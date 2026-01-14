Analisis Harga SOL – Penembusan $144.63 Dapat Memicu Rally 10% ke $159

Pemegang Solana (SOL) harus sangat bersemangat karena minggu ini adalah awal dari babak baru untuk pasar cryptocurrency. Semua mata akan tertuju pada blockchain Solana minggu ini karena SOL terus memiliki nilai antara $139-$140. Analis teknikal memantau dengan cermat level resistance utama; beberapa percaya bahwa jika SOL dapat menembus level resistance ($144,63) ia memiliki probabilitas tinggi untuk mencapai $159, jika tidak SOL akan turun kembali ke level support baru yang berada di sekitar $131.

Ambang Batas $144,63 – Analisis Teknikal Mengungkap Medan Pertempuran Kunci

Solana (SOL) baru-baru ini mencapai titik gangguan teknikal utama menurut analis yang telah menentukan $144,63 sebagai titik "make-or-break" yang signifikan untuk aset tersebut. Sejak Desember 2025, cryptocurrency ini telah menyaksikan banyak pullback dari area resistance ini, tetapi aksi harga terkini menunjukkan bahwa pullback melemah dengan hanya pullback 3%-4% yang menunjukkan tekanan bullish pada komoditas tersebut.

Trader dengan penuh semangat menunggu SOL untuk breakout di atas level $145,40 karena itu akan mengkonfirmasi bahwa pola double bottom telah berkembang dan selanjutnya memberikan target harga $150 dan $159,10. Saat ini, SOL menunjukkan kekuatan teknikal yang kuat dengan tetap berada di atas moving average 20, 50, 100, dan 200 hari. Dengan indikator RSI saat ini berada di wilayah netral, ada peluang besar bagi SOL untuk terus bergerak ke atas sebelum menjadi overbought.

Kekuatan Ekosistem Meningkat Luar Biasa

Di luar grafik teknikal, Solana (SOL) sedang mengalami lonjakan fundamental. Untuk seluruh tahun 2025, jaringan memproses lebih dari 200 juta transaksi per hari dan memiliki pencapaian uptime berturut-turut selama 16 bulan. Total Value Locked (TVL) baru-baru ini melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai antara $8,6 dan $8,98 miliar, indikator yang jelas dari meningkatnya kepercayaan di DeFi mainstream.

Pada awal Januari 2026, nilai perputaran DEX mendekati $30 miliar per minggu, mewakili pertumbuhan 40%. Pasar stablecoin mengalami peningkatan $900 juta dalam satu hari, yang membuat total jaringan menjadi $15,3 miliar. Adopsi institusional mengambil lompatan dengan pengajuan Morgan Stanley untuk ETF Bitcoin dan Solana pada Januari 2026 dan menandai SOL sebagai aset tingkat atas. Aktivitas whale adalah validasi lebih lanjut dari tren ini, dengan pembelian signifikan senilai $5 juta selama periode penurunan harga baru-baru ini di bawah $120.

Apa Yang Terjadi Selanjutnya – Skenario Bullish dan Bearish

Pandangan optimis untuk Solana sangat bergantung pada area resistance $144,63. Jika pembeli terus mendorong momentum melalui volume yang cukup, analis teknikal merekomendasikan area $150 hingga $160 sebagai area minat berikutnya. Selain itu, jika breakout dikonfirmasi, keuntungan lebih lanjut dapat dibuat hingga area $172 hingga $200. Namun, kemampuan untuk mempertahankan level tersebut akan sangat bergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan.

Kemungkinan skenario bearish juga harus dipertimbangkan. Jika Solana tidak mendapatkan kembali zona $144-$145, maka kita dapat mengharapkan tekanan jual yang lebih tinggi karena trader mengambil keuntungan dan mungkin turun lebih rendah di level $132 atau bahkan $128. Begitu Solana bergerak dari $120 yang lebih rendah, tampaknya akan ada peluang yang jauh lebih tinggi dari pullback berkelanjutan dengan target $131,53 atau lebih murah.

Analis sangat berbeda dalam prediksi mereka untuk target harga SOL jangka panjang. Estimasi konservatif menunjukkan bahwa SOL akan berkisar antara $150-$200 hingga 2026, sementara estimasi optimis menunjukkan target harga SOL dalam kisaran $235-$250. Namun, beberapa analis yang sangat bullish di VanEck telah mengajukan estimasi target harga setinggi $520 pada akhir 2026.

Kesimpulan

Untuk Solana, ada peluang dan risiko dalam setup teknikal saat ini. Level $144,63 adalah level antara kelanjutan dan koreksi. Investor cerdas akan memperhatikan volume dan kecepatan ketika harga mendekati resistance. Meskipun ada ketidakpastian jangka pendek, fundamental Solana terus menjadi menarik dengan volume transaksi yang kuat, aktivitas pengembang, dan minat institusional terus tumbuh dengan stabil.