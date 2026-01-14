Huobi HTX telah mengkritik jaringan Flow karena membuat rencana pemulihan yang terisolasi

Protokol Flow sepertinya tidak bisa mendapat keberuntungan, karena Huobi HTX, bursa yang terkait dengan Justin Sun, secara publik mengecam rencana pemulihan proyek tersebut setelah mengalami eksploitasi hampir $4 juta.

Pembaruan yang dibagikan melalui situs resmi Huobi merinci insiden keamanan besar yang terjadi di jaringan Flow pada Desember tahun lalu, dan menyatakan bahwa setelah insiden tersebut, Huobi HTX segera mencoba memverifikasi situasi dengan menghubungi tim dan memberikan pemantauan harga abnormal serta data on-chain.

Huobi mengkritik rencana pemulihan Flow

Laporan tersebut mengklaim bahwa setelah tim proyek mengonfirmasi insiden keamanan, Huobi HTX terus memberikan bantuan kepada tim proyek dalam manajemen risiko dan pelacakan on-chain, termasuk memberikan informasi alamat yang relevan dan informasi pengisian ulang terkait.

Melalui proses ini, sistem kontrol risiko dan pemantauan Huobi HTX terus melacak arus modal abnormal dan mengambil tindakan pembatasan terhadap aset terkait peretas yang dapat diidentifikasi untuk mencegah arus masuk lebih lanjut ke pasar sebanyak mungkin sambil melindungi kepentingan keseluruhan pemegang mata uang.

Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa tanpa berkomunikasi sepenuhnya dengan bursa dan komunitas, pihak proyek Flow memutuskan untuk secara sepihak mempromosikan rencana "Isolated Recovery" yang disebut-sebut melalui otoritas lapisan protokol.

Tanpa menguasai kunci pribadi, tim secara langsung memaksa mentransfer aset FLOW yang diidentifikasi dari alamat bursa terpusat, termasuk Huobi HTX. Aset-aset ini mencakup sejumlah besar posisi pengguna normal yang diperoleh melalui transaksi pasar nyata, dan akan dihancurkan secara sepihak pada 30 Januari 2026, menurut rencana yang diumumkan oleh tim.

Huobi mengklaim pendekatan ini tidak hanya menyimpang serius dari prinsip desentralisasi yang seharusnya dimiliki blockchain, tetapi juga gagal mempertimbangkan sepenuhnya hak dan kepentingan sah platform dan pengguna regulernya.

Huobi HTX mengklaim bertindak demi kepentingan terbaik pengguna dan komunitasnya dan terus menginvestasikan sumber daya dalam pemantauan, pelacakan, dan koordinasi, berupaya meminimalkan dampak potensial pada pengguna dalam lingkungan yang sangat tidak pasti.

Pihaknya mengatakan akan terus mendesak tim proyek Flow untuk menangani insiden ini dengan lebih transparan dan bertanggung jawab, sambil sepenuhnya menghormati hak dan kepentingan sah pengguna, aset kustodian bursa, dan menerbitkan laporan analisis pasca-kejadian yang lengkap dan dapat diaudit.

Bursa tersebut juga mengatakan akan terus menyinkronkan kemajuan insiden dengan pengguna, dan akan memberikan penjelasan dan tindak lanjut sesegera mungkin dalam situasi apa pun yang dapat memengaruhi hak aset pengguna.

Kerusakan kolateral dari eksploitasi Flow

Peretasan yang mengganggu ekosistem Flow terjadi pada 27 Desember 2025.

Peretas mencetak token palsu atau duplikat, yang menyebabkan sekitar $3,9 juta aset terkuras dan dijembatani ke rantai lain. Untuk memperjelas, eksploitasi tersebut tidak memengaruhi deposit dan saldo pengguna yang sah; itu hanya menciptakan aset palsu.

Dalam beberapa hari berikutnya, tim Flow mengklaim tidak ada cara logis lain selain memulai rollback yang akan memulihkan jaringan ke keadaan sebelum peretasan sambil menghapus transaksi yang tidak sah dari buku besar.

Rollback tersebut menimbulkan keheranan dan kritikus seperti Alex Smirnov, yang perusahaannya, deBridge, terintegrasi dengan Flow, menuduh tim telah mencapai keputusan untuk melakukan rollback tanpa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan platformnya, meskipun mengklaim mereka sedang menyinkronkan dengan mitra kritis.

Setelah berkonsultasi, yayasan mengubah arah, beralih ke pendekatan pemulihan terarah yang mempertahankan sebagian besar transaksi valid on-chain dan hanya memproses transaksi yang gagal bertindak dengan benar. Rencana tersebut menyebabkan akun yang terkena dampak untuk dibekukan sementara saat analisis forensik dilakukan untuk mengidentifikasi dan sepenuhnya memperbaiki token yang dicetak secara ilegal.

Yayasan tersebut menyebutnya sebagai pendekatan "pisau bedah" dan mengklaim hal itu akan memungkinkan mereka menyelesaikan masalah sambil tetap setia pada prinsip desentralisasi mereka.

