Berita Ethena Konfirmasi Penjualan Besar-besaran, Harga Kripto Ondo Turun, Sementara Zero Knowledge Proof Melesat Dengan Giveaway $5 Juta

Pasar sedang menghadapi masa sulit. Berita Ethena terbaru mengungkapkan proyek ini berjuang dengan pasokan yang terlalu banyak, sementara harga crypto Ondo terus merosot karena investor bersiap menghadapi pelepasan token besar-besaran. Koin-koin ini memiliki potensi, tetapi saat ini mereka kekurangan kekuatan mentah untuk menghasilkan keuntungan besar yang diinginkan para trader.

Mencari jalur yang lebih cepat menuju kesuksesan? Zero Knowledge Proof (ZKP) adalah jawabannya. Proyek ini tidak hanya menjual mimpi; ia menyelesaikan infrastruktur teknologi tingginya sebelum satu token pun dijual. Proyek ini melampaui token-token lama yang lebih lambat dan diposisikan sebagai crypto berikutnya yang akan meledak dengan fokus pada keadilan dan kecepatan.

ZKP telah memulai Viral Feedback Loop. Permintaan jauh lebih tinggi daripada pasokan yang terbatas, menyebabkan tekanan harga yang besar. Dengan hype global yang mencapai level tertinggi sepanjang masa, menunggu hanya berarti membayar lebih mahal nanti. Berhenti menonton dari pinggir dan masuk ke lelang untuk menangkap momentum ini.

Zero Knowledge Proof: Guncangan Pasokan Besar Ada Di Sini

Zero Knowledge Proof (ZKP) lebih dari sekadar pembaruan teknologi, ini adalah pergeseran finansial. Sementara tim lain menjual ide, ZKP mengejutkan industri dengan jaringan siap pakai senilai $100 juta. Nilai nyata ini telah menarik gelombang investor yang lelah dengan janji-janji kosong.

Matematikanya jelas: permintaan menghancurkan pasokan yang tersedia. Dengan hanya 200 juta token dalam lelang harian, kompetisi untuk membeli sangat intens. Kelangkaan ini adalah mengapa para ahli menyebut ZKP sebagai crypto berikutnya yang akan meledak. Saat ribuan orang bergabung setiap hari, tekanan mendorong nilai lebih tinggi, dengan beberapa analis bahkan menyarankan pengembalian 3000x mungkin terjadi dalam jangka panjang.

Yang memicu api ini adalah giveaway viral senilai $5 juta yang telah mengambil alih internet. Influencer besar membicarakannya, membawa jutaan mata baru ke lelang. Ini bukan tren yang berlalu; ini adalah gerakan besar dari trader kecil dan whale besar.

Bagi mereka yang menunggu, biayanya tinggi. Strategi "tunggu dan lihat" yang lama tidak berhasil di sini karena harga naik secara instan. Membeli besok berarti Anda akan membayar premium. Tekanan harga unik ini memberi hadiah kepada mereka yang bertindak cepat. Anda masuk hari ini, atau Anda membayar lebih mahal besok.

Trader menyaksikan viral loop yang sempurna: saat lebih banyak orang bergabung, nilainya naik, membuat rasa takut ketinggalan (FOMO) semakin kuat. Sejarah sedang dibuat, dan jendela masuk sedang menutup. Bergabunglah sekarang sebelum pasar membuktikan para ahli benar tentang ZKP sebagai crypto berikutnya yang akan meledak.

Berita Ethena: Kemitraan Besar Bertemu Dump Token

Ethena membuat langkah besar di belakang layar. Menurut Berita Ethena terbaru, Kraken sekarang menjadi mitra kustodian resmi untuk membantu institusi besar mempercayai aset USDe. Penggunaan juga tumbuh, dengan Mantle Vault mencapai lebih dari $100 juta dalam nilai. Ini menunjukkan produk bekerja, meskipun harga token berjuang dalam pasar yang bergejolak.

Namun, grafik menunjukkan realitas yang berbeda. Dump besar-besaran dari 171 juta token yang tidak terkunci telah menyeret harga turun ke $0,22. Banjir pasokan ini terlalu banyak untuk ditangani oleh rencana pembelian kembali $40 juta. Berita Ethena juga melaporkan bahwa 84% trader saat ini bertaruh melawan koin tersebut. Ini mengatur peluang "short squeeze"; jika pembeli kembali, mereka bisa memaksa para petaruh tersebut menutup posisi mereka, mengirim harga terbang kembali naik.

Harga Crypto Ondo vs. Utilitas Nyata

Pada saat penulisan, Ondo Finance mencapai tonggak sejarah dengan menambahkan hampir 100 saham yang ditokenisasi, termasuk Apple dan Tesla, ke jaringannya melalui Bitget. Meskipun ada perkembangan ini, harga crypto Ondo terus diperdagangkan lebih rendah, berjuang untuk pulih setelah jatuh dari area $0,46 ke sekitar $0,40.



Reaksi pasar menunjukkan bahwa sentimen yang lebih luas melebihi kemajuan teknologi untuk saat ini. Dengan aksi harga yang cenderung lebih rendah, trader tampak berhati-hati saat mereka melihat ke depan pada acara terkait pasokan yang akan datang. Meskipun KTT besar di Februari menawarkan katalis potensial, fokus jangka pendek tetap pada bagaimana pasar menyerap tekanan jual di hari-hari mendatang.

Keputusan Akhir

Pasar berada dalam posisi sulit. Berita Ethena menunjukkan bahwa bahkan kemitraan besar tidak dapat menghentikan penurunan harga ketika terlalu banyak token memasuki pasar. Demikian juga, harga crypto Ondo tenggelam karena pelepasan besar-besaran yang akan datang. Proyek-proyek ini berjuang melawan pertempuran menanjak melawan pasokan mereka sendiri.

Zero Knowledge Proof (ZKP) melakukan hal sebaliknya. Dengan meluncurkan dengan pasokan rendah dan giveaway besar $5 juta, permintaan sangat tinggi. "Viral Feedback Loop" bekerja; ribuan bergabung setiap hari, tetapi tidak ada cukup token untuk semua orang.

Ketidakseimbangan ini adalah mengapa ZKP dipuji sebagai crypto berikutnya yang akan meledak. Peluang menyusut dengan cepat. Sementara yang lain berurusan dengan dilusi, ZKP menciptakan tekanan harga yang memberi hadiah kepada penggerak awal. Jangan tunggu harga menjadi dua kali lipat; bergabunglah dengan lelang hari ini.

