yang lebih luas yang disesuaikan untuk bank dan lembaga keuangan yang teregulasi. Infrastruktur ini mendukung kustodi dan manajemen siklus hidup mata uang kripto, aset tokenisasi, dan instrumen digital lainnya di berbagai model regulasi dan operasional.

Selain itu, Taurus menyediakan alat untuk tata kelola, manajemen kunci, dan integrasi dengan sistem perbankan inti, membantu lembaga menanamkan aset digital dalam proses yang ada. Desain modular ini dimaksudkan untuk membiarkan perusahaan mengadopsi stablecoin dan tokenisasi dengan kecepatan mereka sendiri, sambil mempertahankan keamanan dan keselarasan regulasi.

Berkomentar tentang pengumuman tersebut, CEO ClearBank Mark Fairless mengatakan kemitraan ini memberi bank kemampuan aset digital yang dibutuhkannya saat memperkenalkan layanan baru dan membantu membentuk masa depan pembayaran. Pernyataan itu menggarisbawahi niat ClearBank untuk memposisikan dirinya sebagai penyedia infrastruktur kunci dalam lanskap uang digital yang berkembang.

Singkatnya, kemitraan ClearBank dengan Taurus, partisipasi yang direncanakan dalam jaringan Circle, dan fokusnya pada stablecoin yang patuh MiCAR menyoroti bagaimana lembaga teregulasi membangun rel pembayaran baru di atas infrastruktur perbankan yang mapan untuk memberikan transfer nilai yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat diprogram.