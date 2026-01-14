Token NYC Eric Adams Anjlok 80% dalam Hitungan Jam, Memberikan Pelajaran Tegas Mengapa Bitcoin Berbeda

Bitcoin Magazine



Token NYC Eric Adams Anjlok 80% dalam Hitungan Jam, Memberikan Pelajaran Nyata Mengapa Bitcoin Berbeda

Mantan Walikota New York City Eric Adams menghadapi banyak kritikan hari ini setelah peluncuran profil tinggi cryptocurrency barunya, yang diberi nama Token NYC, anjlok dalam hitungan jam setelah diluncurkan. Adams meluncurkan token tersebut pada hari Senin, tetapi koin tersebut kehilangan 80% nilainya dalam beberapa jam.

Adams mengumumkan token berbasis Solana tersebut di acara Times Square pada hari Senin, mempromosikannya sebagai alat untuk menghasilkan dana bagi tujuan sosial termasuk memerangi antisemitisme dan "anti-Amerikanisme," serta pendidikan blockchain dan beasiswa mahasiswa.

Eric Adams mengatakan kepada Fox Business bahwa hasilnya akan mendukung organisasi nirlaba seperti Combat Antisemitism dan perguruan tinggi dan universitas bersejarah kulit hitam tanpa menaikkan pajak.

Pengumuman tersebut datang kurang dari dua minggu setelah Eric Adams meninggalkan jabatan sebagai walikota, di mana dia telah lama memperjuangkan adopsi crypto — termasuk mengonversi gaji walikota pertamanya menjadi Bitcoin dan crypto lainnya serta menandatangani perintah eksekutif untuk mempromosikan aset digital.

'Pump and dump' walikota dari Eric Adams

Minat investor sangat kuat selama beberapa jam pertama setelah peluncuran koin tersebut, sempat mendorong kapitalisasi pasar Token NYC mencapai ratusan juta dolar. Tetapi dalam beberapa jam setelah debutnya, harga token tersebut anjlok — turun lebih dari 80% dari puncaknya, menurut data pasar.

Analis on-chain dan trader dengan cepat menuduh proyek tersebut sebagai rug pull, sebuah skenario di mana orang dalam menarik likuiditas dari token yang merugikan investor biasa.

Koin tersebut mencapai kapitalisasi pasar $580 juta sebelum anjlok -80% dalam hitungan menit. Hampir $500 juta kapitalisasi pasar hilang, per awal 13 Januari.

Media sosial dan forum perdagangan meledak dengan kritikan. Banyak orang di ruang crypto melihat dump ini akan datang.

Beberapa trader ritel menuduh pola koin tersebut sebagai skema pump-and-dump klasik, sementara yang lain mempertanyakan pengungkapan yang minim, detail teknis yang terbatas, dan tidak adanya mitra yang disebutkan namanya atau roadmap proyek yang berfungsi.

Argumen untuk Bitcoin

Kita mengalaminya lagi. Momen klasik dan rug pull ini menunjukkan risiko yang melekat dalam pasar memecoin dan altcoin yang lebih luas dan membuat argumen kuat untuk stabilitas relatif Bitcoin.

Proyek seperti ini rentan terhadap penarikan likuiditas besar, baik segera setelah peluncuran token atau ketika mencapai titik tertinggi baru. Popularitas saja dapat memudahkan menarik pembeli, memberi orang dalam kesempatan untuk menjual. Ketika mereka melakukannya, sering kali memicu penurunan harga tajam dan kerugian investor yang signifikan — praktik yang manipulatif dan, sejujurnya, menyerupai penipuan.

Bitcoin, sebaliknya, menawarkan rekam jejak yang lebih panjang, penerbitan yang transparan, dan tata kelola terdesentralisasi. Pasokannya yang tetap dan mekanisme konsensus adalah kunci ketahanannya, membedakannya dari token berumur pendek dengan kontrol terpusat atau struktur yang tidak jelas.

Token Eric Adams mencontohkan jebakan berulang yang kita lihat dalam koin spekulatif, bermerek selebriti atau politik: tokenomics yang tidak jelas, pasokan terpusat, dan keruntuhan mendadak yang membuat investor ritel terpapar.

Arsitektur Bitcoin dirancang untuk mengurangi risiko ini melalui keamanan proof-of-work terdesentralisasi dan jadwal penerbitan yang dapat diprediksi. Ketahanan Bitcoin selama puluhan tahun telah melewati ujian dari gejolak spekulatif apa pun yang datang dari memecoin.

Skema pump-and-dump crypto seperti ini dari Eric Adams benar-benar menyoroti mengapa Bitcoin menonjol dari pasar crypto yang lebih luas.

