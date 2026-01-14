Prediksi Harga Solana 2026: SOL Bertahan di $145, tetapi Degens Menginginkan Torque; DeepSnitch AI Adalah Taruhan 100x Hingga Akhir Januari

Eric Adams, mantan Walikota NYC, meluncurkan token bertema kota. Mewakili langkah pertama mantan walikota sejak meninggalkan jabatan, token ini akan mengatasi anti-Amerikanisme dan antisemitisme.



Mirip dengan koin politik dan selebriti lainnya, NYC Token dengan cepat jatuh. Namun, prediksi harga Solana melihat token ditutup di atas $145 segera.



Meskipun lonjakan dapat memberikan keuntungan bagi trader, DeepSnitch AI mungkin memberikan keuntungan yang lebih besar karena potensi kenaikan awal dan adopsi massal.



Mengumpulkan lebih dari $1,16 juta dalam presale, banyak trader mengikuti proyek ini untuk suite kripto AI all-in-one yang menyediakan analitik perdagangan, prediksi, dan pemindai token yang mendeteksi risiko kripto.

Apakah investor NYC Token mengalami rug pull?

Adams mengumumkan peluncuran token NYC pada 12 Januari. Mantan walikota menjelaskan bahwa ide di balik koin ini adalah membawa New York ke publik yang lebih luas dan menyarankan bahwa token akan berkembang pesat.

Dalam sebuah wawancara, Adams mengatakan bahwa hasil akan menyediakan pendanaan nirlaba untuk meningkatkan kesadaran tentang anti-Amerikanisme dan antisemitisme. Selain itu, token juga akan mendanai pendidikan tentang industri kripto sambil juga mendukung beasiswa untuk siswa di komunitas terpinggirkan.

Namun, peluncurannya mengecewakan dan relatif bergejolak. Menurut DEXScreener, token jatuh dari $0,47 menjadi $0,10 dalam waktu setengah jam. Kapitalisasi pasar juga menyusut dari $500 juta menjadi $110 juta.

Pada saat penulisan, harga pulih ke $0,12, dan kapitalisasi pasar naik menjadi $129 juta.

Meskipun ada tuduhan rug pull likuiditas, validitas klaim tersebut belum diverifikasi.

Sementara itu, investor sepenuhnya berinvestasi dalam prediksi harga Solana dan secara aktif mencari alternatif yang dapat memberi mereka keuntungan lebih tinggi.

Altcoin terbaik untuk 2026

DeepSnitch AI: Mengapa trader menuangkan ribuan ke $DSNT?

Meskipun ada kendala kecil, pasar kripto cukup bullish di tahun 2026. Ini mendorong prediksi harga Solana terbaru, dengan trader mengharapkan keuntungan yang serius. Sementara prospek SOL tetap solid, trader pintar memantau presale awal untuk peluang breakout 100x.

Setelah mengumpulkan lebih dari $1,16 juta pada tahap keempat presale, dan dengan harga $0,03401, DeepSnitch AI cukup menarik dalam hal pengaturan. Namun jika Anda melihat melampaui hype, Anda akan menemukan suite prediksi dan analitik yang berpusat pada trader yang hampir siap diluncurkan.

Platform ini berjalan pada lima agen AI khusus, memungkinkannya untuk secara aktif mengidentifikasi token breakout sambil menjaga pengguna tetap aman dari bahaya kripto yang biasa, termasuk rug pull, jebakan likuiditas, honeypot, dan banyak lagi.

Meskipun mungkin tampak rumit, mengingat berbagai kemampuan, suite ini sebenarnya sangat interaktif dan bersih, hingga ke antarmuka chat yang dapat Anda gunakan untuk menempelkan CA dan menerima putusan risiko langsung.

Buzz komunitas memanas menjelang peluncuran akhir Januari, dengan rumor menyebar cepat tentang pembaruan akhir yang hanya dapat berfungsi untuk memperkuat prediksi 100x DeepSnitch AI.

Prediksi harga Solana: Akankah SOL menembus $145?

Menurut CoinMarketCap, pengujian SOL terhadap $145 pada 12 Januari gagal, dan harga turun kembali ke $138.

Sekilas, mungkin tampak bahwa prakiraan harga Solana berubah bearish. Namun, analis menunjukkan bahwa EMA 20 hari di $134 sedang naik dan, yang lebih penting, bahwa RSI berada di 64, yang menguntungkan pembeli. Ini berarti bahwa tren pasar Solana solid, dan pengujian lain terhadap $145 kemungkinan akan terjadi.



Penutupan di atas $145 dapat berubah menjadi reli menuju $172.



Namun, masih ada kemungkinan bahwa prediksi harga Solana akan turun. Ini akan terjadi jika moving average pecah. Penurunan yang diperpanjang bisa mencapai serendah $117.

Prediksi harga BNB: Akankah BNB kehilangan level $900?

BNB gagal membuat gerakan percaya diri menuju $1 ribu, sebaliknya menetap di sekitar $904, menurut CoinMarketCap.

Prospek BNB menggaungkan prediksi harga Solana dalam arti bahwa keduanya gagal melewati level resistensi kritis masing-masing. BNB, misalnya, terkunci dalam rentang antara MA dan resistensi overhead di $928.

Jika BNB turun pada level ini, bisa turun ke support $790.

Kata penutup: Tetapkan tujuan Anda lebih tinggi



Meskipun prediksi harga Solana terbaru tidak pasti setelah SOL berjuang untuk melampaui $145, keadaan dapat berubah menjadi bull run penuh segera. Namun, bahkan jika SOL mencapai setinggi $170, kenaikannya mungkin terbatas kecuali Anda menuangkan jumlah yang astronomis.

Inilah mengapa presale mengambil alih pasar saat ini, karena potensi mereka untuk keuntungan luar biasa dengan investasi yang wajar jauh lebih kuat.



Investor DeepSnitch AI percaya bahwa koin dapat naik 100x setelah lonjakan terbarunya melampaui $1,16 juta, yang berarti berinvestasi hanya $200 dapat menghasilkan pengembalian $20 ribu.

Pencatatan tiga minggu ke depan, jadi tetapkan pandangan Anda lebih tinggi dengan bergabung dengan presale DeepSnitch AI segera. Sementara itu, sambungkan ke X atau Telegram untuk tetap diperbarui tentang perkembangan komunitas terbaru.

FAQ

Apa prediksi harga Solana terbaru untuk 2026?

Analis melihat SOL menguji $145 lagi, dengan potensi reli menuju $172 jika ditutup di atas $145.

Apa yang terjadi dengan peluncuran NYC Token Eric Adams?

Eric Adams meluncurkan token bertema kota pada 12 Januari untuk mendanai program kesadaran anti-Amerikanisme dan antisemitisme serta pendidikan kripto. Koin jatuh dari $0,47 menjadi $0,10 pada awalnya, menunjukkan risiko koin bertema selebriti atau politik.

Mengapa trader melihat DeepSnitch AI daripada hanya SOL?

DeepSnitch AI telah mengumpulkan $1,16 juta dan menawarkan suite AI 5-agen untuk analitik real-time, audit token, dan deteksi risiko. Banyak trader melihatnya sebagai presale dengan potensi 100x, menawarkan keuntungan luar biasa dibandingkan SOL.