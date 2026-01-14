VeChain Bulls Beraksi: VET Siap Mencapai $0,0202 dan Lebih Tinggi Lagi!

VeChain (VET) saat ini diperdagangkan pada harga $0,01181, mencerminkan peningkatan 3,67% dalam aktivitas pasar terkini. Volume perdagangan 24 jam mata uang kripto ini mencapai $21,62 juta, menunjukkan perubahan yang tidak signifikan sebesar 0,01% dari sesi sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan jangka pendek ini, tujuh hari terakhir telah menyaksikan penurunan harga VeChain sebesar 9,14%, dengan token berada di sekitar $0,01180.

Pengamat pasar menghubungkan volatilitas jangka pendek ini dengan kehati-hatian investor di tengah tren pasar mata uang kripto yang lebih luas. Analis menekankan bahwa meskipun keuntungan terkini tergolong sederhana, hal ini mungkin menunjukkan tahap awal pemulihan jika level support kunci bertahan.

Potensi Breakout di Atas Descending Channel

Menurut analis kripto Jonathan Carter, VeChain saat ini berkonsolidasi dalam descending channel pada grafik mingguan. Harga tetap berada di atas zona support bawah dan garis tengah channel, menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasar terkini. Carter mencatat bahwa volume perdagangan secara bertahap meningkat, yang dapat mendukung potensi pergerakan ke atas.

Dia mengidentifikasi level target untuk VET jika berhasil menembus descending channel: $0,030, $0,055, $0,080, dan $0,160. Analisis ini menyiratkan bahwa tren bullish baru dapat terbentuk, menawarkan potensi titik masuk bagi trader dan investor jangka panjang yang mencari eksposur terhadap ekosistem VeChain.

Prediksi Harga VeChain untuk 2026

Menurut DigitalCoinPrice, VET mungkin mendapatkan kembali momentum pada tahun 2026, dengan token berpotensi melampaui angka $0,0202 pada akhir tahun. Analis menyarankan bahwa sebelum mencapai level ini, VET dapat mendekati $0,0180 dan mengunjungi kembali rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya di $0,28. Sentimen investor, dikombinasikan dengan indikator teknis, mendukung pandangan bahwa VET berada di jalur menuju pemulihan dan konsolidasi setelah koreksi harga yang berkepanjangan.

Pakar pasar tetap optimis dengan hati-hati, mencatat bahwa fundamental VeChain, termasuk kemitraannya dalam manajemen rantai pasokan dan solusi blockchain perusahaan, memberikan struktur dukungan yang mendasar. Jika breakout yang diprediksi terjadi, VET mungkin menarik perhatian baru dari investor ritel maupun institusional, yang berpotensi mendorong apresiasi harga lebih lanjut.

