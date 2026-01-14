Akankah Berita Besok Menghentikan Bull Run Kripto?

Pasar kripto mengakhiri hari dengan catatan kuat, didorong oleh pergerakan risk-on yang luas di seluruh Bitcoin, Ethereum, dan altcoin utama. Bitcoin bertahan di atas area $93.000, Ethereum telah merebut kembali $3.200, dan sentimen pasar jelas bergeser bullish.
Namun, perhatian kini beralih ke putusan Mahkamah Agung AS yang diharapkan besok tentang tarif Presiden Trump, sebuah peristiwa makro yang dapat menyuntikkan volatilitas ke pasar tradisional maupun kripto. Pertanyaan kuncinya sederhana: bisakah berita besok menghentikan bull run hari ini?
Rally hari ini bukan hanya hype yang didorong berita utama. Beberapa faktor selaras pada waktu yang sama:
Bersama-sama, elemen-elemen ini telah menciptakan setup bullish yang solid menjelang besok.By TradingView - 2026-01-13 (All)
Pasar berfokus pada satu katalis utama:
👉 Putusan Mahkamah Agung AS tentang tarif Trump, dengan pasar prediksi saat ini menunjukkan probabilitas tinggi bahwa tarif akan diputuskan ilegal.
Jika pengadilan memutuskan tarif ilegal, pasar kemungkinan akan mengartikan ini sebagai:
Dampak kripto:
Dalam skenario ini, bull run tidak mungkin berhenti. Paling banyak, pasar mungkin berhenti sejenak atau terkonsolidasi setelah pergerakan kuat hari ini.
Putusan yang mendukung tarif akan menjadi kejutan negatif dan dapat memicu reaksi risk-off jangka pendek.
Kemungkinan reaksi:
Level kunci yang perlu diperhatikan:
Namun, kecuali hasil ini diikuti oleh komentar Fed yang hawkish, breakout dolar yang kuat, atau penjualan ETF yang berat, pergerakan seperti itu kemungkinan akan menjadi pullback — bukan pembalikan tren.
Dari perspektif teknikal, pasar tetap konstruktif:
Ini menunjukkan bahwa berita negatif kemungkinan akan menyebabkan volatilitas, bukan kerusakan struktural.
Level kunci Bitcoin:
Berita besok mungkin memperlambat momentum atau memicu pullback singkat, tetapi tidak mungkin mengakhiri bull run kripto sepenuhnya. Selama Bitcoin mempertahankan level support kunci dan kondisi makro tetap mendukung, tren yang lebih luas terus menguntungkan ke atas.
Untuk saat ini, trader harus mempersiapkan diri untuk volatilitas — bukan panik.