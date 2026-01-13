Polymarket mendorong Polygon raih biaya $1,7 juta di Januari

Pasar 15 menit Polymarket, yang memungkinkan pengguna bertaruh pada pergerakan harga jangka pendek "naik atau turun" untuk mata uang kripto utama, telah memicu lonjakan aktivitas di blockchain Polygon, mendorong biaya jaringan yang signifikan.

Pasar-pasar ini diketahui diselesaikan setiap 15 menit berdasarkan umpan harga Chainlink, membuatnya bergerak cepat dan menarik bagi trader frekuensi tinggi dan strategi arbitrase.

Menurut Castle Labs, Polygon telah mengalami pertumbuhan eksplosif tahun ini. Sejak awal tahun, rantai ini dilaporkan telah menghasilkan lebih dari $1,7 juta dalam biaya dan membakar 12,5 juta+ POL, lebih dari $1,5 juta.

Mengapa generasi biaya Polygon naik di tahun 2026?

Alasan utama peningkatan generasi biaya Polygon telah dikaitkan dengan langkah yang dilakukan Polymarket, yang mengaktifkan biaya untuk pasar 15 menitnya satu minggu yang lalu, seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan.

Menurut laporan dari Castle Labs, 24 jam terakhir Polymarket telah menghasilkan lebih dari $100.000 dalam biaya untuk Polygon.

Biaya yang diaktifkan Polymarket untuk pasar 15 menitnya juga memicu lonjakan harga gas; namun, hal itu telah dikelola dengan hardfork Dandeli yang ditayangkan pada blok 81.424.000, meningkatkan throughput rantai menjadi 20 mgas/s.

Peningkatan kapasitas rantai diharapkan dapat memastikan jaringan mampu menangani lonjakan aktivitas dengan harga gas yang lebih dapat diprediksi. Analisis volume P2P di seluruh rantai menunjukkan Polygon kini memimpin dalam kategori pembayaran mikro, dengan pangsa pasar 37%.

Namun, pangsa tersebut masih berkumpul menuju Ethereum untuk kategori lainnya, termasuk pembayaran kecil, menengah, dan besar. Membangun dari hype saat ini, Polygon berencana untuk bermitra dengan penyedia seperti Revolut, Stripe, Flutterwave, Decard, dan lainnya untuk meningkatkan transaksi stablecoin dan aktivitas ekonomi onchain.

Ini semua dilaporkan merupakan bagian dari Open Money Stack Polygon, yang menargetkan lebih banyak aplikasi onchain dari uang dan pengeluaran yang lebih mudah, sehingga off-ramping akan menjadi pilihan, bukan kebutuhan.

Saat rantai terus berkembang dan membangun kasus penggunaan di luar kripto, dan tesis Polygon berlangsung dengan Agglayer dan Open Money Stack, lebih banyak sumber seperti Polymarket diharapkan berkontribusi lebih banyak lagi terhadap pertumbuhan rantai, mendorongnya kembali dari ambang ketidakjelasan.

Apa itu Open Money Stack Polygon?

Menurut artikel panjang yang diposting CEO Polygon Lab Marc Boiron di X, Open Money Stack Polygon adalah ekosistem komprehensif yang dirancang untuk membantu sistem keuangan dunia bertransisi sepenuhnya ke onchain.

Dalam artikel tersebut, para penulis menunjukkan bahwa meskipun Internet telah membebaskan informasi, transaksi moneter masih sebagian besar dibatasi oleh geografi, waktu, dan infrastruktur. Mereka mengklaim Polygon ingin mengubah itu dengan membuat pergerakan uang "tanpa batas dan terprogram," beralih dari sistem lama yang lambat dan mahal ke sistem yang lebih cepat dan andal.

Open Money Stack adalah rangkaian teknologi terintegrasi yang dirancang untuk membuat blockchain tidak terlihat oleh pengguna akhir dan akan ditandai dengan rel blockchain berkinerja tinggi, on dan off ramp yang disederhanakan dipasangkan dengan interoperabilitas lintas rantai, infrastruktur dompet yang baik, dan utilitas onchain seperti peluang hasil tinggi.

Garis waktu untuk migrasi total bisa mencapai satu dekade, tetapi Polygon yakin protokol yang akan mendefinisikan kategori ini akan dibentuk dalam tiga tahun ke depan.

Dalam beberapa minggu mendatang, Polygon Labs memiliki rencana untuk meluncurkan beberapa inisiatif yang akan fokus pada pembayaran, kepatuhan, dan primitif uang onchain untuk memajukan eksekusi dari visi ke eksekusi.

