JPMorgan Memperingatkan Stablecoin Berbunga Menciptakan Risiko Perbankan

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/14 05:51
Yang Perlu Diketahui:
  • CFO Jeremy Barnum menyebutkan risiko sistem perbankan paralel dari stablecoin.
  • Stablecoin berbunga menantang sistem keuangan tradisional.
  • JPMorgan mempromosikan token deposit yang diterbitkan bank sebagai alternatif yang diatur.

Jeremy Barnum, CFO JPMorgan Chase, memperingatkan risiko stablecoin berbunga yang menciptakan sistem perbankan paralel yang 'berbahaya', menekankan perlunya pengawasan regulasi.

Peringatan ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang tentang regulasi stablecoin, yang berdampak pada perbankan tradisional dan pasar cryptocurrency, memicu perdebatan tentang stabilitas keuangan dan inovasi dalam keuangan digital.

CFO JPMorgan Jeremy Barnum menyoroti potensi risiko stablecoin berbunga yang menciptakan sistem perbankan paralel berbahaya tanpa pengawasan yang memadai.

Masalah ini menggarisbawahi perlunya kerangka regulasi untuk mengelola dampak stablecoin terhadap struktur perbankan tradisional.

CFO JPMorgan Memperingatkan Sistem Stablecoin yang Tidak Diatur

CFO JPMorgan, Jeremy Barnum, telah menyampaikan kekhawatiran tentang stablecoin berbunga. Dia menekankan risiko aset-aset ini membentuk sistem perbankan paralel yang kurang regulasi yang tepat.

Tim blockchain JPMorgan, yang dipimpin oleh Naveen Mallela, mengadvokasi token yang diterbitkan bank, memberikan alternatif yang diatur yang mematuhi aturan yang ada.

Inovasi Stablecoin Menantang Tradisi Perbankan

Fokus baru pada stablecoin berbunga adalah reaksi terhadap tantangan potensial yang mereka timbulkan pada sistem tradisional. Munculnya USD+ di Solana menandakan pergeseran industri dalam strategi aset.

Regulasi AS, seperti GENIUS Act, melawan pembayaran bunga stablecoin non-bank, mendorong produk yang diatur yang mendukung stabilitas dan keamanan pasar.

Ahli Menyerukan Kehati-hatian terhadap Risiko Stablecoin

Peringatan serupa telah dikeluarkan oleh para pemimpin Bank of England, menarik paralel dengan seruan sebelumnya untuk berhati-hati dalam inovasi keuangan.

Wawasan menunjukkan bahwa mengadopsi token bank dapat menstabilkan pasar, memastikan kepatuhan dan daya saing terhadap stablecoin yang muncul.

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency bersifat volatil, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

