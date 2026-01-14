Pendiri Uniswap Mengkritik Keras Token NYC karena Kekhawatiran Likuiditas Memicu Reaksi Negatif

Sinyal on-chain dan kritik dari para pemimpin DeFi menimbulkan keraguan tentang token NYC dan memecoin yang terkait dengan politik.

Kritik publik dari tokoh DeFi terkemuka telah mengintensifkan pengawasan terhadap NYC Token yang baru diluncurkan oleh Eric Adams. Hayden Adams, pendiri protokol Uniswap, bereaksi tajam setelah data on-chain menimbulkan kekhawatiran tentang penarikan likuiditas yang terkait dengan memecoin tersebut. Pernyataannya menambah bobot pada reaksi balik yang berkembang dari para trader dan analis yang mempertanyakan bagaimana tokoh politik menggunakan aset berbasis blockchain.

Kekhawatiran Likuiditas Menyelimuti Token NYC saat Masalah Kepercayaan Muncul

Komentar Adams muncul tak lama setelah laporan yang mengklaim bahwa likuiditas yang terkait dengan NYC Token telah ditarik segera setelah peluncuran. Mantan walikota New York City Eric Adams mempromosikan proyek ini sebagai upaya kripto yang berfokus pada sipil. Namun kritikus mengatakan aktivitas awal menceritakan kisah yang berbeda.

Reaksi Adams mengalihkan fokus dari aksi harga ke isu yang lebih luas seputar transparansi dan kepercayaan publik. Menanggapi insiden tersebut dalam postingan X, pendiri Uniswap menyebut situasi ini tidak bertanggung jawab dan ditangani dengan buruk. Dia menekankan bahwa selebriti dan politisi memiliki banyak cara untuk memonetisasi profil publik mereka tanpa membuat pengguna berisiko.

Dalam postingan yang sama, Adams mengatakan tokoh publik dapat meluncurkan token tanpa terlibat dalam rug pull. Dia menekankan bahwa likuiditas harus tetap tidak tersentuh dan transparansi sangat penting.

"Bersikap terus terang dengan orang-orang tentang apa yang mereka beli, jangan membuat janji yang tidak bisa dipenuhi (seperti menyelesaikan antisemitisme wtf), hanya jual perlahan dari waktu ke waktu jika utilitasnya berhasil."

kata Hayden Adams.

Adam juga mencatat bahwa proyek dapat mencakup bentuk utilitas sederhana, selama risiko dan keterbatasan dinyatakan dengan jelas. Menurutnya, janji yang tidak realistis sering kali menyebabkan kegagalan dan masalah hukum potensial.

Pendiri Uniswap membandingkan kesalahan tersebut dengan penggunaan praktis teknologi blockchain saat ini. Dia mencatat bahwa blockchain sudah mendukung koordinasi skala besar, pembayaran, dan transfer nilai. Selain itu, jutaan pengguna dan bisnis aktif kini beroperasi on-chain.

Dia juga mengkritik peluncuran token yang didukung selebriti, dengan berargumen bahwa banyak yang mengabaikan transparansi dasar meskipun semua transaksi dapat dilihat publik.

Data On-Chain Menempatkan Memecoin Politik di Sorotan Industri

Dipromosikan oleh mantan walikota Eric Adams, token NYC diluncurkan selama acara Times Square dan berjalan di chain Solana. Materi proyek mencantumkan total pasokan satu miliar token, dengan hanya sebagian kecil yang awalnya tersedia untuk diperdagangkan. Sebagian besar tetap dicadangkan dan di luar sirkulasi.

Tak lama setelah perdagangan dimulai, pelacak blockchain menandai pergerakan likuiditas besar yang terkait dengan token NYC. Analis mengatakan jutaan dolar tampaknya meninggalkan pool likuiditas dalam beberapa jam, memicu ketakutan akan rug pull.

Adams belum secara langsung menanggapi klaim tersebut. Saat peluncuran, dia mengatakan pendapatan dari memecoin akan mendanai organisasi nirlaba yang tidak disebutkan namanya yang terkait dengan tujuan seperti memerangi antisemitisme, klaim yang juga menarik kritik online.

Reaksi seperti Hayden Adams mencerminkan frustrasi yang lebih dalam di ruang kripto. Para builder berpendapat bahwa peluncuran berprofil tinggi yang ditangani dengan buruk melukai kepercayaan dan mengalihkan perhatian dari proyek yang berfokus pada penggunaan jangka panjang.

Postingannya juga menguraikan seperti apa peluncuran token yang bertanggung jawab dalam praktik:

Biarkan pool likuiditas tetap utuh dan hindari penarikan mendadak.

Tambahkan utilitas yang jelas yang dapat dipahami pengguna.

Bersikap terus terang tentang risiko dan hindari janji yang tidak dapat ditepati.

Jual token secara perlahan dan hanya jika proyek menunjukkan daya tarik nyata.

Poin-poin Adams beredar luas saat trader menilai kembali prospek NYC Token. Beberapa pengamat mencatat bahwa memecoin yang terkait dengan tokoh politik sering menarik perhatian cepat tetapi membawa risiko reputasi tambahan. Ketika masalah muncul, dampaknya dapat meluas melampaui pemegang ke ekosistem yang lebih luas.

