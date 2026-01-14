Spanyol mengesahkan undang-undang untuk memerangi deepfake AI, aturan persetujuan dalam pembuatan gambar

Spanyol mengesahkan undang-undang yang menjadikan penggunaan AI untuk menghasilkan gambar dan suara individu untuk digunakan dalam iklan tanpa persetujuan mereka sebagai tindakan ilegal.

Undang-undang Spanyol terhadap penggunaan AI ilegal mencakup pengecualian untuk konten kreatif yang melibatkan tokoh publik yang diberi label jelas sebagai hasil AI. Negara lain seperti Indonesia dan Malaysia juga telah mengambil langkah untuk mencegah penyebaran konten hasil AI yang tidak pantas.

Apa saja undang-undang Spanyol mengenai deepfake?

Kabinet Spanyol telah menyetujui rancangan undang-undang yang menetapkan persyaratan persetujuan baru untuk gambar digital dan deepfake AI. Undang-undang ini akan memperkuat perlindungan bagi anak di bawah umur dan menetapkan 16 sebagai usia minimum di mana individu dapat memberikan persetujuan untuk penggunaan gambar mereka sendiri.

Undang-undang ini secara langsung menangani kekhawatiran tentang keamanan digital anak-anak di era di mana alat AI dapat dengan mudah memanipulasi atau mereplikasi konten pribadi.

Menteri Kehakiman Felix Bolanos menyatakan bahwa individu yang membagikan gambar pribadi atau keluarga mereka di media sosial tidak memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menggunakan gambar tersebut sesuka hati mereka.

Undang-undang ini mencakup pengecualian untuk penggunaan kreatif, satir, atau fiksi. Misalnya, konten yang melibatkan tokoh publik akan tetap diizinkan, asalkan konten tersebut jelas diidentifikasi sebagai hasil AI.

Peraturan UE yang baru juga mewajibkan semua negara anggota untuk mengkriminalisasi deepfake seksual tanpa persetujuan pada tahun 2027.

Apakah deepfake legal di Spanyol?

Chatbot xAI milik Elon Musk, Grok, baru-baru ini menghadapi penyelidikan terkait gambar deepfake eksplisit seksual. Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan minggu lalu, Grok mengalami masalah dengan menghasilkan sekitar satu gambar seksual tanpa persetujuan per menit pada puncaknya, menempatkan wanita dan anak di bawah umur dalam pose yang memperlihatkan atau menghapus pakaian dari foto yang diunggah.

Selama insiden awal bulan ini, pemerintah Spanyol meminta jaksa untuk menentukan apakah konten tertentu yang dihasilkan AI dapat dianggap sebagai pornografi anak.

Sebelum menjadi undang-undang, rancangan tersebut akan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan kemudian kembali ke pemerintah untuk persetujuan akhir sebelum diajukan ke parlemen.

Selain Spanyol, Indonesia dan Malaysia juga telah mengambil tindakan terhadap Grok setelah menghasilkan ribuan deepfake eksplisit seksual tanpa persetujuan, termasuk gambar anak-anak. Kedua negara tersebut adalah yang pertama memblokir chatbot sepenuhnya.

Regulator media Inggris Ofcom meluncurkan penyelidikan formal terhadap insiden tersebut yang dapat mengakibatkan denda hingga 10% dari pendapatan global X atau larangan total.

