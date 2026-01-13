Lenovo unggul saat pengiriman PC global tumbuh 9,6% menjadi 76,4 juta unit di Q4'25

Lenovo memimpin dengan 19,3 juta unit pengiriman PC di Q4'25

Lebih dari 76 juta unit pengiriman di Q4'25

Permintaan liburan berkontribusi pada lonjakan pengiriman

Seluruh tahun 2025 mencatat 284,7 juta unit, 8,1% lebih banyak dari 2024

Harga PC global diperkirakan naik di 2026 karena kekurangan RAM dan chip

Perusahaan teknologi Lenovo memimpin dengan 19,3 juta unit ketika pengiriman PC global tumbuh 9,6% year-over-year di kuartal keempat 2025, mencapai 76,4 juta unit. Ini menurut laporan dari International Data Corporation (IDC).

Laporan tersebut menjelaskan bahwa berakhirnya dukungan Microsoft untuk Windows 10 berkontribusi pada lonjakan pengiriman PC. Namun, IDC menunjukkan bahwa produsen juga telah meningkatkan inventaris mereka sebagai respons terhadap potensi tarif dan kekurangan memori global.

Selain itu, IDC lebih lanjut mencatat bahwa meskipun lonjakan permintaan terutama didorong oleh musim liburan, proyeksi kekurangan memori pada 2026 membuat pembeli dan merek mengamankan inventaris.

"Selain tekanan yang jelas pada harga sistem, yang telah diumumkan oleh produsen tertentu, kita mungkin juga akan melihat spesifikasi memori PC diturunkan secara rata-rata untuk menjaga inventaris memori yang ada," kata Jean Philippe Bouchard, wakil presiden riset di IDC.

Lenovo memimpin di Q4 2025 dan sepanjang tahun

Perusahaan teknologi berbasis Tiongkok Lenovo memimpin grafik dengan 19,3 juta unit pengiriman PC selama kuartal tersebut, peningkatan 14,4% dari 16,9 juta unit di Q4 2024. HP Inc berbasis AS menyusul dengan 15,4 juta unit, menandakan peningkatan YoY 12,1%, sementara Dell Technologies mencatat 11,7 juta unit selama kuartal tersebut.

Apple dan ASUS berada di posisi keempat dan kelima dengan 7,1 juta unit dan 5,4 juta unit pengiriman PC, masing-masing, dengan keduanya mengalami lonjakan YoY sebesar 0,2% dan 10,9%.

5 Perusahaan Teratas, Pengiriman PC Tradisional Seluruh Dunia, Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Year-Over-Year, Q4 2025 (Hasil awal, pengiriman dalam jutaan unit) Perusahaan Pengiriman 4Q25 Pangsa Pasar 4Q25 Pengiriman 4Q24 Pangsa Pasar 4Q24 Pertumbuhan 4Q25/4Q24 1. Lenovo 19,3 25,3% 16,9 24,2% 14,4% 2. HP Inc 15,4 20,1% 13,7 19,7% 12,1% 3. Dell Technologies 11,7 15,3% 9,9 14,2% 18,2% 4. Apple 7,1 9,3% 7,1 10,2% 0,2% 5. ASUS 5,4 7,1% 4,9 7,0% 10,9% Lainnya 17,4 22,8% 17,2 24,7% 1,5% Total 76,4 100,0% 69,7 100,0% 9,6% Sumber: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 12 Januari 2026

Dalam hal pangsa pasar global di Q4 2025, Lenovo memegang yang tertinggi di 25,3%, HP Inc. dengan 20,1%, dan Dell Technologies dengan 15,3%. Apple dan ASUS melihat pangsa pasar masing-masing 9,3% dan 7,1%, sementara produsen lain memegang 17,4%.

Untuk seluruh grafik 2025, Lenovo memimpin dengan 70,8 juta unit sementara HP Inc menyusul dengan 57,5 juta unit. Dell mencatat 41,1 juta unit pengiriman di 2025, sementara Apple dan ASUS mengirimkan 25,6 juta unit dan 20,6 juta unit, masing-masing, selama tahun tersebut.

Secara keseluruhan, 2025 mencatat 284,7 juta unit pengiriman PC. Ini mewakili peningkatan YoY 8,1% dari 263,3 juta unit yang dicatat pada 2024.

5 Perusahaan Teratas, Pengiriman PC Tradisional Seluruh Dunia, Pangsa Pasar, dan Pertumbuhan Year-Over-Year, 2025 vs. 2024 (Hasil awal, pengiriman dalam jutaan unit) Perusahaan Pengiriman 2025 Pangsa Pasar 2025 Pengiriman 2024 Pangsa Pasar 2024 Pertumbuhan 2025/2024 1. Lenovo 70,8 24,9% 61,8 23,5% 14,5% 2. HP Inc. 57,5 20,2% 53,0 20,1% 8,4% 3. Dell Technologies 41,1 14,4% 39,1 14,8% 5,2% 4. Apple 25,6 9,0% 23,0 8,7% 11,1% 5. Asus 20,5 7,2% 18,0 6,8% 13,4% Lainnya 69,3 24,3% 68,3 25,9% 1,4% Total 284,7 100,0% 263,3 100,0% 8,1% Sumber: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 12 Januari 2026

Harga PC akan naik di 2026

Dalam pandangannya untuk 2026, IDC telah memperingatkan bahwa tahun ini terbentuk untuk "menjadi sangat bergejolak."

Menurut perusahaan, harga jual PC akan naik di 2026 karena pembuat PC mengalihkan prioritas ke sistem kelas menengah dan premium untuk mengimbangi biaya memori yang lebih tinggi.

"IDC memperkirakan bahwa pasar PC akan jauh berbeda dalam 12 bulan, mengingat seberapa cepat situasi memori berkembang." Perusahaan menambahkan dengan mengatakan "Jika Anda berpikir untuk membeli PC baru, mungkin lebih baik melakukan pembelian lebih cepat daripada nanti tahun ini."

Dalam beberapa bulan terakhir, harga RAM dan NAND/SSD telah melonjak karena kekurangan yang diciptakan oleh permintaan pusat data AI. Pembuat PC seperti Lenovo dan HP telah meningkatkan inventaris memori mereka.

Namun, IDC khawatir bahwa persediaan tersebut kemungkinan akan habis dalam beberapa bulan dan menyebabkan peningkatan harga dan berpotensi perubahan konfigurasi PC.

Sebuah Chip

Meskipun total pengiriman unit diperkirakan akan mengalami pergeseran sedikit, nilai pasar keseluruhan diproyeksikan meningkat. Ini disebabkan bagaimana pemasok komponen, produsen PC, dan mitra saluran akan menyesuaikan harga untuk memastikan mereka menangkap aliran pendapatan.

"Kekurangan memori mempengaruhi seluruh industri, dan dampaknya kemungkinan akan membentuk kembali dinamika pasar selama dua tahun ke depan. Tingkat keparahan kekurangan meningkatkan risiko bahwa merek yang lebih kecil mungkin tidak bertahan, dan konsumen, khususnya penggemar DIY, mungkin menunda pembelian atau mengalihkan pengeluaran mereka ke perangkat atau pengalaman lain," kata Jitesh Ubrani, manajer riset dengan IDC's Worldwide Mobile Device Trackers.

