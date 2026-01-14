BursaDEX+
PsyopAnime Meme Naik 30X! Apakah Meme Kembali? Monero ATH! Wawancara dengan Joseph Chalom, CEO Sharplink

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 07:06
Kripto utama menghijau; BTC +1,5% di $92.000; ETH +1% di $3.130, SOL +2% di $142; XRP +1% menjadi $2,06. DASH (+60%), IP (+30%) dan XMR (+13%) memimpin pergerakan teratas; XMR mencapai ATH baru lagi di $680 (sekarang $640). Emas dan Perak mencapai ATH baru lagi menyusul penyelidikan Powell. Senat AS merilis draft Undang-Undang Kejelasan Pasar Kripto, termasuk pembatasan imbalan stablecoin. Senator Warren mendesak SEC terkait inklusi kripto dalam 401k dengan berargumen bahwa mereka mengekspos pensiunan pada risiko yang terlalu besar. Vitalik Buterin memperingatkan kripto membutuhkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik, mengutip risiko penguasaan tata kelola dan inflasi. World Liberty Financial meluncurkan platform pinjaman kripto yang dibangun di sekitar stablecoin USD1-nya, menarik ~$20 juta. BitGo mengajukan IPO AS menargetkan valuasi ~$2 miliar karena aset kustodian melampaui $100 miliar. Regulator Tennessee memerintahkan Polymarket, Kalshi, dan Crypto.com untuk menghentikan pasar prediksi olahraga dan mengembalikan dana pengguna, meningkatkan pertarungan hukum multi-negara bagian.

Sumber: https://decrypt.co/videos/interviews/mefbKZgQ/psyopanime-meme-up-30x-are-memes-back-monero-ath-interview-w-joseph-chalom-ceo-of-sharplink

