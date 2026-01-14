BursaDEX+
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, seekor paus WBTC yang telah mengakumulasi kepemilikan hampir $30 juta tampaknya telah

Seekor paus WBTC yang telah mengumpulkan posisi hampir $30 juta diduga melikuidasi kepemilikannya, dengan estimasi kerugian $5,082 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 08:36
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, seekor paus WBTC yang telah mengakumulasi kepemilikan hampir $30 juta tampaknya telah melikuidasi posisinya. Alamat 0x8C0…0F364 membeli 264,86 WBTC on-chain antara 22 dan 26 Oktober 2025, dengan harga rata-rata $113.012,84, selama gelombang rebound pertama setelah BTC mencapai rekor tertinggi baru.

Setelah mempertahankan posisi selama tiga bulan, dia menyetor semua tokennya ke Binance empat jam yang lalu selama tren naik pada harga $93.823. Jika dia menjualnya, dia akan kehilangan $5,082 juta.

