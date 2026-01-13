Saham Intel (INTC): Mengapa Produsen Chip Ini Baru Saja Mendapat Salah Satu Target Harga Tertinggi di Wall Street

TLDR

KeyBanc meningkatkan rating Intel dan AMD menjadi Overweight, mengutip pasokan CPU server yang hampir habis terjual untuk tahun 2026

Intel mempertimbangkan kenaikan harga 10-15% pada CPU server karena permintaan infrastruktur AI yang kuat

Pendapatan CPU server AMD diperkirakan tumbuh setidaknya 50% tahun ini dengan kekuatan penetapan harga yang serupa

Bisnis foundry Intel menunjukkan kemajuan dengan hasil 18A di atas 60%, Apple dilaporkan menjadi pelanggan baru

AMD menargetkan pendapatan AI sebesar $14-15 miliar dari GPU MI355 dan MI455

Analis KeyBanc John Vinh memberikan dukungan penuh pada sektor chip Senin pagi. Dia meningkatkan rating Intel dan AMD menjadi Overweight.





Intel Corporation, INTC



Langkah ini dilakukan saat permintaan CPU server mencapai level yang tidak terlihat selama bertahun-tahun. Pembangunan infrastruktur AI menghabiskan pasokan lebih cepat daripada produsen dapat memproduksi chip.

Inventaris CPU server Intel hampir sepenuhnya telah dipesan hingga tahun 2026. Perusahaan kini menghadapi masalah yang menyenangkan: haruskah mereka menaikkan harga?

Manajemen sedang mempertimbangkan kenaikan 10-15% pada harga jual rata-rata. Itu adalah lonjakan yang signifikan untuk industri yang biasanya melihat harga cenderung turun seiring waktu.

KeyBanc menetapkan target harga $60 untuk saham Intel. Itu termasuk di antara target tertinggi di Wall Street saat ini.

Saham naik 3,6% menjadi $45,65 dalam perdagangan pra-pasar Senin. Saham masih memiliki ruang untuk naik jika tesis Vinh terbukti.

Kisah Foundry Mulai Terbentuk

Ambisi manufaktur chip Intel mulai membuahkan hasil. Proses 18A perusahaan kini menunjukkan hasil di atas 60%.

Itu tidak cukup untuk menggulingkan Taiwan Semiconductor Manufacturing. Tetapi bisa cukup untuk melampaui Samsung untuk posisi nomor dua dalam produksi chip canggih.

Apple tampaknya siap menguji kemampuan Intel. Pembuat iPhone dilaporkan mendaftar untuk prosesor MacBook dan iPad kelas bawah mulai tahun 2027.

Diskusi juga sedang berlangsung tentang penggunaan proses 14A Intel di masa depan. Chip tersebut bisa berakhir di iPhone kelas bawah pada tahun 2029.

Bisnis foundry mewakili perubahan strategis yang lengkap untuk Intel. Selama beberapa dekade, perusahaan hanya membuat chip untuk produknya sendiri.

Sekarang perusahaan mengejar pelanggan luar untuk mengisi pabriknya. Kesepakatan dengan Apple akan memvalidasi investasi dan restrukturisasi bertahun-tahun.

AMD Mengikuti Gelombang AI

AMD tidak tertinggal dalam peningkatan rating Vinh. Analis menetapkan target harga $270 untuk saham tersebut.

Saham naik 1,5% menjadi $210,88 dalam aksi pra-pasar. Pendapatan CPU server diperkirakan tumbuh setidaknya 50% tahun ini, menurut pemeriksaan KeyBanc.

AMD juga merencanakan kenaikan harga yang serupa dengan Intel. Permintaan memberikan kedua perusahaan kekuatan penetapan harga yang langka.

Uang sesungguhnya untuk AMD berasal dari akselerator AI. GPU MI355 dan MI455 terbang dari jalur produksi.

KeyBanc memperkirakan 200.000 unit MI355 akan dikirim pada paruh pertama tahun 2026. MI455 akan meningkat tajam pada paruh kedua.

Antara 290.000 dan 300.000 chip MI455 diperuntukkan bagi solusi skala rak Helios AMD. Itu adalah jawaban perusahaan untuk pendekatan full-stack Nvidia.

Total pendapatan AI diperkirakan mencapai $14-15 miliar untuk tahun ini. Itu adalah uang yang serius bahkan untuk perusahaan seukuran AMD.

Penyedia cloud hyperscale mendorong lonjakan pengeluaran. Mereka membangun kapasitas untuk menangani beban kerja AI yang tidak ada dua tahun lalu.

Baik Intel maupun AMD berada dalam posisi untuk menangkap bagian mereka. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pasokan dapat mengimbangi permintaan hingga akhir tahun 2026.

Postingan Intel (INTC) Stock: Why This Chip Maker Just Got One of Wall Street's Highest Price Targets pertama kali muncul di Blockonomi.