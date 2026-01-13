Draf Baru CLARITY Act Membuka Jalan untuk Insentif Penggunaan Stablecoin

TLDR

Rancangan CLARITY Act yang baru memungkinkan perusahaan kripto untuk menawarkan hadiah berdasarkan penggunaan stablecoin.

RUU tersebut memperjelas bahwa hadiah stablecoin untuk aktivitas seperti pembayaran dan transfer diizinkan.

Bunga pasif atau imbal hasil dari sekadar memegang stablecoin tetap dilarang berdasarkan rancangan tersebut.

Hadiah untuk partisipasi dalam tata kelola, staking, dan penyediaan likuiditas diizinkan.

RUU tersebut menyatakan bahwa hadiah berbasis aktivitas ini tidak mengubah stablecoin menjadi sekuritas atau produk deposito.

Rancangan baru CLARITY Act mengizinkan hadiah terkait stablecoin yang terikat dengan aktivitas pengguna, tidak termasuk imbal hasil pasif atau pembayaran bunga. Dirilis oleh Ketua Komite Perbankan Senat Tim Scott, RUU tersebut menguraikan kapan perusahaan kripto dapat menawarkan insentif tanpa melanggar hukum federal. Digital Asset Market Clarity Act memperjelas jenis hadiah mana yang tidak mengklasifikasi ulang stablecoin sebagai sekuritas atau produk perbankan.

Rancangan CLARITY Act Mendukung Hadiah Penggunaan Stablecoin

Rancangan CLARITY Act memungkinkan perusahaan kripto untuk mengeluarkan hadiah berdasarkan penggunaan stablecoin, seperti transaksi atau aktivitas dompet. Hadiah ini dapat dikaitkan dengan transfer, pengiriman uang, penyelesaian, pembayaran, atau partisipasi platform yang lebih luas. Program loyalitas, rabat, dan insentif promosi juga termasuk dalam kategori yang disetujui dalam undang-undang tersebut.

RUU tersebut menyatakan bahwa bentuk nilai ini tidak mengubah stablecoin menjadi instrumen seperti deposito atau yang diklasifikasikan sebagai sekuritas. Namun, rancangan tersebut memperjelas bahwa bunga pasif atau imbal hasil dari sekadar memegang stablecoin tidak diizinkan. Undang-undang ini secara ketat berfokus pada insentif untuk tindakan, bukan hadiah untuk saldo statis.

Pendukung industri kripto telah mendesak pedoman yang jelas yang memisahkan hadiah pengguna sehari-hari dari produk keuangan yang diatur. Bahasa baru dalam RUU tersebut mencerminkan kekhawatiran yang diangkat di kedua partai politik. "RUU ini mencerminkan kerja serius selama berbulan-bulan," kata Tim Scott dalam pernyataan yang dibagikan oleh Cointelegraph.

Izin yang Diperluas untuk Aktivitas Ekosistem Kripto-Native

Rancangan undang-undang juga mengizinkan hadiah stablecoin yang terkait dengan partisipasi ekosistem kripto yang lebih luas. Ini termasuk keterlibatan tata kelola, staking, penyediaan likuiditas, dan aktivitas validasi platform. Tindakan ini diakui sebagai kontribusi terhadap kesehatan jaringan dan keterlibatan pengguna.

Rancangan tersebut tidak memperlakukan jenis hadiah berbasis partisipasi ini sebagai aktivitas perbankan yang diatur. Ini memisahkan mereka dari produk keuangan tradisional yang biasanya melibatkan pembayaran bunga atau layanan kustodian. Pembuat undang-undang menentukan bahwa hadiah harus muncul dari kontribusi pengguna, bukan hanya kepemilikan.

Rancangan tersebut menegaskan kembali bahwa penerbit stablecoin tidak dapat menawarkan imbal hasil apa pun hanya untuk memegang token, terlepas dari formatnya. Ini melarang pembayaran dalam bentuk tunai, token, atau bentuk lain jika hanya berasal dari saldo akun. Pembedaan ini bertujuan untuk mencegah kebingungan antara insentif terdesentralisasi dan imbal hasil bank tradisional.

Kelompok perdagangan kripto telah menyatakan dukungan untuk struktur tersebut. Mereka berpendapat kebijakan ini mempertahankan inovasi sambil mengatasi kejelasan konsumen. RUU tersebut merespons penolakan regulasi sebelumnya terhadap produk penghasil imbal hasil yang tidak diatur.

Penolakan Industri Perbankan dan Jadwal Legislatif

Organisasi perbankan telah menyatakan kekhawatiran tentang implikasi program hadiah terkait kripto. Mereka mengklaim insentif ini bersaing dengan layanan deposito bank komunitas. Dalam sebuah surat, mereka memperingatkan program tersebut dapat mengalihkan miliaran dari pemberi pinjaman tradisional.

Bankir komunitas mendesak Kongres untuk merevisi GENIUS Act, dengan alasan perusahaan kripto mengeksploitasi celah regulasi. Mereka mengatakan penerbit stablecoin memberikan hadiah kepada pemegang melalui pihak ketiga seperti bursa. Menurut mereka, pengaturan ini melemahkan sistem perbankan yang diatur.

Sebagai tanggapan, kelompok advokasi kripto membantah klaim tersebut dalam surat bersama kepada Komite Perbankan Senat. Mereka menyatakan, "stablecoin pembayaran tidak digunakan untuk mendanai pinjaman." Blockchain Association dan Crypto Council menekankan perlunya pilihan pengguna dan inovasi.

Sementara itu, Komite Pertanian Senat menunda markup RUU struktur pasar kripto. Ketua John Boozman mengatakan anggota memerlukan lebih banyak waktu untuk mengamankan kesepakatan bipartisan. Jadwal yang direvisi sekarang menempatkan markup pada minggu terakhir bulan Januari.

