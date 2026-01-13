BursaDEX+
Uganda memerintahkan penutupan internet secara nasional menjelang pemungutan suara

Penulis: TechcabalSumber: Techcabal
2026/01/13 23:42
Dua hari sebelum pemilihan umum Uganda pada 15 Januari, pemerintah telah memerintahkan jaringan seluler dan penyedia layanan internet (ISP) untuk menangguhkan akses internet publik, memblokir pendaftaran kartu SIM baru, dan menghentikan panggilan roaming.

Dalam surat tertanggal 13 Januari yang dilihat oleh TechCabal, Komisi Komunikasi Uganda (UCC) mengatakan langkah-langkah tersebut akan berlaku mulai pukul 18:00 waktu setempat pada hari Selasa dan akan tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pembatasan mencakup media sosial, penjelajahan web, streaming video, aplikasi pesan, dan layanan online lainnya. Roaming data seluler juga terpengaruh.

Arahan ini mengikuti tren yang berkembang di Afrika, di mana pemerintah memblokir sementara akses internet selama pemilihan, mengganggu kehidupan sehari-hari jutaan orang yang mengandalkannya untuk informasi, komunikasi, dan layanan penting seperti pembayaran uang seluler.

"Penangguhan berlaku untuk broadband seluler, serat optik, saluran sewaan, akses nirkabel tetap, tautan radio gelombang mikro, dan layanan internet satelit," kata direktur eksekutif UCC Nyombi Thembo dalam surat tersebut.

UCC mengatakan langkah tersebut akan mencegah misinformasi dan memastikan keamanan selama periode pemilihan. Hanya layanan penting, seperti rumah sakit, sistem perbankan, platform pembayaran pemerintah, dan sistem pemilihan yang aman, yang akan diizinkan beroperasi melalui rentang IP khusus, VPN, atau sirkuit pribadi, kata komisi tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Uganda membatasi akses internet menjelang pemilihan. Pada tahun 2021, pemerintah mematikan internet selama lebih dari 100 jam. Menurut Reuters, Netblocks memperkirakan bahwa penutupan selama hampir lima hari tersebut merugikan ekonomi Uganda sekitar $9 juta.

Presiden Yoweri Museveni, 81 tahun, mencari pemilihan kembali melawan tujuh penantang, termasuk bintang pop Robert Kyagulanyi, yang populer dikenal sebagai Bobi Wine. Museveni telah berkuasa sejak 1986.

Pembatasan internet serupa terjadi tahun lalu di Tanzania. Selama pemilihan umum 2025, akses ke internet, media sosial, dan aplikasi pesan ditutup sementara, memblokir jutaan orang dari mengakses bank dan jaringan pembayaran seluler seperti NALA. 

