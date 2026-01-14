BursaDEX+
Pasar kripto melonjak hari ini saat Bitcoin mendekati $94.000 dan Ethereum menembus di atas $3.200. Dengan keputusan penting Mahkamah Agung AS yang diharapkan besok, para trader sedang

Akankah Berita Besok Menghentikan Bull Run Kripto?

Penulis: Crypto TickerSumber: Crypto Ticker
2026/01/14 03:13
Pasar kripto mengakhiri hari dengan catatan kuat, didorong oleh pergerakan risk-on yang luas di seluruh Bitcoin, Ethereum, dan altcoin utama. Bitcoin bertahan di atas area $93.000, Ethereum telah merebut kembali $3.200, dan sentimen pasar jelas bergeser bullish.

Namun, perhatian kini beralih ke putusan Mahkamah Agung AS yang diharapkan besok tentang tarif Presiden Trump, sebuah peristiwa makro yang dapat menyuntikkan volatilitas ke pasar tradisional maupun kripto. Pertanyaan kuncinya sederhana: bisakah berita besok menghentikan bull run hari ini?

Mengapa Kripto Menguat Hari Ini

Rally hari ini bukan hanya hype yang didorong berita utama. Beberapa faktor selaras pada waktu yang sama:

  1. Bitcoin tetap di atas $93K, menekan menuju resistensi kunci $94K
  2. Ethereum mengkonfirmasi breakout di atas $3.200, memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan
  3. Altcoin mengikuti Bitcoin, tidak tertinggal — tanda sehat untuk struktur pasar
  4. Narasi makro menguntungkan kripto:
    • Presiden Trump terus mengkritik secara publik Ketua Fed Jerome Powell
    • Pasar semakin memperkirakan pemotongan suku bunga di masa depan
    • Ketidakpastian politik memperkuat narasi lindung nilai Bitcoin

Bersama-sama, elemen-elemen ini telah menciptakan setup bullish yang solid menjelang besok.

By TradingView - 2026-01-13 (All).pngBy TradingView - 2026-01-13 (All)

Peristiwa Kunci Besok: Putusan Tarif Mahkamah Agung

Pasar berfokus pada satu katalis utama:
👉 Putusan Mahkamah Agung AS tentang tarif Trump, dengan pasar prediksi saat ini menunjukkan probabilitas tinggi bahwa tarif akan diputuskan ilegal.

Skenario 1: Tarif Diputuskan Ilegal (Kasus Dasar)

Jika pengadilan memutuskan tarif ilegal, pasar kemungkinan akan mengartikan ini sebagai:

  • Pengurangan ketidakpastian perdagangan
  • Dolar AS yang lebih lemah
  • Dukungan berkelanjutan untuk aset berisiko

Dampak kripto:

  • Bitcoin kemungkinan bertahan di atas $92.000–$93.000
  • Ethereum tetap didukung di atas $3.150–$3.200
  • Altcoin terkonsolidasi atau bergerak naik secara bertahap

Dalam skenario ini, bull run tidak mungkin berhenti. Paling banyak, pasar mungkin berhenti sejenak atau terkonsolidasi setelah pergerakan kuat hari ini.

Skenario 2: Pengadilan Memutuskan Mendukung Tarif (Hasil Mengejutkan)

Putusan yang mendukung tarif akan menjadi kejutan negatif dan dapat memicu reaksi risk-off jangka pendek.

Kemungkinan reaksi:

  • Penjualan sementara pada aset berisiko
  • Peningkatan volatilitas di seluruh pasar kripto

Level kunci yang perlu diperhatikan:

  • Bitcoin dapat mundur menuju $90.000–$91.000
  • Ethereum dapat menguji ulang $3.050–$3.100

Namun, kecuali hasil ini diikuti oleh komentar Fed yang hawkish, breakout dolar yang kuat, atau penjualan ETF yang berat, pergerakan seperti itu kemungkinan akan menjadi pullback — bukan pembalikan tren.

Pandangan Teknikal: Struktur Masih Menguntungkan Bulls

Dari perspektif teknikal, pasar tetap konstruktif:

  • Bitcoin sedang terkonsolidasi di bawah resistensi, tidak menolaknya
  • Breakout Ethereum menambah konfirmasi di seluruh major
  • Volume mengembang daripada memudar
  • Tidak ada divergensi bearish yang jelas muncul pada timeframe yang lebih tinggi

Ini menunjukkan bahwa berita negatif kemungkinan akan menyebabkan volatilitas, bukan kerusakan struktural.

Apa yang Harus Diharapkan Trader Besok

  • Peningkatan volatilitas di sekitar berita utama
  • Kemungkinan ayunan intraday yang tajam
  • Arah ditentukan oleh penutupan harian, bukan lonjakan jangka pendek

Level kunci Bitcoin:

  • Di atas $92K → struktur bull tetap utuh
  • Break di atas $94K → membuka pintu menuju $98K–$100K
  • Di bawah $90K → koreksi jangka pendek, tren bull yang lebih luas masih hidup

Kesimpulan

Berita besok mungkin memperlambat momentum atau memicu pullback singkat, tetapi tidak mungkin mengakhiri bull run kripto sepenuhnya. Selama Bitcoin mempertahankan level support kunci dan kondisi makro tetap mendukung, tren yang lebih luas terus menguntungkan ke atas.

Untuk saat ini, trader harus mempersiapkan diri untuk volatilitas — bukan panik.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

