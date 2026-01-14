JPMorgan Memperingatkan Stablecoin Berbunga Menciptakan Risiko Perbankan

Yang Perlu Diketahui: CFO Jeremy Barnum menyebutkan risiko sistem perbankan paralel dari stablecoin.

Stablecoin berbunga menantang sistem keuangan tradisional.

JPMorgan mempromosikan token deposit yang diterbitkan bank sebagai alternatif yang diatur.

Jeremy Barnum, CFO JPMorgan Chase, memperingatkan risiko stablecoin berbunga yang menciptakan sistem perbankan paralel yang 'berbahaya', menekankan perlunya pengawasan regulasi.

CFO JPMorgan Memperingatkan Sistem Stablecoin yang Tidak Diatur

CFO JPMorgan, Jeremy Barnum, telah menyampaikan kekhawatiran tentang stablecoin berbunga. Dia menekankan risiko aset-aset ini membentuk sistem perbankan paralel yang kurang regulasi yang tepat.

Tim blockchain JPMorgan, yang dipimpin oleh Naveen Mallela, mengadvokasi token yang diterbitkan bank, memberikan alternatif yang diatur yang mematuhi aturan yang ada.

Inovasi Stablecoin Menantang Tradisi Perbankan

Fokus baru pada stablecoin berbunga adalah reaksi terhadap tantangan potensial yang mereka timbulkan pada sistem tradisional. Munculnya USD+ di Solana menandakan pergeseran industri dalam strategi aset.

Regulasi AS, seperti GENIUS Act, melawan pembayaran bunga stablecoin non-bank, mendorong produk yang diatur yang mendukung stabilitas dan keamanan pasar.

Ahli Menyerukan Kehati-hatian terhadap Risiko Stablecoin

Peringatan serupa telah dikeluarkan oleh para pemimpin Bank of England, menarik paralel dengan seruan sebelumnya untuk berhati-hati dalam inovasi keuangan.

Wawasan menunjukkan bahwa mengadopsi token bank dapat menstabilkan pasar, memastikan kepatuhan dan daya saing terhadap stablecoin yang muncul.