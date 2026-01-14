Undang-Undang Pajak Baru Memaksa Platform Kripto di Nigeria untuk Melaporkan Identitas Pengguna

Pergeseran ini merupakan bagian dari restrukturisasi sistem perpajakan negara yang lebih luas dan dirancang untuk membawa aktivitas kripto ke dalam saluran pelaporan formal tanpa menggunakan alat pengawasan blockchain yang kompleks.

Poin-poin penting: Platform kripto sekarang harus menghubungkan aktivitas pengguna dengan nomor identitas pajak dan nasional

Nigeria memprioritaskan data pajak dan identitas daripada pemantauan transaksi onchain

Kerangka kerja baru ini bertujuan untuk menutup kesenjangan penegakan yang sudah berlangsung lama dalam perpajakan kripto

Aturan baru ini mulai berlaku pada 1 Januari berdasarkan Undang-Undang Administrasi Perpajakan Nigeria 2025, salah satu reformasi pajak paling luas yang diperkenalkan negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyedia layanan kripto diwajibkan untuk mengaitkan transaksi dengan Nomor Identifikasi Pajak, dan dalam kasus individu, juga dengan Nomor Identifikasi Nasional. Dengan menghubungkan pelaporan kripto ke sistem identitas yang ada, otoritas bertujuan untuk membuat aktivitas aset digital dapat dilacak pada tingkat kepatuhan daripada di tingkat blockchain.

Alih-alih mencoba memecahkan kode aktivitas dompet anonim, otoritas pajak sekarang dapat mencocokkan transaksi kripto yang dilaporkan dengan pendapatan yang dinyatakan, catatan pajak historis, dan data keuangan lainnya. Pejabat melihat ini sebagai cara yang lebih efisien untuk mengungkap aktivitas yang dapat dikenakan pajak yang sebelumnya berada dalam titik buta regulasi.

Dari pelacakan onchain ke kepatuhan berbasis identitas

Kerangka kerja ini menempatkan kewajiban baru pada penyedia layanan aset virtual yang beroperasi di Nigeria. Perusahaan-perusahaan ini harus menyerahkan laporan berkala yang merinci volume, nilai, dan jenis transaksi kripto yang mereka fasilitasi. Yang penting, laporan tersebut harus mencakup informasi pelanggan seperti nama, rincian kontak, dan pengenal pajak, dengan nomor ID nasional menjadi wajib untuk pengguna individu.

Selain pelaporan rutin, undang-undang memberikan otoritas pajak kewenangan untuk meminta data tambahan dan mengharuskan penyedia untuk menyimpan catatan transaksi dan pelanggan untuk periode yang lebih lama. Transfer besar atau mencurigakan juga harus dilaporkan ke badan pajak dan unit intelijen keuangan, secara efektif memasukkan aktivitas kripto ke dalam rezim anti pencucian uang yang ada di Nigeria.

Bagi regulator, pendekatan ini dianggap lebih praktis daripada mengandalkan analitik blockchain, yang bisa mahal, menuntut secara teknis, dan terbatas ketika transaksi bergerak melintasi berbagai jaringan atau yurisdiksi. Dengan berfokus pada perantara yang diatur dan pelaporan yang terkait dengan identitas, otoritas dapat melacak bagaimana aliran kripto bersinggungan dengan ekonomi formal.

Reformasi ini juga mengatasi kelemahan dalam kebijakan sebelumnya. Nigeria memperkenalkan pajak atas keuntungan kripto pada tahun 2022, tetapi penegakannya terbukti sulit karena banyak transaksi tidak dapat dikaitkan dengan wajib pajak yang dapat diidentifikasi. Menjadikan TIN dan NIN wajib tampaknya merupakan respons langsung terhadap masalah tersebut.

Langkah Nigeria tidak berdiri sendiri. Sistem baru ini sejalan dengan upaya global untuk menstandarkan pelaporan pajak kripto, termasuk Kerangka Pelaporan Aset Kripto yang dikembangkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Kerangka kerja tersebut juga mulai berlaku pada 1 Januari, dan Nigeria termasuk di antara kelompok negara yang telah berkomitmen untuk sepenuhnya menerapkannya pada tahun 2028.

Dengan menanamkan pengawasan kripto ke dalam sistem pajak dan identitas, Nigeria menandakan niatnya untuk terhubung ke jaringan pelaporan internasional yang sedang berkembang. Alih-alih memperlakukan aset digital sebagai perbatasan yang tidak dapat diatur, negara ini memposisikan kripto sebagai aktivitas yang dapat dikenakan pajak lainnya—yang sekarang harus meninggalkan jejak kertas yang dapat diidentifikasi.

