CIO Bitwise Mengajukan Argumen untuk Bitcoin dalam 401(k), sementara Senator Warren Mempertanyakan SEC

Chief investment officer Bitwise Matt Hougan telah mengkritik keras gagasan bahwa Bitcoin tidak boleh digunakan untuk investasi dan 401(k) karena volatilitasnya — dengan berargumen bahwa beberapa saham juga rentan terhadap fluktuasi harga yang bahkan lebih besar.

Hougan memberikan komentar tersebut pada hari yang sama ketika Senator AS Elizabeth Warren mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk memberikan jawaban tentang bagaimana mereka akan memitigasi risiko yang terlibat dalam mengizinkan kripto dalam dana pensiun.

Pada Agustus tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Tenaga Kerja untuk mengevaluasi ulang pembatasan seputar aset alternatif dalam rencana kontribusi pasti, membuka pintu bagi mata uang kripto untuk dimasukkan dalam rencana pensiun 401(k).

Selama wawancara dengan Investopedia Express Live pada hari Senin, Hougan menyebut upaya sebelumnya untuk memblokir investasi Bitcoin (BTC) oleh perusahaan manajemen seperti Vanguard dan saran regulator untuk tidak memasukkannya dalam 401(k) sebagai "konyol."

"Ini hanya aset lain. Apakah naik turun? Tentu saja. Apakah ada risikonya? Tentu saja. Tapi sebenarnya volatilitasnya lebih rendah selama setahun terakhir dibandingkan saham Nvidia, dan Anda tidak melihat ada aturan tentang pelarangan penyedia 401(k) untuk menawarkan saham Nvidia," katanya.

Chief investment officer Bitwise Matt Hougan mengatakan Bitcoin bisa lebih tidak volatil dibandingkan beberapa saham, dan larangan berinvestasi di dalamnya sangat konyol. Sumber: YouTube

Saham raksasa teknologi AS Nvidia mencapai titik terendah tahunan sekitar $94,31 pada April 2025, sebelum melonjak ke titik tertinggi lebih dari $207 pada Oktober, yang mewakili fluktuasi harga sebesar 120%.

Di sisi lain, Bitcoin berfluktuasi antara titik terendah $76.000 pada April dan titik tertinggi $126.080 pada Oktober, mencapai fluktuasi 65% di antara keduanya.

Kripto dalam 401(k) telah menjadi peluang yang telah lama dicari oleh perusahaan kripto yang bertujuan menjangkau lebih banyak investor ritel dan mencapai legitimasi sistem keuangan yang lebih besar.

Warren menuntut jawaban SEC tentang kripto dalam 401(k)

Sementara itu, Senator AS Elizabeth Warren menuntut jawaban dari SEC tentang bagaimana mereka akan memitigasi risiko apa pun untuk rencana 401(k) yang memilih untuk berinvestasi dalam "investasi alternatif," seperti kripto.

Dalam surat terbuka yang diterbitkan pada hari Senin, Warren berargumen bahwa kripto dalam rencana pensiun mungkin tidak menghasilkan hasil yang lebih baik bagi peserta karena biaya dan pengeluaran yang lebih tinggi "yang biasanya menyertainya," bersama dengan volatilitas kripto.

"Bagi sebagian besar orang Amerika, 401(k) mereka merupakan jalur kehidupan untuk keamanan pensiun daripada taman bermain untuk risiko keuangan. Mengizinkan kripto masuk ke rekening pensiun Amerika menciptakan lahan subur bagi pekerja dan keluarga untuk kehilangan banyak," tambahnya.

Warren telah menuntut agar Ketua SEC Paul Atkins menjawab apakah regulator mempertimbangkan volatilitas kripto ketika mengawasi bagaimana aset tersebut diperlakukan oleh perusahaan publik dan rencana pensiun.

Dia juga ingin tahu apakah SEC telah menilai penggunaan praktik manipulatif di pasar kripto dan apakah regulator akan menerbitkan penelitian dan materi edukasi lainnya untuk membantu meningkatkan kesadaran investor.

Kripto dalam 401(k) mungkin dinormalisasi seiring waktu

Di luar perintah eksekutif Trump, pada bulan Mei, Administrasi Keamanan Manfaat Karyawan Departemen Tenaga Kerja mengumumkan "sikap netral, tidak mendukung atau tidak menyetujui," kripto dalam 401(k) setelah mencabut rilis kepatuhan dari tahun 2022 yang sebelumnya tidak mendorong praktik tersebut.

Hougan mengatakan tidak jelas apakah penyedia 401(k) akan mulai berinvestasi dalam kripto selama tahun 2026, tetapi memprediksi itu pada akhirnya akan terjadi dan menjadi normal.

"Ini adalah institusi yang bergerak sangat lambat, tetapi kami bergerak ke arah itu, dan pada akhirnya akan dinormalisasi seperti aset lainnya, yang seharusnya demikian," tambahnya.

