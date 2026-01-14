Sementara Bitcoin Cash dan SHIB Menunjukkan Momentum yang Lebih Lambat, BlockDAG Menarik Perhatian karena Model Penetapan Harga Presale-nya

Pasar menunjukkan peningkatan aktivitas saat harga Bitcoin Cash stabil dan Shiba Inu diperdagangkan dalam kisaran sempit. Namun, aset-aset ini telah mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan siklus pasar sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang di mana peluang pertumbuhan masa depan mungkin muncul.

BlockDAG (BDAG) adalah proyek baru yang mengklaim mengatasi tantangan skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi, memposisikan dirinya sebagai altcoin terbaik untuk dibeli. Sementara proyek-proyek mapan terus berkembang, BlockDAG masih dalam tahap pengembangan awal dan presale. Sebagai proyek tahap presale, partisipasi terjadi sebelum eksposur pasar yang lebih luas.

Salah satu aspek penting dari struktur presale adalah penetapan harga berjenjang. Menurut jadwal presale proyek, tingkat harga $0,003 dibatasi waktu. Berdasarkan harga presale dan target listing yang dinyatakan, proyeksi persentase perubahan adalah sekitar 1.566%, meskipun ini tidak dijamin.

BlockDAG: Tinjauan Teknologi dan Struktur Presale

BlockDAG memposisikan dirinya sebagai arsitektur alternatif yang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan kinerja yang terlihat pada beberapa blockchain lama. Proyek ini menekankan kinerja dan keamanan sebagai bagian dari peta jalan teknisnya.

Beberapa komentator menyoroti pendekatan teknis proyek ini, meskipun analisis independen masih terbatas. Materi yang tersedia untuk umum merujuk pada kapasitas platform untuk menangani throughput transaksi yang lebih tinggi, yang mungkin relevan jika adopsi meningkat.

Diskusi penetapan harga sebagian besar didasarkan pada perbandingan aritmatika antara tingkat presale dan harga peluncuran yang diproyeksikan. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi harga yang dinyatakan dan tidak memperhitungkan risiko pasar. Struktur penetapan harga tahap awal biasanya dikaitkan dengan risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi.

Kondisi penetapan harga dapat berubah setelah fase presale berakhir. Menurut jadwal yang dipublikasikan, tingkat presale saat ini diperkirakan akan bertransisi segera, diikuti oleh kesimpulan fase presale.

Peningkatan partisipasi presale telah dilaporkan, meskipun profil peserta tidak diverifikasi secara publik.

Bitcoin Bertahan Kuat saat Harga Bitcoin Cash Menargetkan Pergerakan Potensial

Bitcoin saat ini diperdagangkan stabil mendekati $91.800, menciptakan lantai harga yang kuat. Baru-baru ini, MicroStrategy mengonfirmasi pembelian senilai $1,25 miliar, yang berkontribusi pada stabilisasi sentimen pasar. Tingkat partisipasi institusional ini menunjukkan kepercayaan berkelanjutan meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Sementara Bitcoin tetap menjadi fokus utama, trader sering memantau harga Bitcoin Cash karena kecenderungan historisnya untuk mencerminkan pergeseran sentimen pasar. Aset umumnya bertahan kuat terhadap volatilitas, menunjukkan periode konsolidasi.

Kegembiraan meningkat setelah analis Peter Brandt menyoroti sinyal teknis bullish untuk Bitcoin Cash. Setelah penurunan baru-baru ini, aset telah rebound saat pembeli mempertahankan level support kunci. Indikator teknis menunjukkan peningkatan volatilitas, membuat pergerakan harga jangka pendek layak untuk dipantau. Saat investor menunggu data inflasi baru, pelaku pasar terus mengamati bagaimana aset-aset utama merespons.

Shiba Inu Diperdagangkan dalam Fase Konsolidasi Menjelang Pengembangan Jaringan

Shiba Inu diperdagangkan dalam kisaran ketat saat harga koin Shiba Inu terkonsolidasi mendekati $0,0000092. Pola chart menunjukkan setup kelanjutan potensial mendekati level resistensi $0,0000105. Sentimen komunitas tampaknya terfokus pada pergerakan potensial di atas ambang harga kunci. Fase konsolidasi sering mendahului peningkatan volatilitas, menjadikan ini periode penting untuk observasi.

Perhatian juga telah beralih ke pengembangan jaringan yang akan datang. Jaringan Shibarium diharapkan mengintegrasikan fitur terkait privasi pada Q2, yang dapat memperluas kasus penggunaan potensial. Data on-chain menunjukkan bahwa pemegang besar telah memindahkan token dari exchange, menunjukkan perilaku holding jangka panjang. Dikombinasikan dengan perubahan tingkat pembakaran token, faktor-faktor ini dapat memengaruhi perilaku pasar Shiba Inu selama tahun mendatang.

Kesimpulan

Aktivitas pasar tetap tinggi. Harga Bitcoin Cash rebound dari titik terendah baru-baru ini, dan harga koin Shiba Inu terus terkonsolidasi mendekati level teknis kunci. Sementara aset-aset mapan ini menawarkan stabilitas relatif, proyek-proyek tahap awal menarik perhatian karena struktur penetapan harga dan status pengembangan mereka.

Model penetapan harga presale BlockDAG sering dikutip sebagai poin penting yang menarik perhatian. Berdasarkan target harga yang dinyatakan, proyeksi persentase perubahan antara harga presale dan peluncuran adalah sekitar 1.566%, meskipun hasil aktual tidak pasti dan tergantung pada kondisi pasar.

Setelah fase presale berakhir, struktur penetapan harga diperkirakan akan berubah. Pada pertengahan Februari, harga presale saat ini tidak akan lagi tersedia. Seperti semua proyek kripto tahap awal, peserta harus mempertimbangkan risiko terkait dan melakukan riset independen sebelum membuat keputusan.

